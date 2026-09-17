W piątek zgasną światła w wielu częściach Mazowsza. Prądu nie będzie nawet przez 8 godzin [LISTA]
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu powinni przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Na 18 września operatorzy zaplanowali prace w Warszawie, Płocku i szeregu miejscowości w regionie. W niektórych lokalizacjach zasilania może nie być przez kilka godzin, a w Warszawie planowana przerwa obejmuje aż osiem godzin.
Nie chodzi o awarię ani o ograniczenia w dostawach energii w skali kraju. Są to zapowiedziane wcześniej wyłączenia techniczne, związane m.in. z konserwacją, remontami, modernizacją i rozbudową sieci. PGE wyjaśnia, że takie prace mogą wymagać czasowego odłączenia fragmentów sieci od napięcia.
Harmonogram na 18 września 2026 roku pokazuje jednak, że utrudnienia są rozproszone po różnych częściach Mazowsza.
Warszawa. Nawet osiem godzin bez prądu
W stolicy Stoen Operator prowadzi planowane prace na sieci. Na 18 września wskazano:
ul. Królowej Marysieńki 24M–24N — godz. 8:00–16:00.
Oznacza to planowaną, aż ośmiogodzinną przerwę. Stoen podkreśla, że planowane wyłączenia są związane m.in. z konserwacją, modernizacją oraz rozbudową sieci. Operator informuje również, że harmonogram może zostać zmieniony.
Żyrardów. Bez zasilania przez siedem godzin
Znacznie większy obszar obejmuje planowane wyłączenie w rejonie Żyrardowa. Prąd ma zostać wyłączony od godz. 8:00 do 15:00.
Na liście znajdują się m.in.:
Działki: ul. Orla, Świerkowa, Topolowa, Jaśminowa, Kalinowa, Działkowa, Młyńska, Klonowa, Dębowa i Jagodowa,
a także w Żyrardowie: ul. Sucha, Wiatraczna, Poprzeczna, Daleka, Młyńska i Rzeczna.
To oznacza siedem godzin planowanej przerwy w dostawie energii.
Duże wyłączenie w rejonie Cybulic i Sowiej Woli
Kolejne planowane wyłączenie rozpocznie się o 9:30 i ma potrwać do 13:30.
Obejmuje m.in. Cybulice Duże, w tym ulice Wspólną, Sezamkową, Kwiatową, Leśną, Spacerową i Polną.
Na liście znajdują się również części Sowiej Woli, Sowiej Woli Folwarcznej, Cybulic Małych, a także pojedyncze lokalizacje w Sadowej, Nieporęcie, Wieliszewie, Krubinie, Brzozówce i innych miejscowościach.
W Sowiej Woli wskazano m.in. ulice Kampinoską, Polnych Kwiatów, Ogrodową, Parkową, Wojska Polskiego, Puchacza, Wspólną, Szkolną, Wierzbową, Świerkową, Spacerową i Leśną.
Władysławów. Cztery godziny bez zasilania
Od 9:00 do 13:00 przerwa została zaplanowana we Władysławowie.
Dotyczy m.in. ulic:
Jabłonki, Leśnej Brzozy, Wojska Polskiego, Cichej, Błękitnej, Przytulnej, Radosnej, Polnej, Leśnych Ptaków, Zielonej i Porannej Rosy.
Łaskarzew. Wyłączenie od rana
Planowane prace obejmą również Łaskarzew. Według aktualnego harmonogramu zasilania ma nie być od godz. 8:30 do 11:30.
Na liście znajdują się m.in. ulice:
Garwolińska, Młyńska, Nadrzeczna, Krucza, Biała, Piaskowa, Konopnickiej, Warszawska, Kolejowa, Nowa, Poprzeczna i Garncarska.
Wilga. Kolejna grupa ulic na liście
W rejonie Wilgi planowana jest przerwa od godz. 10:30 do 11:45. Wykaz obejmuje m.in. ulice Aleja Cicha, Garwolinka, Muminków, Margarytki, Lipową, Zielony Zaułek, Żołędziową, Zajączków, Szyszkową, Sójek, Przebiśniegów, Wakacyjną i Spokojną.
Płock i okolice również na liście
Planowane prace prowadzi również Energa Operator.
W samym Płocku przy ul. Juliusza Kawieckiego 1/A przerwa została zaplanowana od godz. 8:00 do 14:00.
Wyłączenia na 18 września dotyczą również części powiatu płockiego. Wśród opublikowanych lokalizacji są m.in.:
Bądkowo Kościelne, ul. Wesoła 9 i 11 — godz. 9:00–12:00,
Rąkcice — godz. 8:15–13:15,
Brochocin i Brochocinek — godz. 8:00–11:00.
Warto przygotować się jeszcze przed wyłączeniem
Kilka godzin bez energii oznacza nie tylko brak światła. Nie będą działały również routery, część domofonów, elektryczne bramy, urządzenia kuchenne czy inne sprzęty wymagające zasilania. Przy dłuższej przerwie trzeba także pamiętać o lodówce i zamrażarce.
Przed wyłączeniem warto więc naładować telefony i powerbanki, przygotować latarkę oraz sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia bramy garażowej lub wjazdowej.
Operatorzy zastrzegają, że harmonogramy planowanych prac mogą się zmieniać. Dlatego mieszkańcy powinni 18 września rano ponownie sprawdzić swój adres w systemie właściwego operatora. W przypadku niezapowiedzianego braku energii awarię można zgłosić pod numerem 991.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.