W Rossmannie zaczęła się gigantyczna wyprzedaż. Ceny spadają nawet do 1 grosza
W Rossmannie ruszyła wyprzedaż, na której można trafić na naprawdę zaskakujące ceny. Na sklepowych półkach pojawiły się charakterystyczne żółte etykiety, a niektóre kosmetyki przeceniono do kilku złotych. Prawdziwą perełką jest jednak produkt oznaczony ceną zaledwie 1 grosza.
Wyprzedaż może zainteresować przede wszystkim osoby, które lubią przeglądać półki w poszukiwaniu mocno przecenionych kosmetyków. Na zdjęciach wykonanych 3 września w jednym ze sklepów Rossmann widać kilka produktów oznaczonych jako „WYPRZEDAŻ”.
Kosmetyk za 1 grosz. Taka cena przyciąga wzrok
Największe zaskoczenie czeka przy produkcie Wibo Color Lab. Na etykiecie widoczna jest farbka do makijażu twarzy o pojemności 8 ml.
Według informacji umieszczonej na półce najniższa cena tego produktu od wprowadzenia wynosiła 18,99 zł. Tymczasem cena wyprzedażowa widoczna w sklepie to:
0,01 zł.
Czyli dokładnie jeden grosz.
Przy tak dużej obniżce produkt może szybko znikać z półek, szczególnie jeśli klienci natrafią na niego podczas codziennych zakupów.
Maska Eveline za 99 groszy
To nie jedyna tak mocna przecena.
Na wyprzedaży znalazła się również Eveline Magic Lift, 1-minutowa maska upiększająca do twarzy o pojemności 7 ml.
Cena regularna widoczna na etykiecie wynosi 6,99 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1,39 zł.
Teraz Rossmann sprzedaje ją za zaledwie:
0,99 zł.
To oznacza, że kosmetyk można kupić za mniej niż złotówkę.
Kosmetyki do makijażu również mocno przecenione
Na kolejnej żółtej etykiecie widzimy Lovely Eyeliner Fast Dry, szybkoschnący czarny eyeliner 2 g.
Najniższa cena od wprowadzenia wskazana przez sklep wynosiła 14,99 zł, natomiast podczas wyprzedaży produkt kosztuje 7,49 zł.
Jest również Selfie Project Mystery plastry na wypryski, 24 sztuki. Cena regularna wynosiła 14,99 zł, najniższa cena od wprowadzenia widoczna na oznaczeniu to 4,99 zł, natomiast obecna cena wyprzedażowa wynosi:
3,99 zł.
Warto przeglądać żółte etykiety
Na zdjęciach widać także inne artykuły znajdujące się w strefie wyprzedażowej. Dostępność konkretnych produktów może jednak zależeć od sklepu i aktualnego stanu magazynowego.
I właśnie dlatego takie wyprzedaże potrafią przypominać polowanie na okazje. W jednej drogerii dany kosmetyk może być jeszcze dostępny, podczas gdy w innej zapasy mogą być już wyczerpane.
Warto więc zwracać uwagę przede wszystkim na żółte etykiety z oznaczeniem „WYPRZEDAŻ” i sprawdzać cenę konkretnego produktu w danej placówce.
Nie tylko kosmetyki. Na półkach są też inne okazje
Na jednym ze zdjęć widoczny jest również kosmetyczny box w kwiaty marki Eloy w cenie 34,99 zł. To pokazuje, że na sklepowych półkach można znaleźć nie tylko przecenione kosmetyki, lecz również akcesoria.
Największe emocje bez wątpienia wzbudzają jednak ceny 0,99 zł oraz 0,01 zł. Przy takich kwotach warto pamiętać, że wyprzedażowe zapasy są ograniczone i nie ma gwarancji, że identyczne produkty oraz ceny będą dostępne w każdym Rossmannie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.