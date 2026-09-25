W niedzielę zamkną trzy warszawskie mosty. Kierowców i pasażerów czekają duże objazdy
W niedzielę 27 września Warszawa zostanie przecięta trasą 48. Maratonu Warszawskiego. Kierowcy nie przejadą Mostem Poniatowskiego ani Mostem Świętokrzyskim, a na Moście Gdańskim zamknięta zostanie jezdnia prowadząca w kierunku Śródmieścia. To jednak tylko część utrudnień. Biegacze pojawią się w siedmiu dzielnicach, a czasowo wyłączone z ruchu będą między innymi Aleje Jerozolimskie, Aleja Waszyngtona, Grochowska, Wybrzeże Helskie, Obozowa, Marymoncka, Mickiewicza, Bonifraterska i Miodowa. Objazdami pojadą również dziesiątki linii autobusowych i tramwajowych.
Największe zmiany przypadną na niedzielny poranek i wczesne popołudnie, ale pierwsze zamknięcie zaczyna się już w piątek 25 września. Jak informują stołeczna policja i Warszawa 19115, od godz. 10 kierowcy nie przejadą Świętokrzyską pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater. Ten fragment zostanie otwarty dopiero około godz. 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Osoby planujące przejazd przez centrum w weekend powinny więc sprawdzić trasę jeszcze przed wyjazdem.
Most Poniatowskiego będzie zamknięty od 8:30 do 11:30
Pierwsze duże problemy z przeprawą przez Wisłę zaczną się w niedzielę rano. Most Poniatowskiego zostanie wyłączony z ruchu od godz. 8:30 do 11:30. Razem z nim zamknięte zostaną fragmenty Alej Jerozolimskich oraz Aleja Poniatowskiego. Biegacze wystartują o godz. 9 ze Świętokrzyskiej, przebiegną przez Nowy Świat i rondo de Gaulle’a, a następnie skierują się właśnie przez Most Poniatowskiego na Pragę.
To ważne także dlatego, że godzinę później, o godz. 10, wystartuje Warszawska Dycha. Jej uczestnicy również przebiegną Mostem Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona i wrócą w stronę centrum. W efekcie przeprawa nie zostanie otwarta natychmiast po przejściu pierwszych maratończyków. Miasto zakłada, że ruch będzie przywracany możliwie szybko po ostatnim zawodniku i uprzątnięciu trasy, ale podawane godziny należy traktować jako maksymalne okresy zamknięcia.
Most Świętokrzyski całkowicie bez samochodów do 12:30
Kolejne zamknięcie zacznie się o godz. 8:30. Most Świętokrzyski będzie nieprzejezdny do godz. 12:30. Wyłączone zostaną również Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie i ulica Zatylna. Dla mieszkańców Pragi oznacza to poważne ograniczenie możliwości przejazdu w stronę centrum w czasie, gdy nieczynny będzie również Most Poniatowskiego.
Trasa maratonu po praskiej stronie prowadzi między innymi Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Sokolą, przez okolice PGE Narodowego, Aleję Zieleniecką, a następnie wzdłuż Wisły. Dlatego problemy nie ograniczą się do samych przepraw. W godzinach 8:30-11:30 zamknięta będzie między innymi Grochowska na jezdni w kierunku ronda Wiatraczna od Zamoyskiego, a także Zamoyskiego, część Targowej, Sokola, Aleja Zieleniecka i Aleja Waszyngtona.
Most Gdański zostanie zamknięty tylko w jednym kierunku
Trzecim mostem na trasie będzie Most Gdański, ale tutaj ważne jest doprecyzowanie: nie zostanie zamknięta cała przeprawa. Od godz. 9 do 13 wyłączona będzie jezdnia w kierunku Śródmieścia. Biegacze dostaną się nią z Pragi-Północ na lewy brzeg Wisły, a następnie pobiegną ulicą Słomińskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”.
Razem z jezdnią Mostu Gdańskiego zamknięte będą między innymi Słomińskiego w stronę ronda Radosława, ulica Pamiętajcie o Ogrodach, Burakowska, części Powązkowskiej i Kłopot oraz Tatarska. To szczególnie istotne dla mieszkańców Żoliborza, Woli i osób, które zwykle korzystają z tej trasy jako alternatywy dla centrum.
|Przeprawa
|Planowane zamknięcie
|Co dokładnie będzie nieprzejezdne?
|Most Poniatowskiego
|8:30-11:30
|Most oraz przyległe fragmenty trasy biegu
|Most Świętokrzyski
|8:30-12:30
|Cała przeprawa dla ruchu samochodowego
|Most Gdański
|9:00-13:00
|Jezdnia w kierunku Śródmieścia
Most Łazienkowski będzie przejezdny, ale nie wszędzie da się z niego zjechać
Kierowcy mogą naturalnie pomyśleć o Moście Łazienkowskim jako o najbliższym objeździe, ale również tam pojawi się ograniczenie. Od godz. 8:30 do 12 nie będzie można zjechać z Mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński w kierunku PGE Narodowego. Sam most pozostanie przejezdny.
