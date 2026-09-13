Ten inspektor może wejść bez nakazu i wcześniejszego zawiadomienia, a nawet w nocy. Kiedy nie można odmówić?
Drzwi własnego mieszkania nie zawsze oznaczają, że kontroler musi najpierw zdobyć sądowy nakaz i umówić wizytę z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ten inspektor ma ustawowe prawo wstępu do obiektu, a gdy istnieje podejrzenie zagrożenia dla ludzi lub konstrukcji budynku, kontrola może wymagać natychmiastowego działania. Chodzi o sytuacje zupełnie inne niż zwykłe sprawdzanie dokumentów: podejrzenie ulatniania się gazu lub czadu, niebezpieczna ingerencja w wentylację, pękający element konstrukcyjny czy przebudowa mieszkania, po której zaczynają pękać ściany u sąsiadów. Takie przypadki nie są teoretyczne – tego lata w Warszawie po nocnej awarii jednego elementu budynku trzeba było ewakuować 31 osób z 14 mieszkań.
Nadzór budowlany nie potrzebuje nakazu sądu. Prawo wstępu wynika wprost z ustawy
Podstawą jest art. 81a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, której aktualny tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2026 r. poz. 524. Przepis jest bardzo konkretny: organy nadzoru budowlanego albo osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu do obiektu budowlanego, a także na teren budowy i zakładu pracy. Nie ma tutaj wymogu uzyskiwania wcześniej nakazu sądu podobnego do tego, z czym kojarzymy przeszukanie prowadzone w postępowaniu karnym. Inspektor nie przychodzi bowiem szukać dowodów przestępstwa, lecz wykonuje ustawowe zadanie dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania prawa budowlanego. Jeżeli kontrola jest prowadzona zgodnie z tymi kompetencjami, sam argument „to moje mieszkanie i nikogo nie wpuszczam” może okazać się niewystarczający.
Nie oznacza to jednak, że każdy urzędnik przedstawiający się jako inspektor może samotnie wejść do dowolnego mieszkania i swobodnie je oglądać. Ustawa wprowadza specjalne zabezpieczenie właśnie dla lokali mieszkalnych. Czynności powinny odbywać się w obecności pełnoletniego domownika oraz przedstawiciela administracji albo zarządcy budynku. Gdy kontrolowany nie jest przedsiębiorcą, a takich osób nie ma, w uzasadnionym przypadku kontrola może zostać przeprowadzona w obecności przywołanego pełnoletniego świadka. Mieszkaniec ma więc prawo wiedzieć, kto prowadzi czynności i na jakiej podstawie, a osoba działająca z upoważnienia organu powinna być w stanie wykazać swoje umocowanie. Prawo wstępu nie oznacza zniesienia wszystkich proceduralnych gwarancji właściciela.
Inspektor nie musi wysyłać pisma wcześniej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny
Jeszcze bardziej zaskakująca jest kwestia wcześniejszego zawiadomienia. Przy wielu czynnościach administracyjnych obywatel spodziewa się pisma z datą i godziną oględzin. W przypadku kontroli prowadzonej na podstawie art. 81a Prawa budowlanego nie działa jednak zwykła zasada wymagająca wcześniejszego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 marca 2014 r., sygn. II OSK 2515/12, uznał, że art. 81a jest przepisem szczególnym wobec Kodeksu postępowania administracyjnego. Sąd wskazał, że czynności nadzoru muszą być na tyle sprawne, aby organ mógł skutecznie reagować szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi i mienia. Ochroną właściciela ma być przede wszystkim odpowiedni skład osób obecnych podczas kontroli, a nie obowiązek wysłania zapowiedzi kilka czy kilkanaście dni wcześniej.
To ma bardzo praktyczne znaczenie w sytuacji interwencyjnej. Gdy lokator zgłasza, że po remoncie piętro niżej pojawiło się duże pęknięcie ściany, czuć gaz albo czujnik tlenku węgla pokazuje niebezpieczne stężenie, trudno wymagać od organu, żeby ustalił termin kontroli na kolejny tydzień. Prawo budowlane przewiduje możliwość działania znacznie szybciej. Art. 62 ust. 3 pozwala nadzorowi nakazać kontrolę oraz zażądać ekspertyzy, gdy stan techniczny obiektu lub jego części może stworzyć zagrożenie życia, zdrowia albo mienia. Z kolei art. 66 pozwala nakazać usunięcie nieprawidłowości, a przy realnym zagrożeniu nawet zakazać użytkowania obiektu lub jego części. Taka decyzja w najpoważniejszych przypadkach podlega natychmiastowemu wykonaniu i może zostać ogłoszona ustnie.
