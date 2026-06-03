Uwaga! Metro M2 z poważnymi utrudnieniami. Dwie stacje wyłączone z ruchu, wprowadzono zmiany dla pasażerów
Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M2. Z przyczyn technicznych wstrzymano ruch pociągów na części zachodniego odcinka trasy. Zamknięte zostały dwie stacje, a Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził zmiany w kursowaniu komunikacji naziemnej.
Pociągi nie dojeżdżają do końcowych stacji
Jak poinformował ZTM, pociągi linii M2 kursują obecnie wyłącznie na odcinku:
Metro Bródno – Metro Księcia Janusza
Oznacza to, że podróżni nie mogą korzystać ze stacji:
- Metro Ulrychów
- Metro Bemowo
Przyczyną są problemy techniczne występujące na stacji Metro Bemowo.
Zmiany w kursowaniu autobusów
Aby ułatwić dojazd pasażerom, wydłużono trasy autobusów linii:
- 714
- 719
- 729
Autobusy jadące w kierunku Metra Bemowo zostały skierowane do stacji Metro Księcia Janusza, gdzie pasażerowie mogą przesiąść się do funkcjonującej części linii M2.
Zmodyfikowana trasa przebiega ulicą Górczewską do przystanku Metro Księcia Janusza 01.
Utrudnienia dla mieszkańców Bemowa
Problemy szczególnie odczują mieszkańcy Bemowa i okolicznych osiedli, którzy na co dzień korzystają ze stacji Metro Bemowo oraz Metro Ulrychów. W godzinach szczytu należy spodziewać się większego obciążenia autobusów kursujących w kierunku działającego odcinka metra.
Co to oznacza dla pasażerów?
Osoby planujące podróż z zachodniej części Warszawy powinny uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i sprawdzać bieżące komunikaty ZTM. Do momentu usunięcia awarii dojazd do czynnych stacji metra wymaga korzystania z komunikacji zastępczej lub wydłużonych tras autobusowych.
Służby techniczne pracują nad przywróceniem normalnego ruchu. Na razie nie podano, kiedy pociągi ponownie pojadą do stacji Metro Bemowo i Metro Ulrychów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.