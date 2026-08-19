Wielka zmiana w ZUS dla emerytów i rencistów. Już się zaczęło
ZUS zaczął wydawać emerytom i rencistom legitymacje według nowego wzoru. Dokument jest ważny między innymi podczas potwierdzania prawa do części ulg i zniżek. Zmiana wywołała jednak ważne pytanie wśród seniorów: czy osoby posiadające starszą legitymację muszą teraz wystąpić do ZUS o jej wymianę?
Sprawa dotyczy milionów osób pobierających emerytury i renty. Dobra wiadomość jest taka, że sam nowy wzór legitymacji nie oznacza konieczności wymiany ważnego dokumentu. ZUS wprowadza nowe karty stopniowo.
Nowe legitymacje ZUS już trafiają do emerytów i rencistów
Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty obowiązuje od 1 lipca 2026 roku. Wprowadzono jednak okres przejściowy, podczas którego ZUS mógł wykorzystywać wcześniej przygotowane blankiety.
W praktyce wydawanie dokumentów według nowego wzoru rozpoczęło się 13 lipca 2026 roku. Jak wynika z danych ZUS przytoczonych przez Infor, tylko od 13 do 31 lipca wydano 24 635 nowych legitymacji.
Zmiana dotyczy zarówno fizycznej karty, jak i elektronicznej legitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel.
Masz starą legitymację? Nie musisz biec do ZUS
To najważniejsza informacja dla osób, które już posiadają dokument. Dotychczasowe ważne legitymacje nie tracą ważności tylko dlatego, że ZUS wprowadził nowy wzór.
Nie trzeba więc składać dodatkowego wniosku ani odwiedzać placówki ZUS wyłącznie w celu wymiany starszej karty na nową.
Nowy dokument otrzymają przede wszystkim osoby, którym legitymacja jest wydawana po raz pierwszy. Wymiana może nastąpić również w określonych sytuacjach, między innymi gdy:
• dokument zostanie zgubiony,
• legitymacja zostanie skradziona,
• upłynie jej termin ważności,
• zmienią się dane znajdujące się na dokumencie.
Oznacza to, że senior posiadający ważną starszą kartę może nadal korzystać z niej na dotychczasowych zasadach.
Nowa karta ma być trudniejsza do podrobienia
Zmiana nie została wprowadzona po to, aby nadać emerytom i rencistom nowe uprawnienia. Jednym z głównych powodów było zwiększenie bezpieczeństwa dokumentu.
Nowa legitymacja wykonana jest z tworzywa PCV i posiada dodatkowe zabezpieczenia. Zastosowano między innymi gilosz, czyli charakterystyczny wzór z cienkich linii, mikrodruk oraz indywidualny numer seryjny blankietu.
Na dokumencie nadal znajdują się informacje potrzebne do potwierdzenia uprawnień jego posiadacza, w tym numer PESEL oraz dane dotyczące rodzaju pobieranego świadczenia.
Zmieniła się również legitymacja w aplikacji mObywatel
Seniorzy korzystający ze smartfonów mogą posługiwać się elektroniczną wersją dokumentu. Również ona otrzymała nowy wygląd.
Cyfrowa legitymacja zawiera między innymi zdjęcie, imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu oraz termin jego ważności. Z elektronicznego dokumentu usunięto natomiast informację o oddziale ZUS, który wydał legitymację.
Dla osoby korzystającej z cyfrowego dokumentu oznacza to przede wszystkim możliwość potwierdzania swojego statusu za pomocą telefonu, bez konieczności każdorazowego wyciągania plastikowej karty.
Legitymacja może otworzyć drogę do ulg i zniżek
To właśnie podczas korzystania z różnego rodzaju preferencji dokument może mieć szczególne znaczenie. Legitymacja emeryta-rencisty potwierdza status osoby uprawnionej do emerytury, renty albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Może być potrzebna przy korzystaniu z określonych ulg oferowanych emerytom i rencistom. Trzeba jednak uważać na popularne uproszczenie: posiadanie legitymacji nie oznacza automatycznego prawa do wszystkich zniżek dla seniorów.
Nie istnieje jedna ogólnopolska lista rabatów, które każdy posiadacz dokumentu otrzymuje na identycznych zasadach.
Komunikacja, kolej, muzea i teatry. Zasady mogą być różne
Legitymacja może służyć do potwierdzania uprawnień między innymi podczas korzystania z określonych preferencji w komunikacji publicznej. Konkretne zasady zależą jednak od obowiązujących przepisów oraz regulaminów przewoźników.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku przejazdów kolejowych. Samo posiadanie legitymacji nie tworzy dowolnej ulgi na każdy przejazd. Trzeba sprawdzić, jakie uprawnienie przysługuje danej osobie oraz jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli.
Dokument może być również honorowany przy zakupie ulgowych biletów w niektórych muzeach, teatrach oraz innych instytucjach kultury. Preferencyjne warunki mogą oferować także wybrane placówki i organizatorzy usług skierowanych do seniorów.
Za każdym razem warto jednak sprawdzić regulamin konkretnego miejsca. Zakres ulgi może zależeć od wieku, statusu emeryta lub rencisty, lokalnych przepisów albo indywidualnej polityki danej instytucji.
Warszawscy seniorzy również powinni sprawdzać zasady konkretnych ulg
Ta sama reguła ma znaczenie w Warszawie. Przy korzystaniu z komunikacji miejskiej, instytucji kultury czy innych usług nie należy zakładać, że okazanie legitymacji ZUS automatycznie zapewni konkretną wysokość rabatu.
Przed zakupem biletu najlepiej sprawdzić aktualny cennik i warunki danej ulgi. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której pasażer lub klient jest przekonany, że przysługuje mu określona zniżka, podczas gdy regulamin przewiduje dodatkowe warunki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i masz ważną legitymację starego wzoru, nie musisz wymieniać jej tylko z powodu zmian wprowadzonych w lipcu 2026 roku. Dokument pozostaje ważny i możesz nadal się nim posługiwać.
Jeżeli natomiast otrzymujesz legitymację po raz pierwszy albo potrzebujesz nowego egzemplarza z powodu utraty dokumentu, kradzieży, końca terminu ważności czy zmiany danych, możesz już otrzymać kartę według nowego wzoru.
Jeśli korzystasz z mObywatela, zwróć uwagę również na elektroniczną wersję legitymacji. Pozwala ona potwierdzać status emeryta lub rencisty za pomocą telefonu.
Najważniejsze jest jednak to, aby przed skorzystaniem z konkretnej ulgi sprawdzić jej warunki. Legitymacja potwierdza status emeryta lub rencisty, ale nie daje automatycznie prawa do każdego rabatu dostępnego dla seniorów. Zasady ustalają przepisy, samorządy, przewoźnicy i poszczególne instytucje.
Dlatego nie trzeba teraz masowo wymieniać dokumentów ani składać wniosków do ZUS. Warto natomiast mieć ważną legitymację przy sobie lub korzystać z jej elektronicznej wersji i sprawdzać, gdzie może ona pozwolić na skorzystanie z przysługującej ulgi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.