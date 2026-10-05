W poniedziałek klienci ruszą do Lidla po zapasy. 6+6 gratis. 12 kartonów za garść monet. Wykorzystasz na święta, a nawet i po nich
Litrowy karton mleka za 1,99 zł pojawia się w ogólnopolskiej ofercie Lidla od 5 do 10 października 2026 roku. Promocja dotyczy mleka UHT Mazurski Smak o zawartości tłuszczu 3,2 proc., a obniżka jest powiązana z zakupem większej liczby opakowań i kuponem w aplikacji Lidl Plus. Do koszyka można włożyć maksymalnie 12 kartonów objętych rabatem na kupon, ale nie trzeba od razu kupować całego tego zapasu. Warunki pozwalają skorzystać z ceny również przy mniejszym zakupie, pod warunkiem dobrania odpowiedniej liczby sztuk. Różnica na rachunku wynosi 2 zł na każdym przecenionym kartonie.
W gazetce wskazano konkretny produkt Mlekpolu: Mazurski Smak UHT 3,2 proc. w opakowaniu 1 l. Na ilustracji jest karton z czerwoną górą i nakrętką, dlatego przy półce dobrze porównać nazwę, pojemność oraz zawartość tłuszczu z oznaczeniem promocji. Sama marka producenta nie wystarczy do uzyskania tej ceny na innym mleku. Przy ofercie podano 3,99 zł jako najniższą cenę z 30 dni przed obniżką i cenę poza promocją. Cena 1,99 zł jest zatem warunkowa: wymaga aktywowania kuponu, zeskanowania aplikacji oraz zakupu 6 opakowań lub wielokrotności tej liczby. To te szczegóły decydują o kwocie do zapłaty.
6 kartonów kosztuje 11,94 zł, a 12 kartonów 23,88 zł
Zakup 6 kartonów po cenie promocyjnej oznacza wydatek 11,94 zł za 6 l mleka. Taka sama liczba opakowań po wskazanej cenie poza promocją kosztowałaby 23,94 zł, więc różnica wynosi 12 zł. Przy wykorzystaniu pełnego limitu rachunek za mleko rośnie do 23,88 zł, podczas gdy 12 kartonów po 3,99 zł kosztowałoby 47,88 zł. Oszczędność w tym porównaniu to 24 zł. Dla domowego budżetu przydatne są obie informacje: ile można zaoszczędzić oraz ile trzeba wydać podczas tych zakupów. Większy zestaw daje większą obniżkę w złotych, ale wymaga też większego jednorazowego wydatku i miejsca na dodatkowe opakowania.
W granicach podanego limitu do warunku wielokrotności 6 pasują zakupy 6 albo 12 sztuk. Przy 9 kartonach nie należy liczyć całego zapasu po 1,99 zł, ponieważ 9 nie jest wielokrotnością liczby wskazanej w ofercie. Podobnie dołożenie do koszyka kilku opakowań innego mleka nie daje podstaw do uznania, że warunek został spełniony. Najłatwiej policzyć należność, kiedy wszystkie kartony objęte planowanym rabatem są dokładnie tym wariantem, który pokazano w gazetce. Można kupować przy okazji pozostałe produkty, ale kwotę za promocyjne mleko dobrze mieć wyliczoną oddzielnie, aby później porównać ją z rozliczeniem przy kasie.
Limit 12 opakowań jest przypisany do kuponu
Przy mleku widnieje zapis 12 opakowań na kupon. Taka informacja określa, do jakiej liczby kartonów odnosi się rabat, i nie daje podstaw do przyjęcia, że każdego dnia automatycznie pojawi się kolejny limit do wykorzystania. Zmiana sklepu również nie jest w gazetce opisana jako sposób na uzyskanie następnej puli. Szczegółowe zasady realizacji kuponu są dostępne w Lidl Plus, dlatego planując zakupy podzielone na kilka wizyt, trzeba najpierw przeczytać jego warunki. Podane 12 sztuk jest górną granicą, a nie obowiązkową wielkością zakupu. Osoba, której wystarczy 6 l, może skorzystać z oferty bez dokładania kolejnych kartonów wyłącznie po to, żeby wykorzystać maksimum.
Daty przypisane do samego mleka obejmują okres od poniedziałku, 5 października, do soboty, 10 października. Na stronie gazetki obok znajduje się także oferta masła obowiązująca tylko w poniedziałek, ale mleko ma osobno wydrukowany termin. Przy planowaniu wizyty trzeba więc odczytywać oznaczenie konkretnego produktu. Materiał zawiera również zastrzeżenie o sprzedaży do wyczerpania zapasów, co oznacza, że końcowa data akcji nie jest zapewnieniem dostępności kartonów w każdej placówce aż do sobotniego zamknięcia. Termin kuponu i stan towaru na półce to odrębne sprawy. Samo aktywowanie rabatu w telefonie nie stanowi rezerwacji produktu na późniejsze zakupy.
