Uwaga, awaryjne prace torowe. Tramwaje na objazdach. 34-letnie torowisko nie dało rady
Tramwaje Warszawskie rozpoczęły awaryjną naprawę torowiska w ulicy Stawki, między Pokorną a Dubois. Na liczącym 34 lata odcinku odpadła jedna ze starych betonowych płyt, przez co w torze południowym powstała wklęsłość uniemożliwiająca prowadzenie ruchu tramwajowego. Spółka poinformowała o awarii w mediach społecznościowych, ruch wstrzymano, a składy skierowano na trasy objazdowe. To druga awaria w tym samym miejscu w ciągu lipca.
Utrudnienia zaczęły się w niedzielę wieczorem i potrwają do odwołania
Pierwsze zmiany w kursowaniu wprowadzono jeszcze w niedzielę wieczorem. Pełna organizacja objazdowa obowiązuje od poniedziałku 27 lipca 2026 r. i spółka nie podała daty jej zakończenia. Sformułowanie „do odwołania” oznacza w praktyce, że termin zależy od zakresu uszkodzenia płyty, którego ekipy nie były w stanie ocenić przed rozkuciem nawierzchni.
Linia 16 pojedzie przez most Gdański i Pragę, 17 przez plac Wilsona
Tramwaje linii 16 kursują w obu kierunkach między Metrem Młociny a Miasteczkiem Wilanów trasą przez aleję Jana Pawła II, rondo Zgrupowania AK „Radosław”, Zygmunta Słomińskiego, most Gdański, Stefana Starzyńskiego, rondo Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową, Targową, aleję „Solidarności”, most Śląsko-Dąbrowski i plac Bankowy. To najdłuższy z trzech objazdów, bo prowadzi na drugą stronę Wisły i z powrotem.
Linia 17 jedzie w obu kierunkach z Tarchomina Kościelnego na Służewiec przez Marymoncką, Juliusza Słowackiego, plac Wilsona, Adama Mickiewicza i generała Andersa. Linia 76 została skrócona: w kierunku krańca Nowe Bemowo składy z Miasteczka Wilanów dojeżdżają ulicą generała Andersa wyłącznie do przystanku Muranowska 08 i tam kończą bieg.
Zawieszono cztery przystanki, w tym oba na Rondzie Radosława
Z rozkładu wypadły przystanki Rondo „Radosława” 05 i 06 oraz Stawki 05 i 56. Dla pasażerów z Muranowa i okolic ulicy Dubois oznacza to konieczność dojścia do przystanków przy alei Jana Pawła II albo przy Andersa. Najbliższą alternatywą pozostaje metro: stacje Dworzec Gdański i Ratusz Arsenał leżą po obu stronach wyłączonego odcinka.
Dwa tygodnie wcześniej tory w tym samym miejscu podmył deszcz
Lipcowa awaria nie jest odosobniona. W połowie miesiąca ulewa podmyła torowisko na Stawkach, co również skończyło się skierowaniem trzech linii na objazdy. Ekipy pogotowia sieciowego wstawiły wtedy tymczasowy izolator sekcyjny, dzięki któremu tramwaje linii 76 mogły zawracać na przejściu międzytorowym na wysokości ulicy Lewartowskiego. Powtórzenie się problemu w odstępie dwóch tygodni wskazuje, że kłopot dotyczy konstrukcji torowiska, a nie pojedynczego zdarzenia pogodowego.
Kompleksowa przebudowa Stawek zaplanowana jest na 2028 rok
Tramwaje Warszawskie przypomniały, że gruntowna przebudowa starego torowiska w ciągu ulicy Stawki ma ruszyć dopiero w 2028 roku i zostanie połączona z modernizacją trasy w alei Jana Pawła II. Spółka kończy obecnie opracowywanie dokumentacji projektowej, która w ostatnich tygodniach była modyfikowana na wniosek mieszkańców i radnych, między innymi po to, by zwiększyć liczbę miejsc parkingowych po obu stronach ulicy. Środki na tę inwestycję pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Do tego czasu odcinek pozostaje w reżimie napraw doraźnych.
