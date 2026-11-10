W Krakowie osłonił żonę własnym ciałem. Teraz strażak Tomek potrzebuje pomocy
Jeszcze miesiąc temu stali przed ołtarzem i obiecywali sobie wspólne życie. W sobotę, 7 listopada, ich świat zmienił się w jednej chwili. Podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie druh Tomek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowicach osłonił swoją żonę Kingę własnym ciałem. Ona przeżyła, on został ciężko ranny. Teraz człowiek, który przez lata pomagał innym, sam potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka na jego leczenie i powrót do zdrowia.
Są historie, wobec których trudno przejść obojętnie. Historia Tomka i Kingi jest jedną z nich.
W sobotę mieli po prostu dotrzeć do remizy. Czekała tam na nich młodzież, której chcieli poświęcić swój wolny czas. Zamiast tego znaleźli się w samym środku dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły Krakowem i całą Polską.
Dziś Tomek walczy o odzyskanie zdrowia i sprawności. Jego bliscy oraz przyjaciele proszą o wsparcie.
Jechali pomagać innym. W ich samochód uderzył zamachowiec
Tomek jest strażakiem ochotnikiem z OSP Olszowice. Razem z Kingą jechali do remizy, gdzie mieli prowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Chcieli przekazać młodszym swoją wiedzę i doświadczenie, a także podzielić się pasją do ratowania ludzkiego życia.
Na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej w Krakowie w ich samochód uderzyło auto prowadzone przez sprawcę sobotniego zamachu.
Tomek odniósł bardzo ciężkie obrażenia.
O tym, co wydarzyło się w kolejnych chwilach, opowiedzieli organizatorzy zbiórki uruchomionej na jego leczenie.
Osłonił Kingę własnym ciałem. Miesiąc wcześniej wzięli ślub
Z opisu zbiórki wynika, że w chwili zagrożenia Tomek zasłonił swoją żonę Kingę własnym ciałem.
Kobieta przeżyła. On sam został ciężko poszkodowany.
Zaledwie miesiąc wcześniej małżonkowie ślubowali sobie miłość przed ołtarzem.
Mieli przed sobą wspólne plany, zwyczajne dni i lata, które dopiero miały nadejść.
Jedna chwila sprawiła, że zamiast spokojnie rozpoczynać małżeńskie życie, muszą zmierzyć się z dramatycznymi konsekwencjami zamachu.
W opisie zbiórki organizatorzy podkreślają, że przed Tomkiem długa droga do odzyskania sprawności.
Ze strażą związany jest od 12. roku życia
Druh Tomek nie jest człowiekiem, który przypadkowo znalazł się w środowisku strażackim.
Jak opisują organizatorzy zbiórki, ze strażą pożarną związany jest od 12. roku życia.
Przez lata brał udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pomagał ludziom w sytuacjach, w których często liczyły się sekundy.
Ale jego zaangażowanie nie ograniczało się do wyjazdów alarmowych.
Działał również w orkiestrze, opiekował się Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i uczestniczył w życiu lokalnej społeczności.
Uczył młodych ludzi odpowiedzialności, współpracy i gotowości do niesienia pomocy.
Tego sobotniego popołudnia również jechał, żeby zrobić coś dla innych.
Przed Tomkiem rekonstrukcja twarzoczaszki i długa rehabilitacja
Obrażenia strażaka są poważne.
Jak wynika z opisu zbiórki, konieczna będzie rekonstrukcja twarzoczaszki, dalsze specjalistyczne leczenie i rehabilitacja.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa cały proces ani ile będzie kosztował.
Pojawiła się jednak również wiadomość dająca nadzieję.
Strażacy z OSP Olszowice przekazali 9 listopada, że życiu Tomka nie zagraża już bezpośrednie niebezpieczeństwo.
Nie oznacza to końca leczenia. Przed nim nadal trudna droga do odzyskania zdrowia.
Koledzy z jednostki zaapelowali również o uszanowanie prywatności poszkodowanego oraz jego rodziny.
Ruszyła zbiórka. Strażak, który ratował innych, sam potrzebuje wsparcia
Przyjaciele Tomka uruchomili zbiórkę na portalu Zrzutka.pl pod nazwą „Pomóżmy Tomkowi wrócić do zdrowia”.
Organizatorem jest Bartłomiej Matoga.
Zgromadzone środki mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie, rehabilitację oraz pomoc w odzyskiwaniu sprawności.
Organizatorzy podkreślają, że chcą wspierać Tomka i jego rodzinę nie tylko teraz, gdy tragedia w Krakowie budzi ogromne emocje, ale również w kolejnych miesiącach, kiedy nadejdzie czas długiego leczenia.
To właśnie wtedy koszty rehabilitacji i opieki mogą okazać się szczególnie dużym obciążeniem.
Jak pomóc Tomkowi i Kindze?
Każdy, kto chce wesprzeć strażaka, może przekazać dowolną kwotę za pośrednictwem zbiórki.
Pomóc można również poprzez udostępnienie apelu rodzinie, znajomym i innym osobom.
Nie trzeba wpłacać dużych sum. W przypadku takich zbiórek nawet drobne wpłaty wielu osób mogą przełożyć się na realne wsparcie.
Warto również pamiętać o uszanowaniu prywatności rodziny i niepublikowaniu niepotwierdzonych informacji dotyczących stanu zdrowia Tomka.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Teraz ludzie mogą pomóc jemu
Strażacka dewiza przypomina, że służba drugiemu człowiekowi jest czymś więcej niż tylko obowiązkiem.
Druh Tomek przez lata niósł pomoc potrzebującym. Uczył młodych, jak reagować w niebezpiecznych sytuacjach. Był częścią społeczności, która zawsze stara się być tam, gdzie ktoś potrzebuje ratunku.
Teraz role się odwróciły.
Strażak potrzebuje wsparcia innych ludzi, by odzyskać zdrowie i wrócić do swojego życia.
Jeszcze miesiąc temu Tomek i Kinga obiecywali sobie wspólną przyszłość. Dziś możemy pomóc im o tę przyszłość walczyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.