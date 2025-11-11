Uwaga. Rusza Bieg Niepodległości. Zmiany w komunikacji autobusowej

11 listopada 2025 09:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na ulicach pojawiły się tysiące uczestników wydarzeń patriotycznych, a w wielu miejscach wprowadzono czasowe zamknięcia i objazdy. Poniżej przekazujemy najświeższe informacje o ruchu i utrudnieniach.

Fot. Warszawa w Pigułce

09:00 – Rusza Bieg Niepodległości

Zbliża się start Biegu Niepodległości 2025 – jednego z największych wydarzeń sportowych w stolicy. W związku z tym zamknięta została ulica Słomińskiego.

Zmiany w komunikacji autobusowej:

  • Linia 409 kursuje objazdem: od skrzyżowania Powązkowskiej z Burakowską, dalej ulicami Burakowska – Kłopot – Pamiętajcie o Ogrodach.

  • Linia 500 dojeżdża do przystanku CH Arkadia 01, a następnie wraca na swoją trasę przez ulicę Pamiętajcie o Ogrodach, zawracając na rondzie Jonasza Kofty.

Biegacze wyruszą o godzinie 11:11 z alei Jana Pawła II i przebiegną tradycyjną trasą do ulicy Rakowieckiej, co oznacza dalsze utrudnienia w centrum i na Żoliborzu.

