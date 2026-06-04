Unia wprowadza Nakaz Powrotu. Odrzucenie azylu pociągnie za sobą drastyczne konsekwencje

Przełomowe porozumienie w Brukseli. Powstaną „ośrodki powrotowe”

Na początku tygodnia negocjatorzy reprezentujący Komisję Europejską oraz Parlament Europejski sfinalizowali porozumienie dotyczące kontrowersyjnego rozporządzenia. Na jego mocy powołany do życia zostanie zupełnie nowy, zunifikowany system zarządzania powrotami obywateli państw trzecich, którzy przebywają na terenie UE nielegalnie.

Kluczowym i najbardziej spornym elementem reformy jest przyznanie krajom członkowskim prawa do organizowania tzw. centrów powrotowych (ang. return hubs) zlokalizowanych poza zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Do tych zagranicznych placówek trafiać będą cudzoziemcy, których wnioski o przyznanie statusu uchodźcy lub azylu zostały definitywnie odrzucone. Warunkiem koniecznym do przeniesienia migranta przed jego ostateczną deportacją będzie wcześniejsze zawarcie oficjalnej umowy dwustronnej z krajem przyjmującym taki ośrodek.

Sama ścieżka legislacyjna tego projektu była długa – Komisja Europejska przedłożyła ramową propozycję w marcu ubiegłego roku. Dopiero rok później, przy zdecydowanym poparciu deputowanych centroprawicowych, konserwatywnych, eurosceptycznych oraz skrajnie prawicowych, Parlament Europejski dał zielone światło dla dalszych prac. Zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji wyraziły środowiska lewicowe, Zieloni oraz Socjaliści.