RCB rozsyła ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. „Zachowaj spokój”
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło w środę rano wysyłanie wiadomości do osób przebywających na terenie Warszawy. SMS może wyglądać niepokojąco, szczególnie po ostatnich komunikatach dotyczących bezpieczeństwa. Tym razem nie chodzi jednak o realne zagrożenie. RCB uprzedza mieszkańców przed rozpoczynającymi się 10 września testami systemu alarmowania, podczas których w części stolicy będzie słychać syreny i komunikaty głosowe.
Wiadomość zaczęła docierać do telefonów w środę rano. Jej treść jest krótka i jednoznaczna: „Ćwiczenia: 10-18.09.2026 na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”. Oznacza to, że dźwięku syren słyszanych w ramach zapowiedzianej akcji nie należy traktować jako informacji o rzeczywistym zagrożeniu i podejmować na jego podstawie działań alarmowych.
Syreny zaczną działać w czwartek. Testy obejmą 5 dzielnic Warszawy
Testowanie miejskiego systemu rozpocznie się w czwartek, 10 września i potrwa do piątku 18 września. Syreny mają być sprawdzane w godzinach od 10:00 do 16:00. Akcja obejmie 5 dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. W czasie prac mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe, a także komunikaty głosowe emitowane przez urządzenia systemu ostrzegania.
Pierwotnie Warszawa zapowiadała rozpoczęcie prób już 8 września. We wtorek stołeczny ratusz poinformował jednak o zmianie planów. Ze względów organizacyjnych początek został przesunięty o 2 dni, natomiast termin zakończenia pozostał bez zmian. Ostatecznie syreny mają więc być sprawdzane od 10 do 18 września.
Nie oznacza to również, że wszystkie syreny w 5 dzielnicach zawyją jednocześnie i będą działały bez przerwy przez 8 dni. Sprawdzane mają być poszczególne urządzenia. W zależności od miejsca i dnia mieszkańcy mogą więc usłyszeć pojedynczą syrenę lub komunikat, podczas gdy kilka ulic dalej test może być niesłyszalny. Celem jest techniczne sprawdzenie działania elementów systemu wykorzystywanego do ostrzegania ludności.
RCB wysłało SMS, żeby nie doszło do niepotrzebnej paniki
Dzisiejsza wiadomość ma przede wszystkim uprzedzić mieszkańców o tym, co zacznie się dziać w mieście od jutra. Charakterystyczny dźwięk syreny może bowiem zostać odebrany jako prawdziwy alarm, szczególnie przez osobę, która wcześniej nie widziała komunikatów miasta. Dlatego RCB zdecydowało się wykorzystać system wiadomości SMS i zakończyło informację jasnym zaleceniem: „Zachowaj spokój”.
Alert RCB działa lokalizacyjnie – nie trzeba się do niego zapisywać ani instalować aplikacji. Informacja trafia za pośrednictwem operatorów do telefonów znajdujących się na obszarze objętym komunikatem. RCB wyjaśnia, że centrum nie otrzymuje od operatorów list numerów telefonów ani baz danych klientów. Operatorzy otrzymują jedynie polecenie wysłania odpowiedniej wiadomości do użytkowników znajdujących się na wskazanym terenie.
Dlatego SMS może otrzymać również osoba, która formalnie nie jest mieszkańcem Warszawy, ale w chwili jego rozsyłania przebywa w stolicy. Z drugiej strony wiadomość może dotrzeć do różnych telefonów w nieco innym czasie, w zależności od operatora i sposobu dystrybucji komunikatu.
Prawdziwy alarm wygląda inaczej. Warto znać 2 podstawowe sygnały
Przy okazji testów warto przypomnieć, co oznaczają syreny w przypadku rzeczywistego zagrożenia. Modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty oznacza ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest natomiast ciągłym, jednostajnym dźwiękiem trwającym również 3 minuty. Informacja może zostać dodatkowo przekazana komunikatem głosowym, przez radio, telewizję, internet albo właśnie Alert RCB.
Podczas warszawskich testów zapowiedziano jednak przede wszystkim krótkie sygnały oraz komunikaty głosowe. Ratusz podkreśla, że uruchomienia mają charakter kontrolny i nie będą oznaczały wystąpienia zagrożenia. Jeżeli więc między 10 a 18 września, w godzinach prowadzonych testów, syrena odezwie się na Mokotowie, Ochocie, Żoliborzu, Pradze-Południe lub w Śródmieściu, mieszkańcy nie muszą z tego powodu opuszczać budynków czy dzwonić pod numer alarmowy.
Inaczej należy potraktować sytuację, gdy wraz z syrenami pojawi się nowy komunikat RCB, polecenie służb albo informacja o rzeczywistym zagrożeniu. Sam fakt, że w Warszawie trwają ćwiczenia, nie oznacza oczywiście, że przez ponad tydzień można ignorować wszystkie ostrzeżenia. W razie prawdziwego zdarzenia należy kierować się aktualnymi komunikatami władz i służb.
Dla mieszkańców najważniejsze są więc 3 informacje: testy rozpoczną się 10 września, zakończą 18 września i obejmą 5 dzielnic Warszawy. RCB uprzedziło o nich z jednodniowym wyprzedzeniem właśnie po to, aby dźwięk syren nie wywoływał niepotrzebnego niepokoju. Jeśli jutro między godz. 10:00 a 16:00 w objętej testami części stolicy nagle odezwie się syrena, warto najpierw sprawdzić aktualne komunikaty – zgodnie z planem będzie to element prowadzonej w mieście kontroli systemu alarmowania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.