W poniedziałek ruszą do Biedronki. Kurtka 48,99 zł, buty 46,99 zł. Cały zestaw za mniej niż stówkę
Biedronka przygotowała na poniedziałek, 14 września, dużą zmianę w ofercie przemysłowej. Do sklepów trafią ubrania, buty i dodatki na jesień, a kilka cen szczególnie zwraca uwagę. Damskie i męskie kurtki będą kosztowały 48,99 zł, buty można kupić już od 46,99 zł, a damskie kapcie za 24,99 zł. Pojawią się także produkty Puccini i Umbro. Oferta jest już oficjalnie prezentowana przez sieć.
Koniec lata coraz wyraźniej widać w sklepach. Biedronka zmienia asortyment przemysłowy i od poniedziałku stawia na produkty przydatne podczas chłodniejszych dni.
Nowa oferta rozpoczyna się 14 września i obejmuje zarówno odzież i obuwie, jak i akcesoria znanych marek.
Największą uwagę mogą przyciągnąć ceny kurtek i butów. Oficjalna strona Biedronki potwierdza, że kurtka damska lub męska Clevé będzie kosztowała tylko 48,99 zł za sztukę.
Kurtka za 48,99 zł
Przy obecnych cenach odzieży to właśnie kurtki mogą stać się jednym z najmocniejszych punktów nowej oferty.
Biedronka umieściła damskie i męskie modele Clevé w swojej kategorii „Supercena”. Cena jest jednakowa:
48,99 zł za sztukę.
Według zapowiedzi damskie modele mają być dostępne w rozmiarach M–XL, natomiast męskie L–XXL.
Za mniej niż 50 zł dostępna będzie również damska kamizelka Clevé – 49,99 zł.
W przypadku oferty przemysłowej trzeba pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami.
Buty za mniej niż 50 zł
Drugą mocną kategorią jest obuwie.
Biedronka oficjalnie podaje cenę 46,99 zł za parę dla jednego z wariantów damskich lub męskich butów Clevé. Inne modele zostały wycenione na 49,99 zł.
To oznacza, że za komplet kurtka + najtańsze buty zapłacimy:
48,99 + 46,99 = 95,98 zł.
Czyli cały taki jesienny zestaw kosztuje mniej niż 100 zł.
I to jest moim zdaniem bardzo dobry dodatkowy haczyk do tego materiału.
Kapcie za 24,99 zł, kalosze od 29,99 zł
Jeszcze tańsze będzie inne obuwie.
Damskie kapcie Clevé kosztują 24,99 zł, damskie kalosze 39,99 zł, natomiast dziecięce kalosze 29,99 zł za parę. Wszystkie te ceny znajdują się już w oficjalnej zapowiedzi sieci.
To wyraźnie jesienna oferta – szczególnie kalosze, kurtki i kamizelki wpisują się w zmianę pogody, która następuje we wrześniu.
Puccini również pojawi się w Biedronce
Na tym oferta się nie kończy.
Biedronka ponownie sięga po markę Puccini. W sprzedaży znajdą się m.in.:
- plecak lub torba za 99 zł,
- kosmetyczka za 39,99 zł,
- większa kosmetyczka za 69,90 zł,
- saszetka za 79,90 zł,
- inny model plecaka za 129 zł.
To już wyższa półka cenowa niż produkty Clevé, ale obecność rozpoznawalnej marki może być dodatkowym magnesem dla klientów.
Umbro za niecałe 35 zł
W nowej ofercie pojawi się również Umbro.
Dwupak męskich bokserek tej marki został wyceniony na 34,98 zł, natomiast zestawy skarpet damskich lub męskich kosztują 17,97 zł.
Biedronka przygotowała również znacznie tańsze zestawy skarpet własnej marki Clevé – trzypaki kosztują 11,97 zł.
Kolejna fala okazji od 17 września
Poniedziałek nie będzie jedynym terminem, którego warto pilnować.
Na oficjalnej stronie z artykułami przemysłowymi Biedronka zapowiada również kolejne oferty rozpoczynające się 17 września i obowiązujące do 30 września.
W zapowiedziach pojawia się między innymi komplet pościeli satynowej z mikrowłókna Smukee za 49,99 zł. Cena jest widoczna także w aktualnej gazetce sieci prezentowanej przez agregator gazetek.
Oznacza to, że druga połowa września przyniesie w Biedronce kilka kolejnych zmian asortymentu.
Największe okazje ruszają już w poniedziałek
Najciekawsze cenowo produkty rozpoczynającej się 14 września oferty to przede wszystkim:
kurtki – 48,99 zł,
buty – od 46,99 zł,
kapcie – 24,99 zł,
kalosze dziecięce – 29,99 zł,
kalosze damskie – 39,99 zł,
kamizelka – 49,99 zł.
W praktyce oznacza to, że kurtkę i parę butów można skompletować za 95,98 zł.
Oferta startuje w poniedziałek 14 września. Przy produktach przemysłowych warto jednak sprawdzać dostępność w konkretnym sklepie – Biedronka sama umożliwia wybór placówki przy przeglądaniu aktualnej oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.