W sobotę Polacy mogą ruszyć do Biedronki. Kultowe słodycze rozdają gratis. To ostatni dzień wielkiej promocji
Biedronka przygotowała prawdziwą gratkę dla miłośników słodyczy. W ramach Black Week sieć objęła promocją kultowe Ptasie Mleczko E.Wedel. Klienci mogą otrzymać drugie opakowanie całkowicie za darmo, a dzięki wysokiemu limitowi zakupowemu do domu można przynieść nawet cztery opakowania gratis. Trzeba się jednak pospieszyć. Sobota, 28 listopada 2026 roku, jest ostatnim dniem obowiązywania tej oferty.
Wielka promocja w Biedronce. Drugie opakowanie całkowicie za darmo
Biedronka nie zwalnia tempa podczas tegorocznego Black Week. Tym razem sieć postawiła na jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów cukierniczych w Polsce – Ptasie Mleczko E.Wedel w opakowaniach o wadze 340 gramów.
W ramach akcji promocyjnej obowiązuje mechanizm 1+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań klient zapłaci wyłącznie za droższy produkt, a tańszy otrzyma bez dodatkowych kosztów.
Co istotne, sieć pozwala dowolnie mieszać dostępne rodzaje słodyczy objętych promocją.
Można dostać nawet cztery opakowania gratis
Biedronka ustaliła stosunkowo wysoki limit zakupowy. Jeden klient może otrzymać maksymalnie cztery opakowania Ptasiego Mleczka gratis w ciągu dnia na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że przy zakupie ośmiu opakowań klient zapłaci za cztery droższe, a cztery pozostałe otrzyma bezpłatnie.
W przypadku wyboru produktów w identycznej cenie oszczędność wyniesie aż 50 proc.
To okazja dla osób, które przygotowują już świąteczne paczki, prezenty mikołajkowe lub chcą uzupełnić domowe zapasy słodyczy.
Trzeba spełnić jeden ważny warunek przy kasie
Aby skorzystać z promocji, należy posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną sieci i zidentyfikować się podczas zakupów.
Najważniejsze zasady promocji:
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Oferta obowiązuje od 27 do 28 listopada 2026 roku.
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Promocja dotyczy Ptasiego Mleczka E.Wedel 340 g.
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Obowiązuje mechanizm 1+1 gratis.
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Można dowolnie mieszać dostępne rodzaje.
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Tańszy produkt jest bezpłatny.
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Limit dzienny wynosi cztery opakowania gratis na kartę Moja Biedronka.
Idealna okazja przed mikołajkami i Bożym Narodzeniem
Termin promocji nie jest bez znaczenia. Już 6 grudnia przypadają mikołajki, a do Wigilii pozostało niespełna cztery tygodnie.
Słodycze należą do popularnych dodatków do świątecznych prezentów. Kupując je podczas akcji 1+1 gratis, można ograniczyć wydatki związane z przygotowaniami do grudniowych uroczystości.
Na grafice promocyjnej Biedronka prezentuje między innymi Ptasie Mleczko waniliowe oraz śmietankowe.
Sobota to ostatnia szansa. Produkty mogą szybko znikać z półek
Osoby zainteresowane ofertą powinny rozważyć wcześniejszą wizytę w sklepie. Połączenie sobotnich zakupów, Black Week oraz zbliżających się świąt może przełożyć się na większe zainteresowanie promocją.
Dostępność poszczególnych wariantów będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Biedronki akcja kończy się w sobotę, 28 listopada. To ostatnia okazja do skorzystania z tej promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.