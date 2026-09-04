W 2026 system sam to wykrywa. „Wirtualny policjant” może nałożyć nawet 9610 zł kary. Kierowcy muszą pamiętać
Nie trzeba zatrzymania przez policję, kontroli drogowej ani kolizji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wykryć przerwę w obowiązkowym OC na podstawie danych zgromadzonych w ogólnopolskiej bazie polis. W 2026 roku nawet 1 dzień bez ubezpieczenia samochodu osobowego oznacza 1920 zł opłaty, a przy przerwie dłuższej niż 14 dni kwota rośnie do 9610 zł. Kierowca może więc normalnie korzystać z auta, nie spotkać po drodze żadnego patrolu i dopiero później dostać wezwanie z UFG.
Mechanizm bywa nazywany „wirtualnym policjantem”. Fundusz od lat wykorzystuje system analizujący dane o polisach i wyszukujący przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. To właśnie dlatego przekonanie, że brak OC wyjdzie na jaw dopiero podczas kontroli na drodze, jest dziś szczególnie ryzykowne. Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 23 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, natomiast wysokość opłat określa art. 88 tej ustawy. UFG podkreśla, że nie ustala ich uznaniowo – kwoty wynikają bezpośrednio z przepisów.
1 dzień bez OC to 1920 zł. Po 14 dniach robi się 9610 zł
Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, długości przerwy oraz minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł. Dla samochodu osobowego pełna opłata odpowiada jej dwukrotności, po ustawowym zaokrągleniu daje więc 9610 zł.
UFG podaje na 2026 rok 3 progi dla samochodów osobowych. Przy przerwie od 1 do 3 dni opłata wynosi 1920 zł. Od 4 do 14 dni jest to 4810 zł. Jeżeli pojazd pozostaje bez obowiązkowego OC powyżej 14 dni, właściciel musi liczyć się z pełną stawką – 9610 zł. To oznacza, że nawet bardzo krótka przerwa może kosztować wielokrotnie więcej niż roczna składka za polisę.
Jeszcze wyższe kwoty dotyczą samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów. W ich przypadku brak OC do 3 dni kosztuje w 2026 roku 2880 zł, od 4 do 14 dni – 7210 zł, a powyżej 14 dni aż 14 420 zł. Dla pozostałych pojazdów przewidziano odpowiednio 320, 800 i 1600 zł.
System nie czeka na policyjną kontrolę. Szuka przerw w bazie polis
Najbardziej nieoczywista część całego mechanizmu dotyczy sposobu wykrywania. UFG posiada ogólnopolską bazę informacji o ubezpieczeniach komunikacyjnych. System Wykrywania Nieubezpieczonych Pojazdów podczas cyklicznych analiz typuje przypadki, w których dane wskazują na brak ciągłości obowiązkowej polisy. Fundusz porównuje między innymi okresy ochrony i informacje przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
To oznacza, że kierowca nie musi zostać zatrzymany. Samochód może przez cały czas stać w garażu albo na parkingu, a właściciel może nawet nie używać go na drodze. Jeżeli pojazd nadal jest zarejestrowany i nie należy do kategorii objętej wyjątkiem ustawowym, obowiązek OC zasadniczo trwa. UFG przypomina wprost, że zły stan techniczny pojazdu także nie zwalnia z obowiązku posiadania polisy.
Wykrycie przerwy przez system nie oznacza jednak, że pieniądze automatycznie znikają z konta właściciela. Formalnie Fundusz wszczyna sprawę i kieruje wezwanie. Po jego otrzymaniu właściciel ma możliwość przedstawienia dokumentów, jeżeli uważa, że ubezpieczenie jednak było ważne albo obowiązek go nie dotyczył. Jeżeli brak OC rzeczywiście wystąpił, wysokość należności wynika z ustawowego taryfikatora i nie jest przedmiotem zwykłych negocjacji.
Najczęstsza pułapka pojawia się po zakupie używanego samochodu
Jednym z najbardziej niebezpiecznych momentów jest zakup auta z ważnym OC poprzedniego właściciela. Taka polisa przechodzi na nabywcę i może być używana do końca okresu, na który została zawarta, ale nie odnawia się automatycznie na kolejny rok. UFG ostrzega, że najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania nowy właściciel musi zawrzeć własną umowę. Jeżeli o tym zapomni, już następnego dnia zaczyna się przerwa.
To szczególnie zdradliwe, bo kierowca może przez wiele miesięcy mieć ważną polisę zbywcy i przyzwyczaić się do myśli, że wszystko jest w porządku. Przy zwykłej rocznej umowie zawartej przez właściciela OC najczęściej odnawia się automatycznie, jeżeli nie zostanie wypowiedziane. Polisa przejęta po poprzednim właścicielu jest jednak wyjątkiem. Podobnie ubezpieczenie krótkoterminowe co do zasady wygasa wraz z końcem okresu, na który je zawarto.
