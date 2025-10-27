Uczniowie z plecakami ewakuacyjnymi i żołnierze w klasach. Tak teraz wyglądają lekcje w polskich szkołach
Zamiast tradycyjnych lekcji – alarmy, ewakuacja i prawdziwi żołnierze w klasach. W całej Polsce ruszył program „Edukacja z wojskiem”, w ramach którego uczniowie uczą się reagowania na zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy i zasad cyberbezpieczeństwa. To wspólna inicjatywa MON i MEN, która ma przygotować młodych Polaków do działania w sytuacjach kryzysowych.
Niecodzienne lekcje w szkołach. Żołnierze uczą, jak reagować w kryzysie
W polskich szkołach znów rozbrzmiały syreny alarmowe – ale tym razem nie z powodu zagrożenia, lecz w ramach ogólnopolskiego programu „Edukacja z wojskiem”. Żołnierze odwiedzają uczniów, by uczyć ich, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Czwarta edycja inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej ruszyła w całym kraju, obejmując tysiące szkół i setki tysięcy uczniów.
Program ma łączyć naukę z praktyką. Dzieci i młodzież uczą się zasad ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy, reagowania na alarmy i podstaw cyberbezpieczeństwa. W zajęciach uczestniczą prawdziwi żołnierze, którzy tłumaczą teorię, prezentują sprzęt wojskowy i prowadzą symulacje zagrożeń. Jak podkreślają organizatorzy, celem jest nie tylko edukacja, ale też budowanie odporności społecznej i poczucia bezpieczeństwa wśród najmłodszych.
W Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie lekcje z żołnierzami z 31. Batalionu Lekkiej Piechoty wywołały ogromne zainteresowanie. Uczniowie uczyli się rozpoznawać sygnały alarmowe, budowali prowizoryczne schronienia i pakowali plecaki ewakuacyjne. – To zupełnie inna forma nauki. Dzieci są zaangażowane, a jednocześnie zdobywają wiedzę, która może im kiedyś uratować życie – powiedziała dyrektorka szkoły Agnieszka Świtalska.
Szeregowy Piotr Foryś z 31. Batalionu Lekkiej Piechoty podkreślił, że w programie chodzi o połączenie praktyki z teorią. – Uczymy młodych reagować w sytuacjach zagrożenia, od pożarów po cyberataki. Wszystko pokazujemy na przykładach, z użyciem sprzętu wojskowego – wyjaśnił.
W tegorocznej edycji programu weźmie udział ponad 3 tysiące szkół, a przeszkolonych zostanie blisko 270 tysięcy uczniów. W trzech poprzednich odsłonach wzięło udział 500 szkół i około 18 tysięcy uczestników. MON zapowiada, że jeśli zainteresowanie nie spadnie, projekt zostanie rozszerzony na kolejne placówki w 2026 roku.
„Edukacja z wojskiem” to nie tylko lekcje przetrwania – to także nauka odpowiedzialności, współpracy i empatii. W czasach, gdy bezpieczeństwo staje się jednym z najważniejszych tematów społecznych, ten program ma szansę trwale zmienić sposób, w jaki młodzi Polacy myślą o reagowaniu w sytuacjach zagrożenia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.