12 kartonów to 12 l mleka do rozplanowania w domu
Producent podaje dla tego wariantu Mazurskiego Smaku termin przydatności wynoszący 184 dni. To informacja o trwałości produktu, a nie obietnica, że każdy karton kupiony podczas październikowej promocji będzie można przechowywać jeszcze przez 184 dni od wyjścia ze sklepu. Dla konkretnego zakupu liczy się data nadrukowana na opakowaniu, dlatego przy większym zestawie dobrze sprawdzić kilka kartonów i zwrócić uwagę na ewentualne różnice między partiami. Mlekpol wskazuje też, że opakowanie jednostkowe ma 1 l, a zbiorcze 12 l. Pełny promocyjny limit oznacza więc zapas tej samej objętości co podane przez producenta opakowanie zbiorcze. Przed zakupem można już ocenić, gdzie te kartony staną i które będą zużywane jako pierwsze.
Tempo zużycia daje lepszą odpowiedź na pytanie o wielkość zakupu niż sam maksymalny limit. Przy przykładowym wykorzystaniu 0,5 l dziennie zapas 6 l wystarczy na 12 dni, a 12 l na 24 dni. Gdy domownicy zużywają 1 l dziennie, te same zakupy pokrywają odpowiednio 6 i 12 dni. To wyłącznie rachunek dla przyjętego zużycia, a nie zalecenie dotyczące ilości wypijanego mleka. Dom, w którym mleko trafia głównie do kilku kaw, może potrzebować znacznie mniej niż rodzina wykorzystująca je także do gotowania i wypieków. Do planowanego zakupu trzeba doliczyć zapasy już stojące w szafce. Dopiero wtedy widać, czy dodatkowe 6 kartonów rzeczywiście przyda się przed datą wskazaną na opakowaniu.
Sposób przechowywania zmienia się po otwarciu kartonu. Sanepid w Kutnie wyjaśnia, że mleko UHT do momentu otwarcia może być przechowywane w warunkach pokojowych, natomiast po otwarciu należy umieścić je w lodówce. Przy kupionym produkcie trzeba dodatkowo stosować warunki i czas zużycia podane przez producenta na etykiecie. Długa trwałość zamkniętego opakowania nie przechodzi na mleko, które zostało już otwarte. W praktyce większy zapas najlepiej zużywać kolejno, otwierając następny karton wtedy, gdy poprzedni został wykorzystany. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której kilka napoczętych opakowań zajmuje lodówkę, a domownicy nie wiedzą, od kiedy każde z nich jest otwarte.
W Warszawie zakupy można zaplanować w swojej dzielnicy
Promocja ma zasięg ogólnopolski, a mieszkańcy Warszawy mogą zaplanować zakupy w jednej z placówek sieci w stolicy. Oficjalna wyszukiwarka Lidla wskazuje między innymi sklepy przy ul. Halnej 35 w Wawrze, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 35 na Pradze-Południe oraz ul. Fort Służew 2. Przed wyjściem można sprawdzić w niej aktualne godziny wybranej placówki i dopasować wizytę do codziennej trasy. Przy pełnym zestawie do przeniesienia jest 12 l mleka oraz opakowania, dlatego znaczenie ma także sposób powrotu do domu. Zakup w drodze z pracy czy przy okazji większego uzupełniania lodówki może być wygodniejszy niż osobny przejazd przez miasto po sam promocyjny produkt.
Kupon trzeba aktywować przed zeskanowaniem karty
Przygotownie zakupów zaczyna się od odszukania kuponu na mleko Mazurski Smak w Lidl Plus i przeczytania jego szczegółów. Lidl w instrukcji korzystania z kuponów wskazuje, że aktywacja powinna nastąpić przed zeskanowaniem karty przy kasie. Samo posiadanie aplikacji w telefonie nie zastępuje tej czynności. Przy półce pozostaje dobranie zaplanowanej liczby kartonów właściwego wariantu, a przy kasie zeskanowanie karty Lidl Plus. Za samo mleko rachunek powinien wynosić 11,94 zł przy zakupie 6 sztuk albo 23,88 zł przy zakupie 12 sztuk, jeżeli zostały spełnione warunki promocji. Te kwoty łatwo zapisać wcześniej w telefonie i porównać z naliczoną należnością, nawet gdy koszyk zawiera dużo innych produktów.
Niezgodną kwotę za mleko najłatwiej wyjaśnić z obsługą jeszcze przy kasie. Do sprawdzenia są wariant i liczba opakowań, aktywacja kuponu oraz zeskanowanie karty; paragon pozwoli później odtworzyć, jak rozliczono zakup. Po powrocie do domu kartony z wcześniejszą datą mogą stanąć z przodu, a pozostałe za nimi, zgodnie z warunkami przechowywania na etykiecie. Datę otwarcia można zaznaczyć na aktualnie używanym opakowaniu, żeby kolejne osoby korzystające z mleka nie musiały jej zgadywać. Zakup 6 sztuk zamyka się w wydatku 11,94 zł i nie wymaga dokładania następnego zestawu. Pełny limit ma sens wtedy, gdy całe 12 l mieści się zarówno w domowych zapasach, jak i w rzeczywistym planie zużycia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.