Uber wprowadza rewolucję w Warszawie. Przejazd zamówisz nawet bez smartfona

21 lipca 2026 13:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Korzystanie z Ubera właśnie stało się jeszcze prostsze. Firma uruchomiła w Polsce pierwsze specjalne terminale Tap to Ride, dzięki którym przejazd można zamówić bez aplikacji, smartfona, a nawet bez zakładania konta. Pierwsze urządzenia pojawiły się już na Lotnisku Chopina w Warszawie.

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Uber na lotnisku w Warszawie Fot. Warszawa w Pigułce
Uber na lotnisku w Warszawie Fot. Warszawa w Pigułce

Zamów Ubera przy terminalu

Nowe urządzenia, określane przez firmę jako „Uberomaty”, stanęły w hali przylotów warszawskiego lotniska. Korzystanie z nich jest bardzo proste – wystarczy podejść do terminala, wybrać miejsce docelowe i opłacić przejazd kartą płatniczą.

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To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób, które nie korzystają z aplikacji Uber lub nie mają przy sobie smartfona. Dzięki temu zamówienie samochodu po przylocie do Warszawy ma być szybsze i bardziej dostępne.

Bez aplikacji i bez zakładania konta

Największą zmianą jest to, że do skorzystania z usługi nie trzeba instalować aplikacji ani tworzyć konta użytkownika. Cały proces odbywa się bezpośrednio przy terminalu, co może okazać się szczególnie wygodne dla turystów, seniorów czy osób rzadko korzystających z przewozów zamawianych przez Internet.

To dopiero początek

Uber zapowiada, że Lotnisko Chopina nie będzie jedynym miejscem, w którym pojawią się nowe terminale. W przyszłości podobne urządzenia mogą zostać zainstalowane również na dworcach kolejowych oraz w szpitalach.

Firma liczy, że dzięki temu z jej usług będą mogły korzystać także osoby, które do tej pory nie używały aplikacji mobilnej.

Jeśli projekt spotka się z zainteresowaniem pasażerów, niewykluczone, że sieć terminali będzie stopniowo rozszerzana na kolejne lokalizacje w Polsce.

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