Uwaga mieszkańcy Warszawy. W najbliższych dniach wyłączą wodę. Te adresy będą bez dostaw nawet przez kilka godzin
MPWiK opublikowało aktualny harmonogram planowanych przerw w dostawie wody w Warszawie. Wyłączenia obejmą w najbliższych dniach m.in. Ochotę, Targówek, Ursus i Bemowo. W niektórych miejscach mieszkańcy muszą przygotować się nawet na siedem godzin bez bieżącej wody. Warto wcześniej zrobić niewielki zapas i sprawdzić, czy na liście znajduje się nasz budynek.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na bieżąco publikuje informacje o planowanych pracach przy sieci. Aktualna lista pokazuje, że kolejne przerwy czekają mieszkańców kilku warszawskich dzielnic.
Ochota. Wody nie będzie w poniedziałek
W poniedziałek 14 września planowane jest wyłączenie przy al. Bohaterów Września.
Przerwa ma potrwać od 7:30 do 11:00 i objąć:
al. Bohaterów Września 18.
To około trzy i pół godziny bez dostaw wody.
Targówek. Nawet siedem godzin bez wody
Znacznie dłuższe wyłączenie zaplanowano na 15 września na Targówku.
MPWiK przewiduje przerwę od 8:00 do 15:00. Na liście znalazły się adresy przy:
- Kolejarskiej 25 i 36,
- Rusieckiej 3, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 13, 16, 18 i 20.
Mieszkańcy tych nieruchomości powinni przygotować się na przerwę trwającą nawet siedem godzin.
Ursus również na liście
Tego samego dnia, 15 września, planowana przerwa obejmie część Ursusa.
Wyłączenie ma obowiązywać od 8:00 do 15:00. MPWiK wskazuje m.in. adresy przy:
- Henryka I Brodatego 12A,
- Henryka I Brodatego 14A,
- Henryka I Brodatego 16,
- Henryka II Pobożnego.
Także tutaj planowany czas przerwy wynosi do siedmiu godzin.
Bemowo. Kolejne wyłączenie 17 września
Kolejna pozycja w harmonogramie dotyczy Bemowa.
Na 17 września, od godziny 10:00 do 15:00, zaplanowano przerwę przy ul. gen. Meriana C. Coopera. Bez wody mają pozostać posesje:
Coopera 6, 8, 9, 9E i 9G.
Dziś były także awarie
Piątek, 11 września, również przyniósł problemy z wodą w Warszawie. MPWiK informowało o awaryjnych wyłączeniach m.in. na Ochocie przy ul. Opaczewskiej oraz na Pradze-Południe przy ul. Kirasjerów. Przy obu lokalizacjach podstawiono beczkowozy.
W ciągu dnia na liście znalazło się również większe awaryjne wyłączenie obejmujące wiele nieruchomości m.in. przy ulicach Izbickiej, Przełęczy, Aleksandry Śląskiej, Borysławskiej, Drohobyckiej i Jadwigi Smosarskiej. MPWiK wskazywało przewidywany termin usunięcia awarii na godzinę 18:00.
Lepiej nalać wodę wcześniej
Przy planowanym kilkugodzinnym wyłączeniu warto wcześniej przygotować wodę przede wszystkim do picia, gotowania i podstawowych potrzeb higienicznych.
Trzeba przy tym pamiętać, że harmonogram może być aktualizowany. Awaria sieci może natomiast pojawić się niezależnie od planowanych prac.
Dlatego mieszkańcy, których adres znajduje się na liście, powinni sprawdzić komunikat MPWiK jeszcze przed rozpoczęciem wyłączenia. Aktualne informacje o przerwach planowanych i awaryjnych są publikowane na stronie warszawskich wodociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.