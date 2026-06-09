Uwaga. Utrudnienia w metrze. Pasażerowie musieli opuścić skład
Wieczorny przejazd metrem dla części mieszkańców Warszawy zakończył się niespodziewanymi utrudnieniami. Jak informują nasi Czytelnicy, na jednej ze stacji doszło do awarii pociągu, która wymusiła zatrzymanie ruchu i ewakuację pasażerów ze składu.
„Chwilowy postój” zamienił się w poważniejsze utrudnienia
Pierwsze sygnały od pasażerów pojawiły się około godziny 18:00. Jeden z naszych Czytelników poinformował, że pociąg jadący w kierunku Młocin zatrzymał się w rejonie stacji Stokłosy.
Początkowo podróżni usłyszeli komunikat o „chwilowym postoju”. Sytuacja jednak szybko się rozwinęła.
Pasażerowie zostali wyproszeni z pociągu
Jak wynika z informacji przekazanych naszej redakcji, obsługa metra poprosiła pasażerów o opuszczenie składu.
Według relacji Czytelnika przyczyną problemów miał być pozostawiony bagaż. Zdarzenie miało dotyczyć rejonu stacji Wilanowska, choć na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji ze strony służb.
Możliwe opóźnienia na linii M1
W związku z prowadzonymi działaniami pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz wydłużonym czasem przejazdu na linii M1. W godzinach szczytu nawet krótkotrwałe zatrzymanie jednego składu może powodować utrudnienia odczuwalne na kolejnych stacjach.
Warszawskie Metro nie opublikowało jeszcze szczegółowego komunikatu dotyczącego przyczyn zdarzenia.
Co to oznacza dla pasażerów?
Osoby podróżujące linią M1 powinny śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i przygotować się na możliwe opóźnienia. Jeśli potwierdzą się informacje o pozostawionym bagażu, służby mogą prowadzić dodatkowe czynności bezpieczeństwa, co może wpłynąć na regularność kursowania pociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.