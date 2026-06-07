Uwaga! Warszawa i pół Polski na żółto. Alert IMGW na dzień 07.06.2026
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla wielu regionów Polski. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalne opady gradu. Alerty obowiązują do godziny 20:00, a mieszkańcy powinni śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Alerty obejmują znaczną część kraju
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla dużej części Polski. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru oraz lokalne opady gradu. Alerty obowiązują w niedzielę do godziny 20:00.
Burze, ulewy i grad. IMGW ostrzega mieszkańców
Z najnowszego komunikatu IMGW wynika, że nad wieloma regionami kraju mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 do 30 mm. Dodatkowo prognozowane są porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h.
Synoptycy nie wykluczają również lokalnych opadów gradu. Tego typu zjawiska mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, lokalne podtopienia oraz uszkodzenia mienia.
Alerty dla wielu województw
Na opublikowanej przez IMGW mapie ostrzeżeń kolorem żółtym oznaczono obszary objęte alertami pierwszego stopnia. Ostrzeżenia dotyczą znacznej części centralnej i północnej Polski, w tym także Mazowsza wraz z Warszawą.
Pierwszy stopień ostrzeżenia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
⚠️ Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB
🟡 BURZE stopień 1
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć:
🌧️ silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm,
💨 porywy wiatru do 70 km/h,
🧊 lokalnie grad.
⏰ Ostrzeżenia obowiązują dziś od godz. 11:00 do godz.… pic.twitter.com/4U5a3bxw0b
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 7, 2026
Na co uważać podczas burzy?
Eksperci przypominają, aby podczas przechodzenia frontu burzowego unikać przebywania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach oraz śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ intensywne opady mogą znacząco ograniczyć widoczność na drogach. Ryzyko lokalnych podtopień może pojawić się zwłaszcza w miastach i na terenach o słabszej przepustowości kanalizacji deszczowej.
IMGW apeluje o śledzenie komunikatów
Ostrzeżenia obowiązują dziś od godziny 11:00 do 20:00. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca regularne sprawdzanie aktualnych prognoz i komunikatów pogodowych, ponieważ sytuacja meteorologiczna może się dynamicznie zmieniać.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz na obszarze objętym ostrzeżeniem, warto ograniczyć aktywności na świeżym powietrzu w godzinach obowiązywania alertu. Przed wyjazdem sprawdź aktualną prognozę dla swojej okolicy, zabezpiecz samochód i przedmioty znajdujące się na zewnątrz oraz przygotuj się na możliwe krótkotrwałe przerwy w dostawie energii lub utrudnienia komunikacyjne.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.