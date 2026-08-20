Uwaga mieszkańcy. Awaria sieci PGE w Nowym Dworze Mazowieckim. Możliwe zaniki prądu w całym mieście
Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego muszą przygotować się na możliwe problemy z dostawami energii elektrycznej. Władze miasta poinformowały w czwartek 20 sierpnia o awarii sieci średniego napięcia PGE. Utrudnienia mogą występować na terenie całego miasta.
Miasto opublikowało komunikat, w którym ostrzega przed chwilowymi zanikami napięcia i przerwami w dostawach energii elektrycznej.
Sytuacja może się zmieniać, dlatego mieszkańcy powinni przygotować się na okresowe problemy z zasilaniem.
Awaria sieci PGE. Problemy mogą wystąpić w całym Nowym Dworze Mazowieckim
Z informacji przekazanej przez miasto wynika, że przyczyną problemów jest awaria sieci średniego napięcia PGE.
Co istotne, ostrzeżenie nie dotyczy pojedynczej ulicy czy osiedla.
Możliwe zaniki napięcia mogą występować na terenie całego Nowego Dworu Mazowieckiego.
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy różnych części miasta mogą doświadczać chwilowych przerw w zasilaniu. Nie musi to oznaczać jednoczesnego odłączenia energii w całym mieście.
Miasto wydało komunikat
W opublikowanym w czwartek komunikacie władze Nowego Dworu Mazowieckiego zwróciły się do mieszkańców o cierpliwość.
„Informujemy, że na terenie całego Nowego Dworu Mazowieckiego mogą występować chwilowe zaniki napięcia i przerwy w dostawie energii elektrycznej” – przekazano.
Samorząd wskazał jednocześnie bezpośrednią przyczynę utrudnień, czyli awarię infrastruktury średniego napięcia.
Miasto zapowiedziało również przekazywanie kolejnych informacji wraz ze zmianą sytuacji.
Co może przestać działać podczas przerwy w dostawie energii?
Nawet krótki zanik napięcia może być odczuwalny w gospodarstwach domowych.
Problemy mogą dotyczyć między innymi routerów internetowych, urządzeń elektronicznych, domofonów, bram elektrycznych czy innych sprzętów wymagających stałego zasilania.
W budynkach wyposażonych w windy przerwa w dostawie energii może również powodować czasowe problemy z ich funkcjonowaniem.
Warto zachować ostrożność szczególnie w przypadku urządzeń, które po nagłym powrocie napięcia mogą automatycznie wznowić pracę.
Warto naładować telefon i powerbank
Jeżeli zaniki napięcia będą się powtarzały, mieszkańcy mogą wykorzystać okres, w którym energia jest dostępna, do naładowania najważniejszych urządzeń.
Przede wszystkim warto zadbać o telefon. Przydatny może być również naładowany powerbank.
Jeżeli pracujemy zdalnie, należy liczyć się z możliwością przerwania połączenia internetowego. Router bez dodatkowego zasilania przestanie działać razem z zanikiem energii.
Nie ma natomiast powodów do wykonywania nerwowych zakupów czy gromadzenia dużych zapasów. Z komunikatu miasta wynika, że mamy do czynienia z awarią sieci i możliwością chwilowych zaników napięcia.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy
W komunikacie nie wskazano konkretnej godziny zakończenia utrudnień.
To oznacza, że mieszkańcy powinni śledzić kolejne informacje przekazywane przez samorząd oraz operatora sieci.
Miasto zapowiedziało informowanie na bieżąco o zmianach sytuacji.
Jeżeli awaria zostanie usunięta lub pojawią się dokładniejsze informacje dotyczące obszaru i czasu występowania problemów, można spodziewać się aktualizacji komunikatu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Nowym Dworze Mazowieckim, przygotuj się na możliwość krótkotrwałych zaników napięcia i przerw w dostawie prądu.
Naładuj telefon i powerbank, a jeżeli pracujesz przy komputerze, zapisz ważne dokumenty. W przypadku urządzeń wrażliwych na nagłe zaniki i powroty napięcia warto zastosować odpowiednie zabezpieczenia.
Problemy mogą występować na terenie całego Nowego Dworu Mazowieckiego, a ich przyczyną jest awaria sieci średniego napięcia PGE.
Na ten moment władze miasta proszą mieszkańców o cierpliwość i zapowiadają przekazywanie kolejnych informacji, gdy sytuacja się zmieni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.