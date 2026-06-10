UE prześwietli twoje paczki. Koniec anonimowych zakupów w sieci?
Unia Europejska przygotowuje kolejne zmiany, które mogą odczuć zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Już od połowy 2027 roku przy zakupie niektórych drogich produktów konieczne może być podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych. Nowe przepisy mają utrudnić pranie pieniędzy i zwiększyć kontrolę nad dużymi transakcjami realizowanymi na terenie Wspólnoty.
Nowe przepisy AML od 2027 roku
Zmiany wynikają z unijnego rozporządzenia AMLR (Anti-Money Laundering Regulation), które jest częścią szerokiego pakietu przepisów mających przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od połowy lipca 2027 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Celem reformy jest ujednolicenie zasad obowiązujących w całej Wspólnocie oraz ograniczenie możliwości ukrywania pochodzenia środków finansowych wykorzystywanych podczas dużych transakcji.
PESEL, NIP lub numer rachunku przy większych zakupach
Największe zmiany odczują osoby kupujące dobra o wysokiej wartości. Zgodnie z nowymi przepisami transakcje przekraczające 10 tys. euro będą wymagały przeprowadzenia dodatkowej procedury identyfikacyjnej.
Przy obecnym kursie walut oznacza to próg około 43 tys. zł. Kupujący mogą zostać poproszeni o podanie numeru PESEL, NIP, numeru rachunku bankowego IBAN lub innych danych niezbędnych do potwierdzenia tożsamości i źródła środków.
Nowe wymogi obejmą m.in. zakupy luksusowych samochodów, drogich zegarków, biżuterii, dzieł sztuki czy nieruchomości.
Kogo obejmą nowe obowiązki?
Dotychczas główny ciężar weryfikacji klientów spoczywał na bankach i instytucjach finansowych. Od 2027 roku lista podmiotów objętych obowiązkami znacząco się rozszerzy.
Nowe regulacje obejmą między innymi dealerów samochodowych, pośredników nieruchomości, galerie sztuki, domy aukcyjne, firmy pożyczkowe, platformy crowdfundingowe oraz dostawców usług związanych z kryptoaktywami.
Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrożenia nowych procedur, odpowiednich systemów informatycznych oraz przeszkolenia pracowników.
Unia chce uszczelnić system
Według Komisji Europejskiej nowe przepisy mają utrudnić działalność grupom przestępczym wykorzystującym luki w systemie finansowym. W praktyce oznacza to większą kontrolę nad przepływem środków i dokładniejsze sprawdzanie dużych transakcji.
Zmianie ulegnie również podejście do przelewów bankowych. Sam fakt dokonania płatności przelewem nie będzie już automatycznie traktowany jako wystarczające potwierdzenie legalności pochodzenia pieniędzy.
Co to oznacza dla klientów?
Dla większości osób codzienne zakupy nie ulegną zmianie. Nowe obowiązki będą dotyczyły przede wszystkim transakcji o wysokiej wartości. Osoby kupujące luksusowe dobra muszą jednak przygotować się na konieczność przekazywania większej liczby danych niż obecnie.
Przedsiębiorcy z kolei zyskają nowe obowiązki administracyjne i będą musieli dostosować swoje systemy do wymogów unijnego prawa jeszcze przed lipcem 2027 roku.
Co to oznacza dla Ciebie?
• Zakupy przekraczające 10 tys. euro mogą wymagać dodatkowej identyfikacji klienta.
• Sprzedawcy będą mogli żądać numeru PESEL, NIP lub innych danych identyfikacyjnych.
• Nowe przepisy obejmą m.in. samochody, biżuterię, zegarki, nieruchomości i dzieła sztuki.
• Regulacje mają wejść w życie w połowie lipca 2027 roku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.