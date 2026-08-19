W czwartek ludzie pobiegną do Biedronki. Wielkie obniżki i gratisy
W czwartek 20 sierpnia Biedronka uruchamia kolejne mocne promocje. Jedna z nich pozwoli kupić 2 opakowania szynki w cenie jednego, ale prawdziwą uwagę przyciąga akcja z voucherem. Klienci spełniający warunki promocji mogą otrzymać 40 zł na kolejne zakupy. Trzeba jednak pilnować dat, limitów i minimalnej wartości koszyka.
Sieci handlowe przed weekendem ponownie walczą o klientów. Tym razem Biedronka łączy klasyczną promocję 1+1 gratis z akcją, która ma skłonić kupujących do zrobienia większych zakupów. Najważniejsze oferty zaczynają się właśnie w czwartek.
Szynka 1+1 gratis tylko w czwartek
Jedna z najmocniejszych promocji została zaplanowana wyłącznie na czwartek 20 sierpnia. Dotyczy szynki konserwowej Kraina Wędlin w opakowaniach po 200 g.
Biedronka zastosowała mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie 2 opakowań cena każdego z nich wyniesie 3,49 zł. Cena regularna wskazana w materiale promocyjnym to 6,99 zł za opakowanie.
W praktyce klient zabierający 2 opakowania zapłaci łącznie 6,98 zł zamiast 13,98 zł przy cenie regularnej.
Jest jednak ważny warunek. Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Sieć wprowadziła również limit dzienny wynoszący 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.
40 zł od Biedronki. Trzeba zrobić większe zakupy
Jeszcze ciekawiej wygląda akcja przygotowana na okres od czwartku 20 sierpnia do soboty 22 sierpnia. Klient, który zrobi zakupy za minimum 299 zł i spełni warunki promocji, otrzyma voucher o wartości 40 zł.
To jednak nie jest bezpośredni rabat od aktualnego rachunku. Voucher przeznaczony jest na następne zakupy i można wykorzystać go od 24 do 26 sierpnia.
W materiale promocyjnym wskazano również minimalną wartość kolejnego koszyka. Aby wykorzystać voucher 40 zł, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 149 zł.
Voucher ma konkretne ograniczenia
Przy tego rodzaju akcjach najważniejsze są szczegóły. Biedronka informuje, że promocja dotyczy jednorazowych transakcji, a obowiązujący limit to 1 voucher na transakcję.
Do wymaganej wartości zakupów nie są wliczane m.in. określone w regulaminie produkty i usługi wyłączone z promocji. Dlatego osoba, która planuje zrobić koszyk dokładnie za 299 zł, powinna sprawdzić przy kasie, czy wszystkie wybrane produkty kwalifikują się do akcji.
Warto też zachować voucher. 40 zł nie zostanie automatycznie odjęte od zakupów wykonanych 20, 21 lub 22 sierpnia. Kupon będzie można wykorzystać dopiero w wyznaczonym późniejszym terminie i po spełnieniu warunku kolejnego zakupu.
299 zł teraz, minimum 149 zł później
Mechanizm promocji jest więc dwuetapowy. Najpierw klient musi zrobić kwalifikujące się zakupy za co najmniej 299 zł. W zamian otrzymuje voucher 40 zł.
Następnie w dniach 24-26 sierpnia może wrócić do Biedronki i wykorzystać otrzymany kupon przy jednorazowych zakupach za minimum 149 zł.
Dla osób, które i tak robią duże zakupy dla całej rodziny, warunki mogą być stosunkowo łatwe do spełnienia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku klientów kupujących tylko kilka podstawowych produktów. Dokładanie niepotrzebnych artykułów wyłącznie po to, aby osiągnąć wymagany próg 299 zł, może zniwelować korzyść wynikającą z otrzymania vouchera.
Czwartek może być najbardziej atrakcyjnym dniem
Choć akcja z voucherem trwa przez kilka dni, to właśnie czwartek 20 sierpnia może być szczególnie interesujący dla klientów. Tego dnia można połączyć większe zakupy z obowiązującą tylko w czwartek promocją 1+1 gratis na szynkę konserwową.
To charakterystyczna strategia największych dyskontów. Bardzo mocna promocja na konkretny produkt ma przyciągnąć klientów do sklepu, a dodatkowa akcja z voucherem zachęca do zwiększenia wartości całego koszyka.
Nie tylko cena produktu ma znaczenie
Przed skorzystaniem z promocji warto spojrzeć na całość wydatków. Voucher nie jest tym samym co natychmiastowa obniżka o 40 zł. Aby uzyskać pełną korzyść, klient musi zrobić zakupy w pierwszym terminie, zachować voucher, wrócić do sklepu w dniach jego ważności i ponownie osiągnąć wymagany próg zakupowy.
Jeżeli ktoś regularnie kupuje w Biedronce i bez problemu wydaje takie kwoty, akcja może oznaczać realną oszczędność. Przy okazjonalnych zakupach sytuację trzeba przeliczyć indywidualnie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy, sprawdź ofertę Biedronki już przed czwartkiem 20 sierpnia. W przypadku szynki Kraina Wędlin promocja 1+1 gratis obowiązuje tylko tego dnia. Pamiętaj o karcie Moja Biedronka lub aplikacji oraz limicie 4 sztuk dziennie na kartę.
Jeśli natomiast chcesz zdobyć voucher 40 zł, musisz pilnować 2 progów. Pierwszy to minimum 299 zł podczas kwalifikujących się zakupów od 20 do 22 sierpnia. Drugi pojawia się przy realizacji vouchera. Kupon można wykorzystać od 24 do 26 sierpnia przy jednorazowych zakupach za minimum 149 zł.
Najważniejsze jest więc wcześniejsze zaplanowanie koszyka. Warto kupić produkty, których rzeczywiście potrzebujemy, zamiast zwiększać rachunek wyłącznie po to, żeby przekroczyć próg promocji. Przed zapłatą należy też sprawdzić szczegółowe wyłączenia i regulamin akcji, ponieważ nie każdy zakup musi być zaliczany do wymaganej kwoty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.