Uwaga! Metro M2 z poważnymi utrudnieniami. Dwie stacje wyłączone z ruchu, wprowadzono zmiany dla pasażerów

3 czerwca 2026 16:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M2. Z przyczyn technicznych wstrzymano ruch pociągów na części zachodniego odcinka trasy. Zamknięte zostały dwie stacje, a Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził zmiany w kursowaniu komunikacji naziemnej.

Fot. Warszawski Transport Publiczny

Pociągi nie dojeżdżają do końcowych stacji

Jak poinformował ZTM, pociągi linii M2 kursują obecnie wyłącznie na odcinku:

Metro Bródno – Metro Księcia Janusza

Oznacza to, że podróżni nie mogą korzystać ze stacji:

  • Metro Ulrychów
  • Metro Bemowo

Przyczyną są problemy techniczne występujące na stacji Metro Bemowo.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Aby ułatwić dojazd pasażerom, wydłużono trasy autobusów linii:

  • 714
  • 719
  • 729

Autobusy jadące w kierunku Metra Bemowo zostały skierowane do stacji Metro Księcia Janusza, gdzie pasażerowie mogą przesiąść się do funkcjonującej części linii M2.

Zmodyfikowana trasa przebiega ulicą Górczewską do przystanku Metro Księcia Janusza 01.

Utrudnienia dla mieszkańców Bemowa

Problemy szczególnie odczują mieszkańcy Bemowa i okolicznych osiedli, którzy na co dzień korzystają ze stacji Metro Bemowo oraz Metro Ulrychów. W godzinach szczytu należy spodziewać się większego obciążenia autobusów kursujących w kierunku działającego odcinka metra.

Co to oznacza dla pasażerów?

Osoby planujące podróż z zachodniej części Warszawy powinny uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i sprawdzać bieżące komunikaty ZTM. Do momentu usunięcia awarii dojazd do czynnych stacji metra wymaga korzystania z komunikacji zastępczej lub wydłużonych tras autobusowych.

Służby techniczne pracują nad przywróceniem normalnego ruchu. Na razie nie podano, kiedy pociągi ponownie pojadą do stacji Metro Bemowo i Metro Ulrychów.

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