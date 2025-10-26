Upadek byłego prezydenta? Tego nie da się już odkręcić. Szokujące dane
Ponad połowa Polaków nie chce, by Andrzej Duda wrócił do polityki — wynika z najnowszego sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Choć były prezydent po zakończeniu kadencji unika publicznych sporów, większość badanych uważa, że jego czas na scenie politycznej już minął.
Ponad połowa Polaków nie widzi dla Andrzeja Dudy miejsca w krajowej polityce — wynika z najnowszego sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Choć były prezydent od zakończenia kadencji unika publicznych sporów, aż 55 proc. badanych uważa, że jego czas w polityce już się skończył.
Większość mówi „nie” dla powrotu Dudy
Według badania przeprowadzonego 21–22 października 2025 roku, 55 proc. respondentów nie chce, by Duda wrócił do polityki, 29,3 proc. byłoby za, a 15,7 proc. nie ma zdania. To wyraźny sygnał, że społeczne poparcie dla byłego prezydenta znacząco spadło w porównaniu z końcem jego drugiej kadencji.
Jak wskazuje wiceprezes SW Research Piotr Zimolzak, sprzeciw wobec powrotu Dudy częściej wyrażają kobiety (58 proc.) niż mężczyźni (52 proc.), a także osoby po 50. roku życia (63 proc.) oraz z wyższym wykształceniem (62 proc.). Najwięcej przeciwników byłego prezydenta mieszka w średnich miastach — od 100 do 199 tys. mieszkańców.
Duda poza polityką, ale nie poza mediami
Po zakończeniu kadencji 6 sierpnia Andrzej Duda nie objął żadnego stanowiska państwowego. Dołączył do rady nadzorczej fintechu ZEN.com, a jego działalność zawodowa przeniosła się do sektora prywatnego. Od września na Kanale Zero emitowany jest także cykl filmów dokumentalnych poświęconych jego prezydenturze.
Wśród polityków opinie o nowej roli byłego prezydenta są podzielone. Bronisław Komorowski, również były prezydent, w rozmowie z mediami stwierdził, że „jest ostatnim, który mógłby krytykować Dudę za to, że szuka swojego miejsca po prezydenturze”.
Polacy podzieleni, ale trend jest wyraźny
Eksperci podkreślają, że wyniki badania są symptomatyczne – pokazują zmęczenie społeczeństwa wieloletnią obecnością tych samych polityków na scenie. Choć niemal co trzeci ankietowany nie miałby nic przeciwko powrotowi Dudy, większość oczekuje nowych twarzy i świeżych pomysłów.
Sondaż przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 800 dorosłych Polaków. Dane ważono analitycznie, aby odzwierciedlić strukturę społeczną populacji.
