Uwaga! Alert pogodowy nad Warszawą. Niezwykły gest centrum handlowego
Mieszkańcy Warszawy otrzymują kolejne ostrzeżenia związane z gwałtownym załamaniem pogody. Przed burzami, gradem i silnym wiatrem ostrzega nie tylko Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ale także instytucje i firmy działające na terenie stolicy. Jedna z warszawskich galerii handlowych podjęła nietypową decyzję, by pomóc kierowcom zabezpieczyć samochody przed możliwymi szkodami.
Nadciągają burze i silny wiatr
Według komunikatów pogodowych mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się na intensywne opady deszczu, lokalne gradobicia oraz silne podmuchy wiatru. Synoptycy ostrzegają, że warunki atmosferyczne mogą prowadzić do uszkodzeń pojazdów, łamania gałęzi i lokalnych przerw w dostawach energii elektrycznej.
W związku z zagrożeniem wiele osób zastanawia się, gdzie bezpiecznie pozostawić swoje samochody na noc.
Galeria Północna uruchamia parking dla kierowców
Galeria Północna poinformowała, że w związku z prognozowanymi burzami pozostawi otwarty parking znajdujący się na poziomie -1. Rozwiązanie ma umożliwić mieszkańcom schronienie pojazdów przed ewentualnym gradem lub spadającymi konarami drzew.
Przedstawiciele centrum handlowego przypominają jednocześnie, aby podczas przemieszczania się zachować szczególną ostrożność i korzystać z wyznaczonych wejść do obiektu.
Eksperci apelują o zabezpieczenie mienia
Służby przypominają, że przed nadejściem burzy warto usunąć z balkonów i tarasów przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Zaleca się również unikanie parkowania pod drzewami, słupami energetycznymi oraz lekkimi konstrukcjami reklamowymi.
Warto także zadbać o przygotowanie na ewentualne przerwy w dostawie prądu. Przydatne mogą okazać się naładowane powerbanki, latarki oraz podstawowy zapas baterii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.