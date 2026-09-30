W środę klienci ruszą do Aldi? Kawa i pieluszki z drugim opakowaniem gratis. Promocja tylko przez jeden dzień
Aldi przygotowało na środę 30 września promocje 1+1 gratis na produkty, które wiele rodzin kupuje regularnie. W jednodniowej ofercie znalazły się kawa mielona Eduscho Family, wybrane pieluszki Pampers i syrop klonowy BIO. Przy zakupie dwóch opakowań klienci zapłacą za jedno.
Gazetka „Tylko w ŚRODĘ!” obejmuje wyłącznie 30 września 2026 roku. To krótka okazja do uzupełnienia domowych zapasów, zwłaszcza dla osób, które mają kawę lub pieluszki na swojej liście zakupów.
Dwa opakowania kawy za 37,99 zł
Jedną z ofert jest kawa mielona Eduscho Family w opakowaniu 500 g. W akcji 1+1 gratis dwa opakowania kosztują łącznie 37,99 zł.
Za tę kwotę klient otrzymuje kilogram kawy. W przeliczeniu na pojedynczą paczkę cena wynosi około 19 zł. Warunkiem skorzystania z mechanizmu jest zakup pary produktów objętych promocją.
Pampers: drugie opakowanie gratis
Środowa akcja obejmuje również wybrane pieluszki Pampers w rozmiarach 3 Midi, 4 Maxi i 5 Maxi. Wskazana cena wynosi 46,99 zł, a przy promocji 1+1 gratis jest to koszt dwóch opakowań.
Średnio wychodzi więc około 23,50 zł za paczkę. Liczba pieluszek w opakowaniu zależy od rozmiaru, dlatego przy porównywaniu ofert warto sprawdzić także koszt jednej pieluszki. Zakup większego rozmiaru nie musi oznaczać takiej samej liczby sztuk jak w mniejszym.
Syrop klonowy BIO również w akcji 1+1
Trzecią propozycją jest syrop klonowy BIO za 24,99 zł w mechanizmie 1+1 gratis. Za dwa produkty objęte ofertą klient zapłaci łącznie 24,99 zł, co daje około 12,50 zł za sztukę.
To propozycja dla osób, które używają syropu jako dodatku do naleśników, owsianki czy deserów i chcą kupić go na zapas.
Wszystkie trzy pary za 109,97 zł
Zakup dwóch opakowań kawy, dwóch opakowań pieluszek i dwóch syropów klonowych oznacza łączny wydatek 109,97 zł, przy zastosowaniu opisanych promocji.
Przed zakupem należy sprawdzić szczegółowe oznaczenia przy produktach, zwłaszcza dopuszczone warianty i limity. Internetowy opis gazetki nie podaje pełnych zasad mieszania opakowań.
Oferty obowiązują tylko w środę 30 września. Osoby zainteresowane tymi konkretnymi produktami mają więc jeden dzień na skorzystanie z akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.