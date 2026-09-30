W środę klienci ruszą do Aldi? Kawa i pieluszki z drugim opakowaniem gratis. Promocja tylko przez jeden dzień

30 września 2026 08:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Aldi przygotowało na środę 30 września promocje 1+1 gratis na produkty, które wiele rodzin kupuje regularnie. W jednodniowej ofercie znalazły się kawa mielona Eduscho Family, wybrane pieluszki Pampers i syrop klonowy BIO. Przy zakupie dwóch opakowań klienci zapłacą za jedno.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce
Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce

Gazetka „Tylko w ŚRODĘ!” obejmuje wyłącznie 30 września 2026 roku. To krótka okazja do uzupełnienia domowych zapasów, zwłaszcza dla osób, które mają kawę lub pieluszki na swojej liście zakupów.

Zobacz również:

Dwa opakowania kawy za 37,99 zł

Jedną z ofert jest kawa mielona Eduscho Family w opakowaniu 500 g. W akcji 1+1 gratis dwa opakowania kosztują łącznie 37,99 zł.

Za tę kwotę klient otrzymuje kilogram kawy. W przeliczeniu na pojedynczą paczkę cena wynosi około 19 zł. Warunkiem skorzystania z mechanizmu jest zakup pary produktów objętych promocją.

Pampers: drugie opakowanie gratis

Środowa akcja obejmuje również wybrane pieluszki Pampers w rozmiarach 3 Midi, 4 Maxi i 5 Maxi. Wskazana cena wynosi 46,99 zł, a przy promocji 1+1 gratis jest to koszt dwóch opakowań.

Średnio wychodzi więc około 23,50 zł za paczkę. Liczba pieluszek w opakowaniu zależy od rozmiaru, dlatego przy porównywaniu ofert warto sprawdzić także koszt jednej pieluszki. Zakup większego rozmiaru nie musi oznaczać takiej samej liczby sztuk jak w mniejszym.

Syrop klonowy BIO również w akcji 1+1

Trzecią propozycją jest syrop klonowy BIO za 24,99 zł w mechanizmie 1+1 gratis. Za dwa produkty objęte ofertą klient zapłaci łącznie 24,99 zł, co daje około 12,50 zł za sztukę.

Zobacz również:

To propozycja dla osób, które używają syropu jako dodatku do naleśników, owsianki czy deserów i chcą kupić go na zapas.

Wszystkie trzy pary za 109,97 zł

Zakup dwóch opakowań kawy, dwóch opakowań pieluszek i dwóch syropów klonowych oznacza łączny wydatek 109,97 zł, przy zastosowaniu opisanych promocji.

Przed zakupem należy sprawdzić szczegółowe oznaczenia przy produktach, zwłaszcza dopuszczone warianty i limity. Internetowy opis gazetki nie podaje pełnych zasad mieszania opakowań.

Oferty obowiązują tylko w środę 30 września. Osoby zainteresowane tymi konkretnymi produktami mają więc jeden dzień na skorzystanie z akcji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna