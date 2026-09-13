Od 2027 roku Polacy mogą zapłacić więcej. Rząd szykuje duży pakiet zmian w podatkach i opłatach
Rząd przygotowuje duże zmiany podatkowe na 2027 rok. Część z nich ma uderzyć przede wszystkim w największe firmy i osoby o wysokich dochodach, ale skutki innych mogą zobaczyć przy kasach zwykli konsumenci. W planach są m.in. wyższe obciążenia dotyczące napojów, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Jednocześnie dla milionów pracowników rząd proponuje korzystniejszą skalę PIT. Sprawdziliśmy, które zmiany są oficjalnie potwierdzone, a które pozostają jeszcze projektami.
Rok 2027 może przynieść jedną z większych zmian w polskich podatkach ostatnich lat.
Rząd oficjalnie zapowiedział już przebudowę skali PIT oraz zwiększenie obciążeń dla największych przedsiębiorstw i części osób o wysokich dochodach. Równolegle prowadzone są prace nad zmianami dotyczącymi produktów, które Polacy kupują na co dzień.
Najważniejsze zastrzeżenie brzmi jednak: nie wszystkie propozycje są już obowiązującym prawem.
Duża zmiana w PIT. Próg ma wzrosnąć
Jedna z najważniejszych propozycji jest akurat korzystna dla pracowników.
Rząd zapowiedział podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznie. Jednocześnie pomiędzy 130 a 150 tys. zł ma pojawić się pośrednia stawka 24 proc., a dopiero dochody przekraczające 150 tys. zł mają podlegać stawce 32 proc.
Według wyliczeń rządu na zmianie może skorzystać około 3,5 mln podatników, a maksymalna roczna korzyść ma sięgnąć 3600 zł.
To istotne, bo przedstawianie całego pakietu jako jednej wielkiej podwyżki podatków byłoby nieprecyzyjne. Część osób ma na nim zyskać.
Największe firmy mają zapłacić wyższy CIT
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku dużych przedsiębiorstw.
Rząd proponuje podniesienie podstawowej stawki CIT z 19 do 22 proc. dla firm osiągających roczne przychody powyżej 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.
Zmiana została uwzględniona także w założeniach projektu budżetu państwa na 2027 rok.
Przykładowo przy 10 mln zł podstawy opodatkowania różnica między stawką 19 i 22 proc. wynosi aż 300 tys. zł.
Danina solidarnościowa z 4 do 5 proc.
Kolejna zapowiedź dotyczy najzamożniejszych.
Stawka daniny solidarnościowej ma zostać zwiększona z 4 do 5 proc. Danina dotyczy nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu ustalanego według szczególnych zasad.
To również znajduje się w oficjalnie przedstawionym przez rząd pakiecie zmian podatkowych na 2027 rok.
Ryczałt tylko do 250 tys. euro?
To może być jedna z najbardziej bolesnych zmian dla części przedsiębiorców.
Rząd zapowiedział ograniczenie limitu przychodów pozwalającego na korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Obecny limit 2 mln euro miałby spaść aż do 250 tys. euro.
Dla przedsiębiorców znajdujących się między tymi wartościami może to oznaczać konieczność przejścia na inną formę opodatkowania.
W materiale źródłowym pokazano przykład firmy z przychodem 1,3 mln zł, dla której różnica – przy przyjętych tam założeniach – mogłaby wynieść blisko 90 tys. zł rocznie. To jednak symulacja, a nie kwota, którą automatycznie zapłaci każdy przedsiębiorca.
Papierosy i e-papierosy również pod presją
Zmiany nie ograniczają się do podatków dochodowych.
W przypadku wyrobów tytoniowych funkcjonuje wieloletnia mapa podwyżek akcyzy, a rząd wprowadza także kolejne zmiany dotyczące e-papierosów.
W lipcu Rada Ministrów przyjęła projekt przewidujący m.in. podwyższenie akcyzy na urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę, a na płyn do e-papierosów z 1,80 do 2,20 zł za mililitr. Ta ostatnia stawka ma być stosowana od 1 stycznia 2027 r.
Materiał Inforu szacuje, że przeciętna paczka papierosów może kosztować około 26 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna cena na półce nie wynika wyłącznie z wysokości akcyzy.
„Małpka” z dużo wyższą opłatą
Duże emocje budzą również plany dotyczące niewielkich butelek alkoholu.
W czerwcu pojawiły się informacje o propozycji czterokrotnego zwiększenia specjalnej opłaty dotyczącej alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml – z 25 do 100 zł za litr stuprocentowego alkoholu.
Dla popularnej butelki 100 ml wódki 40-procentowej oznaczałoby to wzrost samej opłaty z około 1 do 4 zł.
I tutaj używałbym słowa „projekt” lub „plan”, a nie „od stycznia zapłacisz 4 zł”, dopóki proces legislacyjny nie zostanie zakończony.
Napoje też mogą podrożeć
Kolejna duża zmiana dotyczy opłaty cukrowej.
Projektowane rozwiązania przewidują:
- wzrost części stałej z 0,50 do 0,70 zł za litr,
- wzrost części zmiennej z 0,05 do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml,
- wzrost opłaty za kofeinę lub taurynę z 0,10 aż do 1 zł za litr,
- podwyższenie maksymalnej opłaty z 1,20 do 1,80 zł za litr.
Rząd pracuje nad ponownym wprowadzeniem tych rozwiązań po wcześniejszych perturbacjach legislacyjnych; w tegorocznych zapowiedziach jako termin wskazywany jest 1 stycznia 2027 roku.
To właśnie ta zmiana może być najbardziej zauważalna dla zwykłego konsumenta, ponieważ dodatkowy koszt producent może częściowo lub w całości przenieść na cenę produktu.
Wzrosną też maksymalne stawki podatku od nieruchomości
W 2027 roku zmienią się również górne limity podatków i opłat lokalnych.
Materiał źródłowy wskazuje, że maksymalne stawki rosną o 2,7 proc. i podaje przykładowo 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz 36,49 zł za metr kwadratowy budynku związanego z działalnością gospodarczą.
Ważne: są to maksymalne stawki, a nie automatyczny podatek jednakowy w całym kraju. Konkretne stawki ustalają samorządy w granicach określonych przez państwo.
2027 rok przyniesie duże przetasowanie
Nie będzie więc jednej podwyżki, którą da się sprowadzić do jednej kwoty.
Dla części pracowników zmiana skali PIT może oznaczać niższy podatek. Jednocześnie rząd planuje większe obciążenia największych firm, podatników objętych daniną solidarnościową oraz ograniczenie możliwości korzystania z ryczałtu.
Do tego dochodzą zmiany w podatkach i opłatach konsumpcyjnych, które mogą przełożyć się na ceny części produktów.
Dlatego najważniejsze będzie teraz śledzenie procesu legislacyjnego. Część opisanych rozwiązań jest nadal projektowana i może zostać zmieniona przed wejściem w życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.