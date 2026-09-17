Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od 18 września pod tymi adresami zabraknie wody
Mieszkańcy kilku części Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. MPWiK opublikowało aktualny harmonogram prac. Największe wyłączenie w piątek 18 września obejmie Mokotów, gdzie bez bieżącej wody może zostać wiele budynków. Kolejna przerwa rozpocznie się późnym wieczorem na Ochocie.
Warszawskie MPWiK na bieżąco publikuje listę planowanych wyłączeń związanych z pracami przy sieci wodociągowej. Warto sprawdzić adres, ponieważ w części lokalizacji przerwa potrwa kilka godzin.
Duże wyłączenie na Mokotowie
W piątek 18 września od godz. 8:00 do 13:00 planowane jest wyłączenie związane z pracami w rejonie ul. Śródziemnomorskiej.
Według aktualnego wykazu MPWiK bez wody mają pozostać następujące posesje:
Korsykańska: 1, 3
Macedońska: numery 1–34, dodatkowo 31B, następnie 36–40, 42–44, 46–50 oraz numery parzyste od 52 do 74
Śródziemnomorska: 25, 43, 51, 55, 65
św. Bonifacego: 2.
To zdecydowanie największa z zaplanowanych na ten dzień przerw – lista obejmuje kilkadziesiąt adresów.
Nocne wyłączenie na Ochocie
Drugie potwierdzone wyłączenie rozpocznie się 18 września o godz. 23:00 i ma potrwać do godz. 5:00 w sobotę 19 września.
Dotyczy budynku:
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18.
Uwaga na wpis dotyczący Pragi-Południe
W harmonogramie MPWiK znajduje się również pozycja dotycząca ulic gen. Romana Abrahama oraz Stanisława Rogalskiego. Wykaz obejmuje:
gen. Romana Abrahama: 1B, 1D, 1E
Stanisława Rogalskiego: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.
W tym przypadku w oficjalnej tabeli występuje jednak niespójność. Jako początek wyłączenia podano 18 września 2029 r. o godz. 16:00, podczas gdy termin zakończenia wskazano na 18 września 2026 r. o godz. 21:00. Wszystko wskazuje więc na błąd w dacie początku, ale do czasu korekty MPWiK nie należy traktować godziny rozpoczęcia jako potwierdzonej.
Lepiej wcześniej przygotować zapas wody
Mieszkańcy wskazanych budynków powinni przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć wodę do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności domowych. Harmonogram może zostać zmieniony lub uzupełniony, dlatego bezpośrednio przed planowaną przerwą warto ponownie sprawdzić aktualną listę MPWiK.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.