W czwartek ruszy wielka akcja w Kauflandzie! Ceny spadną nawet o 54 proc. Klienci muszą uważać na limity
Kaufland szykuje potężną falę obniżek, która rozpocznie się już w czwartek, 15 października. W nowej gazetce znalazły się produkty codziennego użytku, których ceny spadną nawet o ponad połowę. Schab za niecałe 10 zł, masło za 2,99 zł i mleko za 1,99 zł mogą przyciągnąć do sklepów klientów planujących większe zakupy. Jest jednak pewien haczyk. Niektóre okazje obowiązują zaledwie trzy dni, a skorzystanie z najniższych cen wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Kaufland szykuje wielkie obniżki. Od czwartku nowe ceny
Już 15 października w sklepach Kaufland rozpocznie się nowa akcja promocyjna. Sieć przygotowała przeceny obejmujące mięso, nabiał, owoce, warzywa, słodycze oraz artykuły potrzebne do przygotowywania codziennych posiłków.
Największą uwagę może przyciągnąć oferta na schab wieprzowy bez kości. Kilogram mięsa będzie kosztował zaledwie 9,99 zł zamiast 21,99 zł.
To obniżka o 54 procent.
Promocja potrwa od 15 do 21 października, ale obowiązuje ograniczenie ilościowe. Cena 9,99 zł dotyczy zakupu maksymalnie 5 kilogramów. Przy większych zakupach nadwyżka będzie rozliczana według wyższej stawki.
Dla rodzin planujących przygotowanie większej liczby obiadów lub zamrożenie mięsa może to być jedna z najciekawszych okazji tygodnia.
Masło za 2,99 zł, mleko za 1,99 zł. Trzeba spełnić warunki
Kaufland przygotował również duże obniżki cen nabiału.
Mleko UHT Mlekovita Wypasione 3,2 proc. będzie można kupić nawet za 1,99 zł za litr. Najniższa cena obowiązuje jednak dopiero przy zakupie co najmniej pięciu opakowań.
Przy mniejszych zakupach stawki będą inne:
- 1–2 opakowania – 2,99 zł za sztukę,
- 3–4 opakowania – 2,49 zł za sztukę,
- co najmniej 5 opakowań – 1,99 zł za sztukę.
Regularna cena mleka wynosi 4,49 zł.
Duże zainteresowanie może wzbudzić również masło ekstra Mazurski Smak marki Mlekpol, o zawartości 83 proc. tłuszczu.
Przy zakupie trzech kostek po 200 gramów i skorzystaniu z Kaufland Card XTRA cena jednej wyniesie 2,99 zł zamiast 5,99 zł.
Oznacza to obniżkę o połowę, ale tylko dla klientów spełniających warunki oferty.
Warzywa i owoce nawet o połowę taniej. Na zakupy są tylko trzy dni
Sieć przygotowała również specjalną akcję na świeże produkty.
Od czwartku 15 października do soboty 17 października wybrane owoce i warzywa będzie można kupić w znacznie niższych cenach.
Wśród zapowiedzianych ofert znalazły się:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Ogórki gruntowe, 1 kg
|4,99 zł
|Pomarańcze, 1 kg
|3,99 zł
|Cytryny, 1 kg
|5,99 zł
|Buraki czerwone, 1 kg
|1,49 zł
|Rzodkiewka, pęczek
|1,79 zł
|Sałata lodowa, sztuka
|3,49 zł
|Włoszczyzna, tacka
|5,99 zł
|Seler naciowy, sztuka
|3,99 zł
Szczególnie duża obniżka obejmie cytryny, których cena spadnie z 11,99 zł do 5,99 zł za kilogram.
Ogórki gruntowe również zostaną przecenione o połowę.
Warto jednak pamiętać, że część tych ofert będzie dostępna tylko do soboty. Osoby planujące zakupy dopiero w niedzielę mogą już nie skorzystać z najkorzystniejszych stawek.
Kaufland rozdaje produkty gratis. Ruszają akcje wielosztukowe
Nowa gazetka przynosi także promocje, w których klienci mogą otrzymać dodatkowe produkty bez dopłaty.
W przypadku czekolad Milka o gramaturze od 85 do 100 gramów przygotowano ofertę 2+1 gratis. Przy zakupie trzech tabliczek najtańsza będzie darmowa.
Podobny mechanizm obejmie wybrane parówki pakowane. Klienci kupujący trzy produkty otrzymają najtańszy gratis, z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w regulaminie promocji.
Posiadacze Kaufland Card XTRA będą mogli skorzystać również z oferty na chipsy Lay’s. Przy zakupie dwóch opakowań tańsze będzie gratis.
Z kolei wybrane zupy Winiary objęto akcją 2+1 gratis dla użytkowników programu lojalnościowego.
To jednak nie koniec. Przy zakupie dwóch produktów z wybranej oferty płatków, granoli i musli Nestlé drugi, tańszy artykuł będzie przeceniony o 50 procent.
Kawa, ketchup i produkty do obiadu. Kolejne obniżki od 15 października
Wśród artykułów objętych nową ofertą znalazły się również produkty, które często trafiają do domowych zapasów.
Kawa mielona MK Café Premium w opakowaniu 500 gramów będzie kosztować 24,99 zł zamiast 37,99 zł.
Za ketchup Kotlin w opakowaniu 900–950 gramów klienci zapłacą 7,99 zł, a za passatę Rustica Dawtona 690 gramów – 4,99 zł.
W promocji znajdą się także:
- Sosy Pudliszki 480 g – 5,49 zł,
- Miód Pszczelarz Kozacki 1300 g – 29,99 zł,
- Paluszki rybne Frosta 450 g – 11,99 zł,
- Kiełbasa krakowska sucha Tarczyński 330 g – 11,99 zł,
- Lody Carte d’Or 825–1000 ml – 12,99 zł.
Przecenione zostaną również wybrane sery. Opakowanie 500 gramów sera żółtego Mlekovita Gouda lub Edamski będzie kosztować 14,99 zł zamiast 19,99 zł.
Uwaga na warunki promocji. Nie wszystkie ceny obowiązują dla każdego
Choć nowa oferta Kauflandu może przynieść zauważalne oszczędności, przed zakupami warto dokładnie sprawdzić zasady poszczególnych akcji.
Niektóre produkty są przecenione wyłącznie przy zakupie większej liczby opakowań. Inne wymagają posiadania Kaufland Card XTRA.
Istotne są również terminy. Podczas gdy większość ofert będzie obowiązywać od 15 do 21 października, część promocji na owoce i warzywa zakończy się już 17 października.
Dodatkowo sprzedaż odbywa się do wyczerpania zapasów.
Nowa akcja wystartuje w czwartek, 15 października. Największe obniżki przekraczają 50 procent, dlatego klienci planujący większe zakupy powinni wcześniej sprawdzić gazetkę i warunki rabatów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.