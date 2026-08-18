Uwaga kierowcy. Od środy 19 sierpnia nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna, diesel i Pb98 drożeją
Kierowców czekają kolejne zmiany przy dystrybutorach. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które mają obowiązywać w środę 19 sierpnia 2026 roku. W przypadku wszystkich wskazanych rodzajów paliwa limity są wyższe niż dzień wcześniej. Największa różnica dotyczy oleju napędowego.
Nowe wartości są szczególnie istotne dla osób planujących tankowanie większej ilości paliwa. Przy pełnym baku nawet kilkugroszowa zmiana ceny każdego litra zaczyna być zauważalna w domowym budżecie.
Maksymalne ceny paliw 19 sierpnia 2026 roku
Zgodnie z podanymi informacjami w środę maksymalne ceny mają wynosić:
Benzyna Pb95: 6,46 zł za litr.
Benzyna Pb98: 7,26 zł za litr.
Olej napędowy: 7,47 zł za litr.
W każdym przypadku oznacza to wzrost w porównaniu z wartościami podawanymi na 18 sierpnia.
Diesel drożeje najmocniej. Różnica wynosi 10 groszy na litrze
18 sierpnia maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła 6,41 zł za litr. Od środy limit rośnie do 6,46 zł. To wzrost o 5 groszy na litrze.
W przypadku benzyny Pb98 zmiana jest nieco większa. Cena wzrasta z 7,20 zł do 7,26 zł, czyli o 6 groszy na litrze.
Największą różnicę zobaczą jednak kierowcy samochodów z silnikiem Diesla. Maksymalna cena oleju napędowego rośnie z 7,37 zł do 7,47 zł za litr. To aż 10 groszy więcej na każdym litrze.
Pełny bak diesla może kosztować ponad 370 zł
Przeliczenie nowych stawek na pełne tankowanie pokazuje skalę wydatków. Przy założeniu tankowania 50 litrów benzyny Pb95 maksymalny rachunek wyniesie 323 zł.
50 litrów benzyny Pb98 przy cenie 7,26 zł za litr oznacza wydatek 363 zł.
Najwięcej zapłaci kierowca tankujący olej napędowy. Przy maksymalnej cenie 7,47 zł za litr zatankowanie 50 litrów będzie kosztowało 373,50 zł.
W przypadku większego, 60-litrowego baku oleju napędowego rachunek może sięgnąć 448,20 zł.
W jeden dzień różnica może być zauważalna
Zmiany można również przeliczyć na koszt jednego tankowania. Przy zakupie 50 litrów Pb95 wzrost o 5 groszy oznacza 2,50 zł więcej niż przy poprzednim limicie.
Dla Pb98 różnica przy 50 litrach wynosi 3 zł. W przypadku oleju napędowego wzrost o 10 groszy przekłada się już na 5 zł różnicy przy jednym 50-litrowym tankowaniu.
Dla kierowcy tankującego sporadycznie nie jest to ogromna kwota. Inaczej wygląda sytuacja osób pokonujących każdego miesiąca tysiące kilometrów oraz przedsiębiorców posiadających kilka lub kilkanaście samochodów.
Maksymalna cena nie oznacza, że każda stacja zastosuje taką stawkę
Trzeba zwrócić uwagę na jedno istotne rozróżnienie. Podane wartości są cenami maksymalnymi. Nie oznacza to, że dokładnie takie kwoty pojawią się 19 sierpnia na każdym pylonie cenowym.
Rzeczywiste ceny na poszczególnych stacjach mogą być niższe. Dlatego kierowcy przed tankowaniem nadal powinni porównywać stawki w swojej okolicy.
Różnica kilku czy kilkunastu groszy na litrze może wydawać się niewielka, ale przy dużym tankowaniu daje już konkretną kwotę.
Kierowcy w Warszawie również powinni sprawdzić ceny przed tankowaniem
Zmiana jest ważna także dla mieszkańców Warszawy i osób codziennie dojeżdżających do stolicy. Przy dużej liczbie przejeżdżanych kilometrów koszt paliwa pozostaje jednym z najważniejszych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu.
Nie należy przy tym zakładać, że stacja znajdująca się najbliżej domu lub pracy będzie najtańsza. Przy tankowaniu całego baku porównanie cen na kilku pobliskich stacjach może przynieść zauważalną oszczędność.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz tankowanie w środę 19 sierpnia, zwróć szczególną uwagę na olej napędowy. Maksymalna cena diesla ma wynosić 7,47 zł za litr, czyli o 10 groszy więcej niż 18 sierpnia.
Dla benzyny Pb95 maksymalna stawka wynosi 6,46 zł za litr, a dla Pb98 7,26 zł. Przy 50-litrowym tankowaniu daje to odpowiednio maksymalnie 323 zł, 363 zł i 373,50 zł.
Podane kwoty są jednak limitami, a nie jednolitym cennikiem dla wszystkich stacji. Przed wjazdem pod dystrybutor sprawdź lokalne ceny. Szczególnie przy tankowaniu 50 lub 60 litrów różnice pomiędzy stacjami mogą mieć realne znaczenie dla rachunku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.