Uwaga. Rusza Bieg Niepodległości. Zmiany w komunikacji autobusowej
Na ulicach pojawiły się tysiące uczestników wydarzeń patriotycznych, a w wielu miejscach wprowadzono czasowe zamknięcia i objazdy. Poniżej przekazujemy najświeższe informacje o ruchu i utrudnieniach.
09:00 – Rusza Bieg Niepodległości
Zbliża się start Biegu Niepodległości 2025 – jednego z największych wydarzeń sportowych w stolicy. W związku z tym zamknięta została ulica Słomińskiego.
Zmiany w komunikacji autobusowej:
-
Linia 409 kursuje objazdem: od skrzyżowania Powązkowskiej z Burakowską, dalej ulicami Burakowska – Kłopot – Pamiętajcie o Ogrodach.
-
Linia 500 dojeżdża do przystanku CH Arkadia 01, a następnie wraca na swoją trasę przez ulicę Pamiętajcie o Ogrodach, zawracając na rondzie Jonasza Kofty.
Biegacze wyruszą o godzinie 11:11 z alei Jana Pawła II i przebiegną tradycyjną trasą do ulicy Rakowieckiej, co oznacza dalsze utrudnienia w centrum i na Żoliborzu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.