Czad, gaz i zaklejona kratka mogą uruchomić pilną interwencję. Nie każda zasłonięta wentylacja oznacza jednak kontrolę w środku nocy
Przy instalacjach gazowych i wentylacji granica pomiędzy drobną nieprawidłowością a zagrożeniem może zostać przekroczona bardzo szybko. Państwowa Straż Pożarna od lat ostrzega, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewniać stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń z urządzeniami spalającymi paliwo. Powód jest prosty: zaburzenie wentylacji i ciągu kominowego może doprowadzić do przedostawania się tlenku węgla do pomieszczenia. Czad jest bezbarwny i bezwonny, dlatego mieszkańcy mogą zorientować się, że dzieje się coś złego dopiero po pojawieniu się bólu głowy, osłabienia, nudności lub alarmu czujki. Jeżeli w mieszkaniu jednocześnie pracuje piecyk gazowy, wentylacja jest niedrożna, a pomiary wskazują niebezpieczne stężenie CO, nie jest to już spór o wygląd kratki, tylko sytuacja dotycząca zdrowia i życia ludzi.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że pojedyncza zaklejona kratka daje inspektorowi automatyczne prawo do nocnej wizyty w każdym lokalu. O pilności decyduje rzeczywiste lub uzasadnione zagrożenie i okoliczności konkretnego przypadku. Prawo budowlane w art. 70 wymienia wprost uszkodzenia i braki mogące doprowadzić między innymi do katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub zatrucia gazem. Takie nieprawidłowości muszą zostać usunięte w czasie kontroli albo bezpośrednio po niej, a organ nadzoru ma następnie niezwłocznie sprawdzić wykonanie obowiązku. W przypadku alarmu czujki CO czy zapachu gazu pierwszym telefonem powinien być jednak numer 112, a nie urząd nadzoru budowlanego. Straż Pożarna i Policja również mogą zastosować niezbędne środki zabezpieczające, a następnie zawiadamiają nadzór budowlany.
Kontrola może być potrzebna również w nocy. Ustawa nie wyznacza inspektorowi godzin od 8:00 do 16:00
Art. 81a nie zawiera przepisu mówiącego, że prawo wstępu istnieje wyłącznie w godzinach pracy urzędu. Nie oznacza to oczywiście, że rutynowe kontrole mieszkań organizuje się o 2:00 w nocy. Jeżeli jednak właśnie wtedy pojawia się realne niebezpieczeństwo, nie można oczekiwać, że służby zostawią mieszkańców w zagrożonym budynku do rana tylko dlatego, że PINB jest urzędem. W najbardziej pilnych sytuacjach na miejsce najpierw przyjeżdżają zazwyczaj Straż Pożarna i Policja, które zabezpieczają teren i ewakuują mieszkańców, a stan techniczny oraz możliwość dalszego użytkowania budynku ocenia nadzór budowlany. Art. 69 Prawa budowlanego wprost przewiduje niezwłoczne zastosowanie środków zabezpieczających, gdy trzeba usunąć niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia.
Jest też istotna granica tych uprawnień. Sam art. 81a daje inspektorowi prawo wstępu, ale nie jest przepisem pozwalającym urzędnikowi samodzielnie wyważać drzwi czy niszczyć zamki. Jeżeli sytuacja jest tak poważna, że konieczne staje się natychmiastowe wejście do zamkniętego pomieszczenia, do akcji mogą wejść służby posiadające własne uprawnienia ratownicze i porządkowe. Z punktu widzenia mieszkańca najważniejsze jest więc rozróżnienie dwóch sytuacji: niezapowiedziana kontrola PINB jest prawnie możliwa, ale nie daje przypadkowej osobie z identyfikatorem nieograniczonej swobody; bezpośrednie zagrożenie życia może natomiast uruchomić znacznie szerszą akcję służb, w której priorytetem przestaje być wygoda właściciela, a staje się bezpieczeństwo całego budynku.
