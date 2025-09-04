Uwaga! Zaginął 52-letni mężczyzna
4 września 2025 18:30 | | Aktualności | Brak komentarzy
W dniu dzisiejszym około godziny 10:04, z mieszkania przy ul. Skarbka z Gór oddalił się mężczyzna, Piotr Bury, lat 52. Miał kierować się w ulicę Berensona. Policja i rodzina proszą o informacje, które mogą pomóc w znalezieniu zaginionego.
Zaginiony ubrany był w bluzę z kapturem „Star Wars” granatowa ciemna, jeansy granatowe, na prawym przedramieniu długa blizna.
Mógł udać się do kościoła na Ostródzkiej bądź na Kanałek żerański, wzdłuż ul. Białołęckiej. Brak tatuaży, telefon zostawił w domu, brak zegarka z GPS, samochód pozostawiony w miejscu postojowym.
