Unia szykuje się na wojnę? Polska na pierwszej linii frontu! Europa szykuje się na najgorsze
Unia Europejska przyspiesza zbrojenia i przygotowuje się na możliwy konflikt z Rosją. W najnowszym planie obronnym priorytetem mają być inwestycje na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce. Do 2027 roku ma powstać mur antydronowy chroniący granice Unii, a pełną gotowość obronną Europa chce osiągnąć w 2030 roku.
Unia Europejska szykuje się na wojnę. W Polsce powstanie kluczowa inwestycja obronna
Unia Europejska przygotowuje największy od dekad plan rozbudowy potencjału militarnego. Komisja Europejska ogłosiła dokument „Zachować pokój. Mapa drogowa gotowości obronnej do 2030 roku”, który zakłada stworzenie nowych systemów obronnych, rozbudowę infrastruktury wojskowej i wspólne inwestycje w technologie antydronowe. Priorytetem ma być bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – czyli m.in. terytorium Polski.
Mur antydronowy na wschodniej granicy
Po wrześniowym ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski, Bruksela przyspiesza prace nad Europejską Inicjatywą Dronową – systemem, który ma chronić kraje Unii przed zagrożeniem z powietrza. Projekt ma zostać uruchomiony już w pierwszym kwartale 2026 roku, a pełną funkcjonalność osiągnąć do końca 2027 roku.
W ramach programu powstanie tzw. mur antydronowy, rozciągający się wzdłuż wschodniej granicy Unii, od krajów bałtyckich po Polskę i Rumunię. System ma wykrywać, neutralizować i niszczyć wrogie bezzałogowce. Pierwsze przetargi na jego budowę mają zostać ogłoszone na początku przyszłego roku, a wstępna gotowość operacyjna planowana jest na koniec 2026 roku.
Polska w centrum obrony Europy
Według dokumentu Komisji Europejskiej priorytetem będą inwestycje wzdłuż wschodniej flanki NATO. Obejmą one m.in. ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zabezpieczenie granic z Rosją i Białorusią oraz ochronę szlaków żeglugowych na Bałtyku. Unia chce w ten sposób wzmocnić tzw. „strefę buforową”, mającą zatrzymać ewentualne zagrożenia ze Wschodu.
Plan przewiduje, że w ciągu kilku lat Polska stanie się kluczowym ogniwem europejskiej infrastruktury obronnej. W naszym kraju mają być testowane nowe systemy radarowe, systemy przeciwdziałania dronom oraz technologie walki elektronicznej.
Kallas: „Zagrożenie nie zniknie po wojnie w Ukrainie”
Podczas konferencji prasowej wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych Kaja Kallas podkreśliła, że plan nie oznacza przygotowań do agresji, lecz do skutecznej obrony.
– Rosja nie ma dziś możliwości przeprowadzenia ataku na Unię Europejską, ale może się do tego przygotować w nadchodzących latach. Nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie zagrożenie nie zniknie – powiedziała Kallas.
Dodała, że osiągnięcie pełnej zdolności obronnej w 2030 roku będzie możliwe tylko dzięki współpracy państw członkowskich. – Żadne państwo w Europie nie jest wystarczająco duże, by bronić się samodzielnie – podkreśliła.
Priorytetowe projekty: drony, tarcze i cyberbezpieczeństwo
Oprócz Europejskiej Inicjatywy Dronowej, Komisja Europejska zaproponowała powołanie Straży Wschodniej Flanki, która ma być gotowa do końca 2028 roku. W planach są także dwie kolejne „tarcze”:
- Europejska Tarcza Powietrzna – zapewniająca zintegrowaną ochronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową,
- Tarcza Kosmiczna – chroniąca satelity i komunikację strategiczną.
Komisja wzywa również do utworzenia koalicji państw, które wezmą odpowiedzialność za poszczególne obszary – od cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji po broń morską i systemy artyleryjskie.
Europa inwestuje w zbrojenia
Bruksela chce, by do 2030 roku co najmniej 55 procent inwestycji obronnych realizowano w Europie. Ma to wzmocnić przemysł zbrojeniowy i uniezależnić Unię od dostaw broni spoza kontynentu.
Plan zostanie omówiony na najbliższym szczycie Rady Europejskiej. Przywódcy państw mają zatwierdzić harmonogram i sposób finansowania inwestycji, które mają przekształcić Unię Europejską w samowystarczną siłę obronną – gotową stawić czoła każdemu zagrożeniu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.