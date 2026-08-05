Uwaga. Groźne bakterie w Warszawie. Nudności, wymioty, bóle brzucha
Warszawiacy zaledwie przez jeden dzień mogli ponownie korzystać z kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Po zniesieniu zakazu kąpieli sytuacja ponownie się zmieniła. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów poinformował o kolejnym zamknięciu kąpieliska z powodu podejrzenia występowania sinic.
Radość trwała niespełna dobę
W poniedziałek 3 sierpnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, że woda ponownie spełnia wymagania sanitarne. Jeszcze tego samego dnia OSiR Mokotów otworzył strzeżone kąpielisko, z czego ucieszyło się wielu mieszkańców Warszawy.
Już we wtorek 4 sierpnia pojawił się jednak nowy komunikat. Administrator obiektu zdecydował o ponownym zamknięciu kąpieliska. Tym razem powodem nie są bakterie, lecz podejrzenie zakwitu sinic.
Na miejscu ustawiono tablice informujące o zakazie kąpieli oraz odgrodzono wejście czerwono-białą taśmą. Mimo to część osób nadal wchodziła do wody.
Tym razem problemem są sinice
OSiR Mokotów podkreśla, że pozostałe parametry jakości wody pozostają prawidłowe. Powodem zamknięcia są wyłącznie sinice, czyli cyjanobakterie, które mogą pojawić się bardzo szybko podczas upalnej i bezwietrznej pogody.
To właśnie wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie sprzyjają ich gwałtownemu namnażaniu.
Wcześniej zamknięto kąpielisko z innego powodu
To już kolejna przerwa w funkcjonowaniu kąpieliska w ostatnich dniach. Od 25 lipca do 3 sierpnia obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm mikrobiologicznych.
Po kolejnych badaniach okazało się, że poziom bakterii wrócił do bezpiecznych wartości i sanepid dopuścił wodę do użytkowania. Niestety poprawa okazała się krótkotrwała.
Kolejne badania już pobrano
Dyrektor OSiR Mokotów Krzysztof Rosiński poinformował, że pobrano już nowe próbki wody.
Na wyniki trzeba jednak poczekać od 3 do 5 dni. Dopiero wtedy będzie wiadomo, czy kąpielisko będzie mogło zostać ponownie otwarte.
Dlaczego sinice są niebezpieczne?
Sinice to mikroorganizmy, które mogą wytwarzać toksyny szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Kontakt z zanieczyszczoną wodą może prowadzić do:
podrażnień skóry,
zaczerwienienia oczu,
nudności i wymiotów,
bólu brzucha,
bólu głowy.
Dlatego służby apelują, aby bezwzględnie przestrzegać zakazu kąpieli do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz wypoczynek nad Jeziorkiem Czerniakowskim, możesz nadal korzystać z plaży i terenów rekreacyjnych, jednak wejście do wody pozostaje zabronione. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty OSiR Mokotów lub serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnej podróży i zadbasz o swoje bezpieczeństwo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.