To oznacza, że przejazd pomiędzy prawym i lewym brzegiem nadal będzie możliwy, ale ruch przeniesie się na pozostałe przeprawy. Przy jednoczesnym zamknięciu Poniatowskiego, Świętokrzyskiego i jednej jezdni Gdańskiego można spodziewać się większego obciążenia między innymi Mostu Łazienkowskiego, Mostu Siekierkowskiego, Mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz dalej położonych przepraw.
Centrum zacznie się zamykać już o godz. 5 rano
Niedzielne utrudnienia rozpoczną się znacznie wcześniej niż sam maraton. Od godz. 5 do 18 zamknięte będą fragmenty Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Świętokrzyska pomiędzy rondem ONZ a Emilii Plater będzie dodatkowo wyłączona z ruchu od godz. 7:30 do 10. Na ulicach prowadzących do trasy zostaną ustawione blokady, a część z nich stanie się tymczasowo ulicami bez przejazdu.
Problemy obejmą również pieszych i rowerzystów. Policja informuje, że przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przecinające trasę zawodników będą zamknięte. Przejście na drugą stronę trasy będzie możliwe tylko w miejscach i momentach wskazanych przez policjantów lub służby porządkowe. Nie należy więc zakładać, że samochód da się zostawić kilkaset metrów wcześniej i bez problemu przejść przez trasę biegu.
Od Pragi przez Wolę i Bemowo aż po Bielany
Po opuszczeniu Pragi maraton skieruje się na Wolę i Bemowo. Od godz. 9 do około 13:30 zamykane będą między innymi fragmenty Powązkowskiej, Tatarskiej, Ostroroga i Wawrzyszewskiej. Później biegacze pojawią się na Obozowej, Księcia Janusza, Księcia Bolesława, Waldorffa i Obrońców Tobruku.
Między godz. 9:30 a 14:30 utrudnienia obejmą następnie Widawską, Wrocławską, Powstańców Śląskich, Aleję Reymonta, Kasprowicza i Lindego. Część ulic będzie zamykana tylko na jednej jezdni, ale miejscami wyłączenia obejmą całą szerokość drogi. W praktyce oznacza to, że nawet mieszkańcy dzielnic położonych daleko od startu pod Pałacem Kultury mogą mieć przez kilka godzin bardzo utrudniony dojazd do domu.
Marymoncka, Słowackiego i Mickiewicza zamknięte do popołudnia
Najpóźniej biegacze dotrą na Bielany i Żoliborz. Od godz. 9:30 do 15:30 częściowo zamknięta będzie Marymoncka, a od godz. 10 również Słowackiego oraz fragmenty Popiełuszki i Mickiewicza. Później uczestnicy przebiegną przez plac Wilsona i skierują się Mickiewicza w stronę centrum.
Od godz. 10 do 16 zamknięte będą między innymi dalsze fragmenty Mickiewicza, Andersa, Muranowska, Bonifraterska, plac Krasińskich i Miodowa. Ostatnia część trasy poprowadzi Krakowskim Przedmieściem i Świętokrzyską z powrotem w okolice Pałacu Kultury.
|Rejon
|Najważniejsze ograniczenia
|Śródmieście
|Świętokrzyska, Marszałkowska, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Miodowa, Bonifraterska
|Praga-Południe
|Aleja Waszyngtona, Grochowska, Zamoyskiego, Targowa, Aleja Zieleniecka
|Praga-Północ
|Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, Jagiellońska, okolice Mostu Gdańskiego
|Wola
|Powązkowska, Tatarska, Ostroroga, Obozowa
|Bemowo
|Księcia Janusza, Księcia Bolesława, Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich
|Bielany
|Reymonta, Lindego, Marymoncka
|Żoliborz
|Słowackiego, Mickiewicza, Andersa
Komunikacja miejska pojedzie inaczej. Zmiany obejmą kilkadziesiąt linii
Maraton uderzy również w pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany będą wprowadzane etapami wraz z zamykaniem kolejnych ulic i przemieszczaniem się biegaczy. Objazdami pojadą tramwaje linii 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 i 33.
Zmiany obejmą także autobusy linii 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 202, 220, 249, 409, 500, 507, 509 i 517. Linie 201 i 409 mają być podczas maratonu zawieszone, natomiast autobusy linii 500 mają kursować częściej.
