Urząd Skarbowy rozpoczął kontrole. Podatnik może dostać wezwanie do zwrotu pieniędzy
Zeznanie PIT zostało wysłane, zwrot podatku wpłynął na konto i wydaje się, że sprawa jest zamknięta. Niekoniecznie. Urząd skarbowy może później zweryfikować, czy podatnik rzeczywiście miał prawo do zastosowanego odliczenia. Szczególne znaczenie mają dokumenty dotyczące ulg na dzieci, rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej oraz preferencji dla samotnych rodziców.
Kontrola może dotyczyć również rozliczeń z poprzednich lat. Jeżeli fiskus zakwestionuje ulgę, konsekwencją może być konieczność oddania części uzyskanego zwrotu albo dopłaty podatku wraz z odsetkami. W poważniejszych przypadkach mogą dojść do tego konsekwencje wynikające z przepisów karnych skarbowych.
Zwrot podatku na koncie nie kończy sprawy
Otrzymanie pieniędzy z urzędu skarbowego nie jest gwarancją, że fiskus nigdy nie wróci do danego zeznania. Organy podatkowe mogą prowadzić czynności sprawdzające i weryfikować, czy wykazane przez podatnika preferencje miały podstawę w przepisach.
W praktyce oznacza to konieczność zachowania dokumentów również po zakończeniu corocznej akcji PIT.
Jak wskazuje serwis Prawo.pl, weryfikacja może dotyczyć rozliczeń sięgających nawet 5 lat wstecz. Podatnik powinien więc być przygotowany na wykazanie, dlaczego zastosował konkretną ulgę i w jaki sposób spełnił wymagane warunki.
Ulga na dziecko może zostać dokładnie sprawdzona
Jednym z obszarów wzbudzających zainteresowanie fiskusa jest ulga prorodzinna. Szczególnie skomplikowane mogą być rozliczenia rodziców po rozwodzie lub rozstaniu.
Samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie rozwiązuje wszystkich problemów. Spór może pojawić się między innymi wtedy, gdy oboje rodzice chcą skorzystać z odliczenia, a nie uzgodnili między sobą sposobu jego rozliczenia.
Urząd może wówczas badać rzeczywistą sytuację rodzinną i ustalać, kto faktycznie wykonywał opiekę nad dzieckiem. Według informacji przytoczonych przez Prawo.pl w postępowaniu fiskus może analizować dodatkowe okoliczności, a nawet pozyskiwać informacje od innych osób, w tym sąsiadów.
Samotni rodzice również muszą uważać
Wątpliwości mogą pojawić się również przy preferencyjnym rozliczeniu przewidzianym dla osób samotnie wychowujących dzieci. W takich przypadkach ogromne znaczenie mają konkretne okoliczności rodzinne.
Problemem pozostają sytuacje niejednoznaczne, w których rodzice dzielą się obowiązkami albo dziecko przebywa u każdego z nich. Wtedy urząd może dokładniej badać, czy przesłanki wymagane do preferencyjnego rozliczenia rzeczywiście zostały spełnione.
Dlatego dokumentacja i możliwość przedstawienia rzeczywistego przebiegu opieki mogą mieć znaczenie nawet długo po złożeniu PIT.
Fiskus sprawdza ulgę rehabilitacyjną
Kolejnym obszarem kontroli jest ulga rehabilitacyjna. Pozwala ona na odliczenie określonych wydatków ponoszonych w związku z niepełnosprawnością i rehabilitacją, ale podatnik musi spełnić warunki wynikające z przepisów.
Urząd może poprosić o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zarówno samo uprawnienie do skorzystania z preferencji, jak i poniesienie określonych wydatków.
W materiale Prawo.pl opisano przypadek podatniczki, którą poproszono o dokumenty dotyczące rozliczenia za 2023 rok. Wśród wymaganych materiałów znalazły się między innymi faktury, orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumenty z urzędu stanu cywilnego. W tym przypadku weryfikacja zakończyła się bez zakwestionowania rozliczenia.
Właściciele domów też mogą dostać wezwanie
Duże kwoty pojawiają się przy uldze termomodernizacyjnej. To sprawia, że prawidłowe udokumentowanie inwestycji jest szczególnie ważne.