Warszawa, godzina 2 w nocy. Pękł element budynku, 31 osób musiało opuścić mieszkania
Jak wygląda taka sytuacja w praktyce, pokazało zdarzenie z Ursusa z nocy z 13 na 14 lipca 2026 roku. W budynku przy ul. Dyrekcyjnej 14 mieszkańców obudził potężny huk. W lokalu na parterze uszkodzeniu uległ filar międzyokienny, z którego odpadły fragmenty tynku i odsłoniły się pęknięcia. Zgłoszenie do służb wpłynęło w środku nocy, a na miejsce przyjechały Policja i Straż Pożarna. Nie czekano do rozpoczęcia pracy administracji następnego dnia. Ewakuowano 31 osób z 14 mieszkań, a do oceny stanu obiektu wezwano przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
PINB po przeprowadzeniu czynności potwierdził uszkodzenie fragmentu konstrukcji oraz odkształcenie okien. Polecono zabezpieczenie niebezpiecznego obszaru, a w dwóch mieszkaniach na parterze oraz lokalach znajdujących się bezpośrednio nad nimi wprowadzono zakaz przebywania. Większość mieszkańców później mogła wrócić do swoich lokali, ale przyczyna uszkodzenia wymagała dalszych ekspertyz. Ten przypadek dobrze pokazuje, co w praktyce oznacza „interwencyjny” nadzór budowlany. Noc nie powoduje zawieszenia przepisów bezpieczeństwa. Gdy pojawia się podejrzenie uszkodzenia konstrukcji, służby mogą ewakuować ludzi natychmiast, a nadzór musi odpowiedzieć na pytanie, czy budynek albo jego część można nadal bezpiecznie użytkować.
Nawet wyburzenie ścian działowych może uszkodzić mieszkanie piętro wyżej
Niebezpieczna ingerencja w konstrukcję nie musi wyglądać tak spektakularnie jak wycięcie wielkiej ściany nośnej. Bardzo ciekawy rzeczywisty przypadek znalazł się w aktach sprawy zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży z 25 listopada 2019 r., sygn. I C 932/18. W mieszkaniu na niższej kondygnacji podczas remontu usunięto wszystkie ścianki działowe. W lokalu piętro wyżej zaczęły następnie pękać ściany, pojawiły się zarysowania sufitu, a w łazience odspoiły się płytki. Biegły stwierdził, że po usunięciu ścian zmienił się rozkład sił i doszło do nagłego ugięcia stropu. Co ciekawe, nie chodziło nawet o klasyczne wyburzenie ściany nośnej, lecz o ingerencję, której właściciel mieszkania mógł nie uważać za groźną dla całego budynku.
Ekspert ocenił, że prace powinny zostać wykonane w zupełnie innej kolejności – przed rozbiórką należało zastosować tymczasowe podparcie stropu, a następnie odpowiednią konstrukcję wsporczą. Gdyby zrobiono to prawidłowo, awarii w mieszkaniu znajdującym się wyżej można było uniknąć. To dobry przykład, dlaczego zgłoszenia o przesuwaniu albo burzeniu ścian w bloku nie zawsze są wyłącznie sąsiedzką awanturą o remont. Jeśli po pracach pojawiają się nowe pęknięcia, ugięcie stropu, trzaski konstrukcji albo problemy z otwieraniem drzwi i okien, nadzór budowlany może mieć realny powód do natychmiastowego sprawdzenia sytuacji. Przy rzeczywistym zagrożeniu nie musi czekać, aż właściciel lokalu uzna termin kontroli za dogodny.
Odmowa wpuszczenia PINB może skończyć się sprawą karną. Taki wyrok już zapadł
Prawo budowlane odróżnia utrudnianie kontroli od jej całkowitego udaremnienia. W pierwszym przypadku art. 92 przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie – możliwy jest areszt, ograniczenie wolności albo grzywna. Znacznie poważniej wygląda sytuacja, gdy ktoś udaremnia ustawowe czynności nadzoru budowlanego. Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 jest to przestępstwo zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do 1 roku. Nie trzeba przy tym szukać hipotetycznego przykładu, ponieważ takie sprawy rzeczywiście trafiały już przed sąd.
Sąd Rejonowy w Bełchatowie w wyroku z 19 sierpnia 2016 r., sygn. II K 293/16, uznał współwłaścicieli domu za winnych udaremniania kontroli prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ prowadził postępowanie dotyczące legalności wybudowania, przebudowy i użytkowania budynku, a właściciele nie udostępniali obiektu podczas wyznaczonych oględzin. Co szczególnie ciekawe, sąd odniósł się również do argumentu dotyczącego sposobu zawiadamiania o kontroli. Wskazał, powołując się na orzecznictwo NSA, że przy czynnościach z art. 81a nie obowiązuje zwykły wymóg formalnego zawiadomienia o oględzinach z odpowiednim wyprzedzeniem. W tamtej sprawie pisma faktycznie wcześniej wysyłano, ale sąd podkreślił, że sam brak klasycznego zawiadomienia nie odbiera nadzorowi prawa do przeprowadzenia kontroli.
