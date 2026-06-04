UE powiększa darmowy roaming. Decyzja w sprawie sześciu popularnych krajów

Sześć nowych państw na celowniku Brukseli. Koniec z pułapką wysokich rachunków W czwartek rządy państw członkowskich Unii Europejskiej wydały oficjalną zgodę na zainicjowanie prac nad rozbudową flagowego projektu telekomunikacyjnego „Roam Like at Home”. Ambicją urzędników jest rozciągnięcie parasola ochronnego nad sześcioma kolejnymi krajami zlokalizowanymi w rejonie Bałkanów Zachodnich. Jeśli cały proces legislacyjny i technologiczny zakończy się sukcesem, znikną dotychczasowe, drakońskie opłaty za korzystanie z sieci komórkowych. Wprowadzenie tych zmian oznacza, że obywatele państw objętych nowym programem będą mogli swobodnie rozmawiać, esemesować i surfować po sieci na terenie całej UE na dokładnie takich samych warunkach finansowych, jakie obowiązują w ich ojczystych krajach. Co niezwykle istotne z perspektywy polskich urlopowiczów, zasada ta zadziała w obie strony – Polacy odwiedzający ten malowniczy region Europy zapłacą za telefon tyle samo, co we własnym kraju, unikając finansowych niespodzianek po powrocie do domu. Wynika to z faktu, że tradycyjny roaming pozaunijny bywa obecnie finansową pułapką, która potrafi błyskawicznie obciążyć konto bankowe kwotami rzędu setek lub tysięcy złotych. Reforma telekomunikacyjna obejmie następujące kraje: Albania – zyskująca status turystycznego hitu nad Morzem Adriatyckim,

– zyskująca status turystycznego hitu nad Morzem Adriatyckim, Bośnia i Hercegowina – kusząca unikalną kulturą i górskimi krajobrazami,

– kusząca unikalną kulturą i górskimi krajobrazami, Czarnogóra – popularna destynacja letnich wyjazdów Polaków,

– popularna destynacja letnich wyjazdów Polaków, Kosowo – zacieśniające relacje technologiczne z Europą,

– zacieśniające relacje technologiczne z Europą, Macedonia Północna – chętnie wybierana przez miłośników Bałkanów,

– chętnie wybierana przez miłośników Bałkanów, Serbia – kluczowy węzeł komunikacyjny i gospodarczy regionu.

Twarde warunki Brukseli. To nie wydarzy się automatycznie Konsumenci muszą jednak uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Telekomunikacyjna taryfa ulgowa nie wejdzie w życie z dnia na dzień. Unia Europejska stawia sprawę jasno: każde z sześciu wymienionych państw bałkańskich musi najpierw gruntownie zreformować swój wewnętrzny rynek cyfrowy i precyzyjnie dostosować krajowe przepisy do restrykcyjnych standardów prawa unijnego. Cały proces harmonizacji technicznej i prawnej będzie poddawany skrupulatnemu nadzorowi ze strony Komisji Europejskiej. Dopiero po oficjalnym potwierdzeniu przez Brukselę, że dany kraj spełnił 100 procent unijnych wymogów, szlabany roamingowe zostaną trwale podniesione. Ta inicjatywa to element długofalowej, geopolitycznej strategii Unii Europejskiej, której celem jest stopniowa integracja struktur bałkańskich ze Wspólnotą jeszcze przed ich formalnym przyjęciem do UE. Wszystkie te kraje oficjalnie dążą do akcesji, choć stopień zaawansowania negocjacji jest skrajnie różny. Najbliżej unijnego celu jest obecnie Czarnogóra, pracująca już nad bezpośrednim traktatem akcesyjnym. Na drugim biegunie znajduje się Kosowo, które wciąż nie wywalczyło nawet oficjalnego statusu kandydata, co wynika głównie z faktu, że część państw członkowskich UE nadal nie uznaje jego niepodległości.

Ewolucja strefy „Roam Like at Home” i przestroga zza Kanału La Manche Program darmowego roamingu ma już swoją ugruntowaną historię i stał się jednym z najbardziej namacalnych sukcesów integracji europejskiej w oczach przeciętnych obywateli. Tabela: Kalendarium i struktura strefy darmowego roamingu UE (perspektywa 2026 r.) Etap / Status w systemie Kraje objęte darmowym roamingiem Kluczowe założenia i ramy czasowe Fundamenty systemu (od 2017 r.) Wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Brak dopłat do połączeń głosowych, wiadomości SMS oraz pakietów danych. System ma działać co najmniej do 2032 roku. Ostatnie rozszerzenie (od 1 stycznia 2026 r.) Ukraina oraz Mołdawia . Przełomowa decyzja Brukseli o charakterze silnego wsparcia politycznego i gospodarczego dla wschodnich sąsiadów. Utracone członkostwo (od 2021 r.) Wielka Brytania . Konsekwencja Brexitu. Automatyczne zasady przestały obowiązywać, a operatorzy zyskali prawo do naliczania wyższych stawek. Planowana przyszłość Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia. Włączenie do strefy po pomyślnym dostosowaniu lokalnego prawa telekomunikacyjnego.