Średni wiek warszawskich torowisk to 15 lat, na Stawkach jest ponad dwukrotnie wyższy
Skala problemu wykracza poza jedną ulicę. Średni wiek torowisk w stolicy, liczony od ostatniej naprawy głównej lub odbudowy, wynosi 15 lat, a sami tramwajarze przyznają, że to granica, której nie powinno się przekraczać. Odcinek na Stawkach ma 34 lata, czyli ponad dwa razy tyle. Tegoroczny budżet remontowy spółki sięga blisko 250 mln zł, z czego około 140 mln zł przeznaczono bezpośrednio na naprawy torowisk, a w 2027 roku zaplanowano rekordowe 13,5 km wyremontowanych torów.
Jak powiedział członek zarządu Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz, cytowany przez serwis miejski um.warszawa.pl, wakacje są najlepszym momentem na potrzebne naprawy, ponieważ ruch na ulicach jest zauważalnie mniejszy, a z tramwajów korzysta o około 20 proc. mniej podróżnych. Spółka zapowiada, że najbardziej odczuwalnym efektem prac będzie znoszenie ograniczeń prędkości: w 2025 roku zlikwidowano ich 48.
Od 3 sierpnia przez Stawki miał wrócić ruch od strony Kercelaka
Awaria wypada w newralgicznym momencie kalendarza remontowego. Zaplanowana na 3 sierpnia kolejna faza przebudowy węzła Kino Femina zakłada, że tramwaje znikną z alei Jana Pawła II od ronda ONZ do Feminy oraz z alei „Solidarności” od Feminy do placu Bankowego, a jednocześnie zostanie przywrócony ruch od strony Kercelaka i właśnie ulicy Stawki. Całość prac przy węźle ma się zakończyć pod koniec sierpnia. Jeżeli naprawa płyty przeciągnie się poza początek miesiąca, harmonogram trzeba będzie układać na nowo.
Metro M1 omija cały wyłączony odcinek między Dworcem Gdańskim a Ratuszem Arsenał
Pasażer, który dotąd jeździł tramwajem wzdłuż Stawek, ma dziś prostszą alternatywę niż nadkładanie drogi objazdem. Odcinek pierwszej linii metra między stacjami Dworzec Gdański i Ratusz Arsenał pokrywa dokładnie ten fragment trasy, który wypadł z ruchu, i robi to bez zależności od tego, ile potrwa rozkuwanie nawierzchni. Dla dojeżdżających z Bielan i Żoliborza w stronę centrum przesiadka na Dworcu Gdańskim będzie zwykle szybsza niż czekanie na szesnastkę jadącą przez most Gdański i Pragę.
Objazd linii 16 zasługuje na osobną uwagę, bo prowadzi przez dwie przeprawy mostowe i praski odcinek Targowej, gdzie ruch bywa najgęstszy w godzinach szczytu. Kto planuje przejazd z Młocin do Wilanowa, powinien doliczyć zapas czasowy większy niż zwykle przy weekendowych zamknięciach, a przy porannym szczycie rozważyć wariant metrem do Politechniki i dalej tramwajem Puławską. Rozkłady na przystankach nie nadążają za zmianami wprowadzanymi w trybie awaryjnym, więc bardziej wiarygodne są dane w aplikacjach opartych na sygnale z pojazdów.
Wreszcie kwestia, o której łatwo zapomnieć: zawieszenie przystanków Rondo „Radosława” 05 i 06 dotyka głównie mieszkańców kwartału między Dubois a Pokorną, czyli obszaru bez alternatywnej trasy tramwajowej w zasięgu krótkiego spaceru. Warto sprawdzić kursy autobusowe wzdłuż Zygmunta Słomińskiego, zanim wyruszy się na przystanek, który dziś jest nieczynny. Przy naprawach ogłaszanych „do odwołania” komunikat o przywróceniu ruchu pojawia się zwykle najpierw w kanałach społecznościowych przewoźnika, a dopiero potem w rozkładach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.