Kiedy można nie otworzyć? Brak wcześniejszego telefonu nie jest wystarczającym powodem
Właściciel mieszkania nie musi bezrefleksyjnie wpuszczać każdej osoby, która zapuka i powie, że jest „z nadzoru”. Można zażądać identyfikacji inspektora, ustalić jednostkę prowadzącą czynności i sprawdzić, czy osoba działająca w imieniu organu posiada odpowiednie upoważnienie. Jeżeli sytuacja wygląda podejrzanie i nie ma żadnego widocznego zagrożenia, można samodzielnie zadzwonić do właściwego PINB i zweryfikować wizytę. Nie powinno się natomiast korzystać z numeru telefonu podanego wyłącznie przez stojącą przed drzwiami osobę. Przy prawidłowo prowadzonej kontroli brak wcześniejszego listu, telefonu czy uzgodnienia dogodnej godziny sam w sobie nie daje prawa do jej zablokowania.
Inaczej trzeba zachować się przy rzeczywistym zdarzeniu awaryjnym. Jeżeli na klatce są strażacy, Policja, administracja, zadziałała czujka gazu albo w budynku właśnie pękł element konstrukcyjny, dyskusja o wcześniejszym umówieniu wizyty nie ma sensu. Przy bezpośrednim zagrożeniu zawaleniem art. 68 Prawa budowlanego zobowiązuje nadzór do nakazania opróżnienia budynku lub jego części, wprowadzenia zakazu użytkowania oraz wykonania doraźnych zabezpieczeń. Od takiego zagrożenia nie można się „wypisać” oświadczeniem, że właściciel bierze odpowiedzialność na siebie. Uszkodzony element jednego mieszkania może przecież zagrażać ludziom w kilku sąsiednich lokalach.
Co zrobić, gdy inspektor rzeczywiście pojawi się pod drzwiami?
Najpierw trzeba ustalić, kto prowadzi kontrolę. Można poprosić o okazanie dokumentu i wyjaśnienie podstawy czynności. W lokalu mieszkalnym przepisy przewidują obecność pełnoletniego domownika oraz przedstawiciela administracji albo zarządcy, a w określonych przypadkach kontrola osoby niebędącej przedsiębiorcą może zostać przeprowadzona przy pełnoletnim świadku. To zupełnie co innego niż wpuszczanie do mieszkania anonimowego „fachowca” tylko dlatego, że powołuje się na urząd.
Nie należy blokować legalnej kontroli tylko dlatego, że była niezapowiedziana. Orzecznictwo sądów jest w tej sprawie czytelne. Specyfika nadzoru budowlanego wymaga możliwości szybkiego działania, a formalne kilkudniowe zawiadomienie mogłoby w części spraw całkowicie pozbawić kontrolę sensu. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy trzeba natychmiast ustalić przyczynę zagrożenia albo zobaczyć stan obiektu dokładnie w chwili występowania problemu.
Przy zapachu gazu, alarmie czujki CO, dymie albo odgłosach pękania konstrukcji pierwszeństwo ma bezpieczeństwo. Trzeba opuścić zagrożone miejsce i wezwać pomoc pod numerem 112. Nie należy samodzielnie szukać źródła gazu ani wracać do lokalu po rzeczy, jeżeli służby zarządziły ewakuację. Dopiero po opanowaniu bezpośredniego zagrożenia inspektorzy i specjaliści mogą ustalić, czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania i jakie prace trzeba wykonać.
Spór z decyzją rozstrzyga się później, a nie poprzez zamknięcie drzwi przed kontrolą. Właściciel może korzystać ze środków odwoławczych przewidzianych prawem, kwestionować ustalenia organu czy przedstawiać własne ekspertyzy. Fizyczne uniemożliwienie oględzin jest jednak czymś innym i może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Historia z Bełchatowa pokazuje, że art. 91 Prawa budowlanego nie jest martwym przepisem.
W Warszawie szczególnie nie należy lekceważyć nowych pęknięć pojawiających się po remoncie sąsiada. Przypadek z ul. Dyrekcyjnej pokazał, że jedna awaria wystarczyła, aby w środku nocy ewakuować 31 osób. Z kolei sprawa opisana w wyroku sądu w Łomży pokazuje, że nawet prace przy ścianach uznawanych za działowe mogą w konkretnym typie konstrukcji wpłynąć na strop i mieszkanie piętro wyżej. Jeżeli po rozpoczęciu robót pojawiają się nagle szerokie rysy, odspojenia, wyraźne ugięcia albo głośne trzaski, nie jest to moment na czekanie kilka dni i obserwowanie, czy problem sam zniknie. W takich sytuacjach uprawnienia nadzoru budowlanego są szerokie właśnie dlatego, że skutki błędnej decyzji mogą dotyczyć nie jednego lokalu, lecz całego budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.