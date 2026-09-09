W czwartek ludzie pobiegną do Biedronki. Trzy nowe superoferty wystartują tego samego dnia
W czwartek 10 września w Biedronce szykuje się duża wymiana oferty przemysłowej. Sieć zapowiada start aż trzech nowych „Okazji tygodnia” tego samego dnia. Na półkach pojawią się produkty do kuchni, artykuły dla dzieci oraz rzeczy przydatne podczas jesiennych prac w domu i ogrodzie. Do tego dochodzą markowe dodatki Pierre Cardin. Ceny zaczynają się od kilku złotych, a część najciekawszych produktów kosztuje mniej niż 100 zł.
Klienci Biedronki przyzwyczaili się już, że czwartki są jednym z najważniejszych momentów tygodnia pod względem zmian oferty. Tym razem skala jest jednak większa.
Na oficjalnej stronie Biedronki w sekcji artykułów przemysłowych widoczne są trzy nowe oferty oznaczone komunikatem „Już wkrótce”.
Każda z nich rozpoczyna się 10 września i ma obowiązywać do 23 września 2026 roku.
To oznacza, że w czwartek jednocześnie zmieni się kilka dużych części asortymentu.
Trzy nowe oferty jednego dnia
Nowości można podzielić na trzy główne grupy.
Pierwsza to produkty do kuchni. W tej części pojawi się zarówno drobne wyposażenie, jak i małe AGD oraz większe zestawy kuchenne.
Druga oferta skierowana jest przede wszystkim do rodziców i dzieci. Obejmuje ubrania, tekstylia, zabawki i produkty licencjonowane.
Trzecia związana jest z domem, ogrodem i pracami remontowymi.
W praktyce oznacza to bardzo szeroką dostawę, która nie jest skierowana wyłącznie do jednej grupy klientów.
Air fryer za mniej niż 100 zł
Jednym z produktów, które mogą najmocniej zwrócić uwagę klientów, jest frytownica beztłuszczowa Hoffen za 99 zł.
Air fryery od kilku lat należą do najpopularniejszych niewielkich urządzeń kuchennych. Tym razem Biedronka schodzi z ceną poniżej psychologicznej granicy 100 zł.
Ale w kuchennej części nowej oferty można znaleźć również znacznie tańsze rzeczy.
Opiekacz Hoffen kosztuje 29,99 zł, natomiast wagę kuchenną wyceniono na 19,99 zł.
Za 14,99 zł będzie można kupić butelkę lub pojemnik na lunch.
Pojawi się również czajnik z gwizdkiem za 39,99 zł.
Są też produkty za mniej niż 10 zł
Osoby, które nie planują dużych wydatków, również znajdą coś w nowej dostawie.
Jedną z najniższych cen znaleźliśmy przy komplecie sztućców za 5,99 zł.
To ważne, bo pokazuje rozpiętość całej czwartkowej oferty. Z jednej strony mamy duże zestawy garnków i sprzęt AGD, a z drugiej drobne wyposażenie kuchni kosztujące kilka lub kilkanaście złotych.
Większy wydatek czeka klientów zainteresowanych kompletem garnków.
Zestaw 10 garnków MG Home kosztuje 149 zł.
Naczynia żeliwne tej marki można natomiast znaleźć od 69,90 zł, a wybrane modele z pokrywkami kosztują 119 zł.
Rodzice mogą ruszyć po zabawki i ubrania
Druga duża grupa produktów to artykuły dziecięce.
Tutaj Biedronka łączy kilka kategorii w jednej ofercie.
Jednymi z najtańszych produktów będą pięciopaki dziecięcych skarpet z licencją za 14,95 zł.
Za 24,95 zł dostępne mają być pięciopaki dziecięcej bielizny.
Dalej zaczyna się część zabawkowa.
Pluszaki i pluszowe breloczki kosztują po 24,99 zł, natomiast ceny klocków EleFun zaczynają się od 29,99 zł. Większe zestawy kosztują 49,99 zł.
Za zestaw do tworzenia slime’a trzeba zapłacić 59,99 zł.
Piżamy, buty i pościel
Biedronka przygotowała również rzeczy, które mogą przydać się wraz z początkiem chłodniejszej części roku.
Piżama dziecięca z licencją kosztuje 27,99 zł, a jednoczęściowy model z kapturem – 49,99 zł.