Limit odliczenia wynosi do 53 000 zł na podatnika. W przypadku małżonków będących współwłaścicielami budynku łączna wartość możliwych odliczeń może więc sięgnąć 106 000 zł, przy spełnieniu ustawowych warunków.
Kluczowe są przede wszystkim faktury i zgodność przeprowadzonych prac oraz zakupionych materiałów z katalogiem wydatków objętych preferencją.
Trzeba przy tym zwracać uwagę na datę poniesienia wydatku. Od 2025 roku zmienił się katalog przedsięwzięć i materiałów objętych ulgą, a preferencja nie obejmuje już między innymi zakupu i montażu kotłów gazowych i olejowych.
Urząd zakwestionował ulgę. Co dzieje się z pieniędzmi?
Najbardziej odczuwalny finansowo scenariusz pojawia się wtedy, gdy fiskus stwierdzi, że podatnik odliczył kwotę, do której nie miał prawa.
Może być wtedy konieczna korekta zeznania oraz zapłata brakującego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli wcześniej dzięki uldze podatnik otrzymał większy zwrot, w praktyce może oznaczać konieczność oddania pieniędzy.
Nie każda pomyłka oznacza jednak automatycznie karę. Inaczej należy traktować błąd wynikający z nieprawidłowego rozliczenia, a inaczej świadome przekazanie fiskusowi nieprawdziwych informacji.
W tych sytuacjach konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze
Jeżeli urząd uzna, że doszło do świadomego działania, sprawa może wyjść poza zwykłą korektę PIT. Znaczenie mają wówczas przepisy Kodeksu karnego skarbowego.
Ryzyko rośnie szczególnie wtedy, gdy podatnik celowo podaje nieprawdziwe dane, zataja informacje mające wpływ na wysokość podatku, świadomie zawyża odliczenia albo próbuje rozliczyć wydatki, których w rzeczywistości nie poniósł.
W zależności od okoliczności możliwy jest mandat albo postępowanie zakończone rozstrzygnięciem sądu. Dlatego wezwania z urzędu skarbowego dotyczącego starego PIT nie powinno się ignorować.
Dokumenty warto zachować. Fiskus może o nie poprosić po latach
Najważniejszy wniosek dla podatników jest prosty: nie należy wyrzucać faktur, rachunków i innych dokumentów bezpośrednio po otrzymaniu zwrotu podatku.
Dotyczy to szczególnie osób korzystających z wysokich odliczeń. Dokument, który podczas składania PIT wydawał się niepotrzebny, kilka lat później może okazać się podstawowym dowodem pozwalającym wykazać prawidłowość rozliczenia.
Podstawa prawna
Zasady dotyczące ulg i preferencji podatkowych wynikają przede wszystkim z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnienia organów podatkowych do weryfikacji rozliczeń oraz zasady przedawnienia zobowiązań reguluje Ordynacja podatkowa. Ewentualna odpowiedzialność za czyny zabronione związane z rozliczeniami podatkowymi wynika natomiast z Kodeksu karnego skarbowego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w ostatnich latach korzystaliśmy z ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej albo preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, warto sprawdzić, czy nadal posiadamy dokumenty potwierdzające prawo do zastosowanej preferencji.
W przypadku ulgi termomodernizacyjnej będą to przede wszystkim faktury i dokumentacja związana z inwestycją. Przy uldze rehabilitacyjnej znaczenie mogą mieć dokumenty potwierdzające uprawnienie oraz poniesione wydatki. W przypadku preferencji rodzinnych urząd może natomiast badać rzeczywistą sytuację dotyczącą opieki nad dzieckiem.
Jeśli otrzymamy wezwanie, trzeba dokładnie przeczytać, jakiego roku, jakiej ulgi i jakich dokumentów dotyczy. Samo wezwanie nie oznacza jeszcze, że urząd stwierdził nieprawidłowość.
Najważniejsze jest jednak to, że rozliczenie podatku nie zawsze kończy się w momencie otrzymania zwrotu. Fiskus może wrócić do wcześniejszego PIT i zażądać wykazania prawa do odliczenia. Jeżeli dokumenty potwierdzają nasze rozliczenie, stanowią podstawową ochronę podczas czynności sprawdzających lub kontroli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.