Druga pułapka dotyczy zwykłej polisy, która teoretycznie powinna przedłużyć się automatycznie. Art. 28 ustawy przewiduje, że do automatycznego zawarcia kolejnej umowy nie dochodzi między innymi wtedy, gdy składka za mijający okres nie została zapłacona w całości. Kierowca, który zakłada, że ubezpieczenie „samo się wznowi”, może więc zostać bez ochrony, jeżeli nie sprawdzi warunków swojej umowy.
Nie zapłacisz wezwania? Sprawa może trafić do egzekucji
Po otrzymaniu wezwania UFG daje zasadniczo 30 dni na przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie albo uregulowanie opłaty. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona dobrowolnie, Fundusz może skierować ją do egzekucji. UFG wskazuje, że dochodzeniem należności może następnie zająć się urząd skarbowy, komornik sądowy lub inny właściwy organ egzekucyjny.
Dlatego ignorowanie pisma nie powoduje, że sprawa znika. Jeżeli wezwanie jest błędne, trzeba przedstawić dokumenty. Jeżeli przerwa rzeczywiście wystąpiła, najlepiej nie odkładać reakcji. Samo wykupienie nowej polisy po otrzymaniu wezwania nie kasuje wcześniejszego okresu bez ochrony i nie usuwa ustawowej opłaty za już stwierdzoną przerwę.
Jest jeden ważny wyjątek od stwierdzenia, że „nie ma ratunku”. W szczególnych przypadkach UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, rozłożyć ją na nieoprocentowane raty albo odroczyć termin płatności. Dotyczy to przede wszystkim osób będących w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, majątkowej lub życiowej i wymaga złożenia wniosku wraz z dokumentami. Nie jest to jednak zwykła procedura negocjowania kary – Fundusz ocenia indywidualną, szczególnie trudną sytuację.
W Warszawie działa dokładnie ten sam system. Auto nie musi nawet wyjechać na ulicę
W Warszawie i na Mazowszu zasady są identyczne jak w całym kraju. Nie ma osobnego miejskiego taryfikatora ani dodatkowego okresu na wykupienie polisy. Jeżeli samochód jest objęty obowiązkiem OC, ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana niezależnie od tego, czy auto codziennie jeździ po centrum, stoi na osiedlowym parkingu czy od miesięcy pozostaje w garażu.
To właśnie odróżnia tę sankcję od mandatu z fotoradaru czy kontroli drogowej. Nie trzeba popełnić wykroczenia podczas jazdy. Wystarczy sama przerwa w obowiązkowym ubezpieczeniu. System opiera się na danych, dlatego miejsce zamieszkania kierowcy i sposób użytkowania samochodu nie mają znaczenia dla samego wykrycia braku ciągłości.
Jak nie wpaść w opłatę 9610 zł?
– Po zakupie używanego samochodu trzeba sprawdzić dokładną datę końca polisy poprzedniego właściciela. Ta umowa nie odnowi się automatycznie.
– Jeśli poprzedni właściciel nie miał OC, nową polisę trzeba zawrzeć w dniu zakupu pojazdu.
– W przypadku własnej rocznej polisy warto sprawdzić, czy składka została opłacona w całości i czy spełnione są warunki automatycznego wznowienia.
– Nie należy zakładać, że kilka dni przerwy „nie zostanie zauważonych”. Już 1-3 dni bez OC samochodu osobowego kosztują w 2026 roku 1920 zł.
– Stan ubezpieczenia pojazdu można bezpłatnie sprawdzić w bazie UFG po numerze rejestracyjnym lub VIN.
– Po otrzymaniu wezwania nie wolno go ignorować. Jeżeli OC było ważne, trzeba przesłać dowody. Jeżeli rzeczywiście go brakowało, należy uregulować należność albo – w szczególnie trudnej sytuacji – wystąpić do UFG o ulgę.
W 2026 roku najbardziej kosztowny jest więc nie tyle brak policyjnej kontroli, ile przekonanie, że bez niej nikt nie dowie się o przerwie. System UFG może wykryć brak OC na podstawie samych danych, a właściciel samochodu osobowego za ponad 14 dni bez ochrony musi liczyć się z opłatą 9610 zł. Kierowcy powinni szczególnie pilnować dat po zakupie używanego auta, końca polis krótkoterminowych oraz sytuacji, w których roczna umowa nie przedłuży się automatycznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.