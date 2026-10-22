Ukryte funkcje w aplikacji Biedronki. Włącz te 3 opcje przed podejściem do kasy – możesz zapłacić mniej
Wyświetlenie kodu karty przy kasie to tylko część możliwości aplikacji Biedronka. Telefon pozwala wcześniej sprawdzić cenę produktu, uruchomić ofertę z Shakeomatu i skorzystać z elektronicznego vouchera. Każda z tych funkcji działa jednak trochę inaczej, a samo zainstalowanie aplikacji nie gwarantuje wykorzystania wszystkich dostępnych korzyści. Warto również włączyć e-paragony, które ułatwiają zachowanie dowodu zakupu. Jest też ważna zmiana dla rodzin: dawna funkcja „Wspólne Konto” została wyłączona, więc starsze instrukcje jej uruchamiania są już nieaktualne.
Skaner cen: telefon zastępuje szukanie czytnika w sklepie
Jeśli przy produkcie nie ma czytelnej etykiety albo trudno ustalić, którego wariantu dotyczy cena, można skorzystać ze skanera w aplikacji. Wystarczy uruchomić tę funkcję i zeskanować aparatem kod kreskowy EAN z opakowania. Na ekranie pojawi się karta produktu z ceną i wskazaniem sklepu. Adres placówki ma znaczenie: trzeba upewnić się, że sprawdzamy cenę dla Biedronki, w której właśnie robimy zakupy. Według wyjaśnień sieci aplikacja może korzystać z lokalizacji, a bez odpowiedniej zgody z ustawienia „Mój sklep”. To szczególnie przydatne, gdy na co dzień kupujemy w jednej placówce, a tym razem odwiedziliśmy inną.
Samo zeskanowanie produktu nie uruchamia rabatu. Pozwala natomiast sprawdzić towar przed włożeniem go do koszyka i przyjrzeć się warunkom oferty, zamiast odkrywać ostateczny koszt dopiero przy płatności. Jeżeli cena zależy od zakupu kilku sztuk, określonej gramatury lub użycia karty, nadal trzeba spełnić te warunki. Nie należy zakładać, że dowolny podobny produkt z tej samej półki będzie objęty promocją. Przy większych zakupach taka kontrola może pomóc wychwycić pomyłkę w wyborze wariantu. Aplikacja umożliwia również sprawdzanie dostępności produktów w innych sklepach, co przydaje się, gdy wybranego artykułu brakuje na miejscu.
Oferty i Shakeomat: rabat musi działać, zanim zrobisz zakupy
Przed podejściem do kasy warto otworzyć aplikację i zajrzeć do swoich ofert. Biedronka wyjaśnia, że dedykowane promocje w aplikacji obowiązują od momentu wejścia do niej, natomiast oferty z Shakeomatu trzeba uruchomić przez potrząśnięcie telefonem albo przycisk „Wytrząśnij”. Pasek postępu powinien dojść do 100 proc. Następnie należy przeczytać, jakiego produktu dotyczy rabat, do kiedy obowiązuje i jaki ma limit. Nie ma jednej zasady, według której każdy widoczny kupon trzeba aktywować identycznym przyciskiem. Liczy się sposób uruchomienia wskazany dla konkretnej oferty.
Aktywację najlepiej załatwić jeszcze przed skanowaniem karty i finalizacją zakupów, aby nie wykonywać tych czynności w pośpiechu przy kasie. Uruchomienie promocji po zapłacie nie obejmie automatycznie wcześniejszej transakcji. Sama sieć podaje przykład: jeśli oferta została aktywowana o godzinie 12, nie działa dla zakupu dokonanego przed tą godziną. Warunki rabatu trzeba więc spełnić w odpowiednim momencie. Nie wystarczy zobaczyć go później w telefonie i założyć, że powinien był naliczyć się wcześniej.
E-vouchery: najpierw karta, później kod kuponu
Osobną funkcją są elektroniczne vouchery, które pozwalają przechowywać wybrane kupony w telefonie. Zgodę na usługę można włączyć w sekcji „Ustawienia konta”, następnie „Zarządzanie kontem” i „E-voucher”. Aktualne FAQ wskazuje, że kupony znajdują się w sekcji „Vouchery” w dolnym menu. Włączenie tej opcji zmienia sposób otrzymywania voucherów, ale nie przyznaje automatycznie nowego rabatu każdemu użytkownikowi. Trzeba mieć kupon i spełnić zasady akcji, z której pochodzi. Niektóre vouchery, zależnie od promocji, nadal mogą być wydawane wyłącznie na papierze.
Przy realizacji e-vouchera ważna jest kolejność opisana przez Biedronkę: najpierw skanujemy kartę Moja Biedronka lub aplikację, a następnie okazujemy kod odpowiedniego kuponu. To inna czynność niż wcześniejsze uruchomienie oferty z Shakeomatu. Aplikacja pozwala także dodać wybrane papierowe vouchery przez wpisanie kodu w polu „Dodaj kod i aktywuj ofertę”. Przy kuponie na okaziciela dodanie go przypisuje voucher do konta, co uniemożliwia wykorzystanie przez inną osobę. Przed zakupem warto sprawdzić termin ważności i wymagany próg wydatków, jeśli został określony w warunkach kuponu.
E-paragon przyda się po zakupach. Historia transakcji to osobna funkcja
W ustawieniach konta można również wyrazić zgodę na e-paragon. Po włączeniu usługi trzeba podczas zakupów zidentyfikować się kartą, aplikacją lub przypisanym numerem telefonu przed zakończeniem transakcji i zapłatą. Elektroniczny paragon fiskalny zapisze się na koncie i będzie dostępny w historii transakcji. Bez włączonej usługi można mieć dostęp jedynie do wizualizacji paragonu — nie należy utożsamiać jej z fiskalnym e-paragonem. Regulamin przewiduje dostęp do danych z e-paragonu przez trzy lata oraz możliwość pobrania ich między innymi do pliku PDF. Przy awarii może zostać wydany papierowy paragon, więc warto zachować otrzymany dokument.
E-paragon pomaga przy reklamacji, ponieważ łatwiej odnaleźć dowód zakupu niż szukać po kilku miesiącach papierowego wydruku. W historii transakcji można też sprawdzić kwotę, datę i miejsce zakupów oraz naliczone promocje. Brak paragonu nie odbiera jednak prawa do reklamowania wadliwego produktu. UOKiK przypomina, że zakup można wykazać również innymi dowodami, a sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. Osobne warunki dotyczą dobrowolnego zwrotu pełnowartościowego towaru kupionego w sklepie stacjonarnym. Sama obecność dokumentu w telefonie nie oznacza, że każdy produkt można oddać bez podania przyczyny.
Wspólne konto rodzinne zostało wyłączone
W starszych poradnikach można znaleźć instrukcję zapraszania bliskich do „Wspólnego Konta” w aplikacji. Biedronka zrezygnowała z tej funkcji 21 sierpnia 2025 roku, dlatego nie należy szukać jej jako aktualnej opcji do włączenia. Czym innym są dwa breloki przypisane do plastikowej karty Moja Biedronka. Zgodnie z regulaminem zeskanowanie breloka jest równoznaczne z użyciem tej samej karty — brelok nie tworzy oddzielnego konta. Jeśli dana promocja ma limit na kartę, dodatkowy brelok nie daje osobnego limitu zakupów. Warto o tym pamiętać przy wspólnym planowaniu większych zakupów, żeby jedna osoba nie wykorzystała wcześniej puli, z której chce skorzystać druga.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.