Za dziecięce buty z licencjonowanymi motywami trzeba zapłacić 44,99 zł.
Do pokoju dziecięcego można dobrać m.in. prześcieradło za 29,99 zł, poduszkę dekoracyjną za 29,99 zł oraz koc za 39,99 zł.
Komplet bawełnianej pościeli z licencją wyceniono na 79,90 zł.
Trzecia oferta przyda się właścicielom domów i działek
Wrzesień to także okres intensywnych prac wokół domu, na działkach i w ogrodach.
Biedronka wykorzystuje ten moment, wprowadzając kolejną grupę artykułów.
Wybrane akcesoria remontowe i ogrodowe mają kosztować od 9,99 zł. Kolejne grupy cenowe to 19,99 i 29,99 zł za sztukę lub zestaw.
Za 34,99 zł będzie można kupić siekierę Niteo.
Plandeki ochronne zostały natomiast wycenione na 24,99 zł za sztukę lub zestaw, zależnie od wariantu.
To produkty, po które część klientów zaczyna sięgać właśnie we wrześniu, gdy trzeba przygotować ogród, balkon, taras czy działkę przed chłodniejszymi miesiącami.
Pierre Cardin za 99 zł
Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze jedna część czwartkowej dostawy.
Do Biedronki trafiają również produkty Pierre Cardin.
Najbardziej widoczną pozycją są damskie torebki tej marki.
Cena wynosi 99 zł za sztukę.
Biedronka pokazuje kilka wariantów. W zależności od modelu torebki mają około 17 × 11 × 12 cm albo 23 × 9 × 18 cm. Dostępne mają być m.in. wersje czarne, szare i ciemnobordowe.
W sprzedaży pojawią się także tańsze produkty marki.
Trzypak męskich skarpet Pierre Cardin kosztuje 15,99 zł, a dwupak bokserek – 34,99 zł.
Na czym rzeczywiście można zaoszczędzić?
W przypadku tak dużej dostawy łatwo skupić się wyłącznie na liczbie produktów. Dla klientów ważniejsze będzie jednak to, gdzie ceny rzeczywiście wyglądają atrakcyjnie.
Najmocniej wyróżniają się:
frytownica beztłuszczowa Hoffen – 99 zł,
opiekacz Hoffen – 29,99 zł,
waga kuchenna – 19,99 zł,
akcesoria remontowe i ogrodowe – od 9,99 zł,
pięciopak skarpet dziecięcych – 14,95 zł,
pluszaki – 24,99 zł,
klocki – od 29,99 zł,
torebka Pierre Cardin – 99 zł.
Nie oznacza to oczywiście automatycznie, że każdy produkt jest najtańszy na rynku. Przy droższym sprzęcie zawsze warto porównać parametry, jakość i ceny podobnych modeli.
W przypadku części produktów siłą oferty jest jednak bardzo niski próg wejścia – kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.
Najbardziej poszukiwane warianty mogą znikać jako pierwsze
Przy ofertach przemysłowych istotna jest jeszcze dostępność.
Produkty takie jak ubrania, buty, zabawki czy torebki występują w różnych wariantach, rozmiarach i kolorach. W praktyce oznacza to, że konkretny wzór lub rozmiar może wyprzedać się wcześniej niż pozostałe.
Biedronka umożliwia na swojej stronie wybranie konkretnego sklepu i sprawdzenie aktualnej oferty.
Warto z tego skorzystać szczególnie wtedy, gdy jedziemy po jeden określony produkt, a nie po zwykłe zakupy spożywcze.
Wszystko zacznie się w czwartek
Najważniejsza data to 10 września 2026 roku.
Właśnie wtedy mają wystartować jednocześnie trzy nowe „Okazje tygodnia”. Według obecnych informacji Biedronki oferty będą obowiązywać do 23 września.
Tym razem zmiana jest wyjątkowo szeroka: od sztućców za kilka złotych, przez zabawki i dziecięce ubrania, aż po sprzęt kuchenny, narzędzia i markowe torebki.
Dla klientów najciekawszy może być właśnie fakt, że wszystkie trzy nowe oferty ruszają tego samego dnia. Dlatego czwartek może być momentem, kiedy przy koszach i regałach z artykułami przemysłowymi zrobi się znacznie większy ruch niż zwykle.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.