Przez całą niedzielę linia 503 pojedzie tylko pomiędzy Natolinem Północnym a placem Konstytucji, a 518 pomiędzy Nowodworami a Metrem Marymont. Miasto zapowiada obecność informatorów WTP w najważniejszych punktach, którzy będą podpowiadali pasażerom dostępne połączenia.
Zmiany zaczynają się już w piątek i sobotę
Przed niedzielnym maratonem warto pamiętać również o wcześniejszych utrudnieniach. W piątek 25 września o godz. 10 zostanie zamknięta Świętokrzyska od Marszałkowskiej do Emilii Plater. Ulica będzie wyłączona z ruchu aż do godz. 1 w poniedziałek 28 września. Zmieni się również trasa autobusu 178, który do niedzieli będzie dojeżdżał ze Skoroszy tylko do ronda Daszyńskiego.
W sobotę od godz. 11 zostanie zamknięta Emilii Plater od Złotej w kierunku Świętokrzyskiej. Zmienią się trasy autobusów 117, 160 i 507, natomiast 521 będzie kursowało na skróconej trasie Falenica – Wiatraczna. Utrudnienia w centrum potrwają więc praktycznie przez cały weekend, a nie tylko podczas niedzielnego biegu.
Nie będzie można parkować przy trasie
Organizacja maratonu oznacza również zakazy parkowania. Pierwsze zaczną obowiązywać już w piątek na Świętokrzyskiej pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater. Przez sobotę i niedzielę ograniczenia obejmą między innymi kolejne części Świętokrzyskiej, Zielnej oraz zatokę przy Emilii Plater.
W niedzielę zakazy obejmą także ulice znajdujące się bezpośrednio na trasie biegów. Kierowcy, którzy zwykle zostawiają samochód w tych miejscach na weekend, powinni wcześniej sprawdzić oznakowanie. Pozostawienie auta w miejscu wyłączanym z ruchu może skończyć się jego odholowaniem, jeżeli pojazd będzie uniemożliwiał przygotowanie bezpiecznej trasy zawodów.
Maraton ruszy o 9, Warszawska Dycha o 10
48. Maraton Warszawski rozpocznie się w niedzielę o godz. 9 na ulicy Świętokrzyskiej. Trasa ma dokładnie 42,195 km i prowadzi przez siedem warszawskich dzielnic. Organizatorzy informują, że w tegorocznej edycji weźmie udział kilkanaście tysięcy zawodników. Godzinę po maratończykach wystartuje Warszawska Dycha, której limit uczestników wynosi 10 tys. osób.
Oba biegi częściowo korzystają z tej samej trasy, dlatego szczególnie rano duże utrudnienia wystąpią pomiędzy centrum a Pragą-Południe. Organizatorzy i miasto podkreślają, że drogi będą otwierane sukcesywnie po ostatnich zawodnikach, więc część ulic może wrócić do normalnego ruchu wcześniej niż wynika z maksymalnych godzin podanych w komunikatach.
Najprościej w niedzielę korzystać z metra i kolei
Przy tak dużej liczbie zmienianych tras autobusów i tramwajów najbardziej przewidywalnym sposobem przemieszczania się pomiędzy dzielnicami pozostaną metro oraz połączenia kolejowe, których trasa nie przecina bezpośrednio ulic zajmowanych przez biegaczy. Nawet wtedy trzeba jednak przewidzieć więcej czasu na dojście do stacji i ewentualną przesiadkę.
Uczestnicy maratonu i Warszawskiej Dychy będą mogli w niedzielę na podstawie numeru startowego bezpłatnie korzystać w granicach 1. strefy z Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Przed wyjazdem sprawdź trasę jeszcze raz
Największa pułapka polega na tym, że organizacja ruchu będzie zmieniała się w ciągu dnia. Ulica zamknięta o godz. 9 może być już dostępna w południe, podczas gdy kilka kilometrów dalej dopiero zacznie się blokada. Objazdy autobusów również będą modyfikowane wraz z przesuwaniem się czoła i końca maratonu.
Dlatego osoby, które w niedzielę muszą przejechać przez centrum, Pragę, Wolę, Bemowo, Bielany lub Żoliborz, powinny przed wyjściem sprawdzić bieżące komunikaty WTP, Warszawa 19115 i Infoulic. Najważniejsze ostrzeżenie można jednak zapamiętać już teraz: od 8:30 nie będzie przejazdu Mostem Poniatowskiego i Świętokrzyskim, a od 9 zamknięta zostanie jezdnia Mostu Gdańskiego w stronę centrum. Przy trzech ograniczonych przeprawach objazd przez Wisłę może w niedzielny poranek potrwać znacznie dłużej niż zwykle.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.