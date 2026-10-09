Uwaga. Drugi i trzeci stopień alarmowy na Mazowszu. Obowiązują do końca listopada
Na terenie województwa mazowieckiego nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Drugi stopień BRAVO i BRAVO-CRP dotyczą całego kraju, a więc również Mazowsza. Trzeci stopień CHARLIE obowiązuje natomiast na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP LHS. Zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
Drugi stopień BRAVO na całym Mazowszu
Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali alarmowej. Wprowadzany jest wtedy, gdy istnieje zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, ale konkretny cel ataku nie został jeszcze zidentyfikowany.
Obowiązuje on na całym terytorium Polski, dlatego obejmuje również Warszawę i wszystkie powiaty województwa mazowieckiego.
Dla służb i administracji oznacza to m.in. podwyższoną gotowość, zwiększoną czujność i wzmożone kontrole w wybranych miejscach.
BRAVO-CRP również na całym obszarze kraju
Równolegle obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Także ten stopień został wprowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59.
BRAVO-CRP oznacza zwiększone monitorowanie systemów teleinformatycznych i gotowość do reagowania na ewentualne incydenty cybernetyczne.
Trzeci stopień CHARLIE na kolei
Wyższy, trzeci stopień alarmowy CHARLIE, nie obejmuje całego województwa jako obszaru.
Został wprowadzony na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Oznacza to, że dotyczy również infrastruktury kolejowej znajdującej się na Mazowszu.
CHARLIE jest trzecim z czterech stopni alarmowych i oznacza jeszcze wyższy poziom gotowości służb oraz szczególną ochronę wskazanej infrastruktury.
Do kiedy obowiązują?
Aktualne zarządzenia obowiązują:
od 1 września 2026 roku od godz. 00:00 do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59.
Wcześniej te same stopnie były kilkukrotnie przedłużane, m.in. do końca maja i następnie do końca sierpnia 2026 roku.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Samo obowiązywanie stopnia BRAVO czy CHARLIE nie oznacza, że doszło do ataku ani że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla konkretnej miejscowości. To przede wszystkim sygnał dla służb, administracji i operatorów infrastruktury, że mają działać w podwyższonym reżimie bezpieczeństwa.
Mieszkańcy mogą zauważyć m.in. większą liczbę patroli, dodatkowe kontrole w rejonie dworców, obiektów infrastruktury krytycznej czy innych chronionych miejsc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.