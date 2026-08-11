W środę ostatni dzień wielkiej promocji w Biedronce. Sieć rozdaje po 3 produkty gratis
Środa 12 sierpnia będzie ostatnim dniem dużej promocji w Biedronce. Klienci mogą kupić 6 produktów objętych akcją, ale zapłacić tylko za 3 z nich. Pozostałe 3, konkretnie najtańsze z wybranej szóstki, otrzymają gratis. Oferta obejmuje szeroki wybór artykułów przemysłowych, szkolnych, tekstyliów, zabawek i książek. Warunkiem skorzystania z promocji jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 10 sierpnia i trwa tylko do środy. To oznacza, że osoby, które odkładały większe zakupy, mają już niewiele czasu. Szczególnie interesująco oferta wygląda w przypadku kompletowania wyprawki szkolnej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3+3 gratis. Tak działa promocja Biedronki
Zasada promocji jest prosta. Klient powinien umieścić w koszyku 6 produktów promocyjnych. Produkty można mieszać dowolnie w ramach kategorii objętych akcją.
Przy kasie naliczany jest rabat odpowiadający wartości 3 najtańszych produktów z wybranej szóstki. W praktyce klient płaci więc za 3 droższe artykuły, a 3 tańsze otrzymuje gratis.
Warto zwrócić uwagę na ceny wybieranych produktów. Jeżeli wszystkie 6 będzie kosztowało podobnie, wartość uzyskanego rabatu może być szczególnie wysoka.
Promocja obejmuje znacznie więcej niż artykuły szkolne
Termin akcji może kojarzyć się przede wszystkim z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego, ale oferta jest zdecydowanie szersza.
Biedronka wskazuje kilka dużych kategorii produktów objętych promocją:
artykuły przemysłowe, artykuły szkolne, tekstylia, zabawki oraz książki.
Produkty można mieszać dowolnie zgodnie z zasadami akcji. Nie trzeba więc koniecznie kupować 6 takich samych artykułów.
To może mieć znaczenie dla rodzin, które chcą podczas jednych zakupów skompletować kilka różnych rzeczy dla dzieci albo uzupełnić wyposażenie domu.
Środa 12 sierpnia to ostatnia szansa
Promocja została zaplanowana tylko na 3 dni. Obowiązuje od poniedziałku 10 sierpnia do środy 12 sierpnia.
W środę klienci będą więc mieli ostatnią możliwość skorzystania z mechanizmu 3+3 gratis.
Od czwartku ta konkretna akcja nie będzie już obowiązywać, dlatego osoby zainteresowane zakupami nie powinny odkładać ich na drugą część tygodnia.
Jest dzienny limit. Tego trzeba pilnować
Przed zakupami warto dokładnie zapoznać się z ograniczeniami promocji. Biedronka wprowadziła dzienny limit 24 produktów na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to maksymalnie 12 najtańszych produktów gratis w ciągu dnia na jedną kartę.
Do naliczenia rabatu potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Jeżeli klient nie zeskanuje jej podczas zakupów, warunki promocji mogą nie zostać zastosowane.
Nie wszystko można kupić w promocji
Choć zakres akcji jest bardzo szeroki, Biedronka przewidziała również konkretne wyłączenia.
Z promocji wyłączone są między innymi produkty LEGO, Fila, Pierre Cardin, Puma, Gatta, Carla Bonetti, Dafi oraz ekspresy Delta.
Na liście wyłączeń znajdują się również skarpety i rajstopy Clevé, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B oraz 5-paki samochodzików Hot Wheels.
Dlatego przed włożeniem produktów do koszyka najlepiej sprawdzić oznaczenie promocji na półce. Sam fakt, że produkt znajduje się w dziale przemysłowym, tekstylnym czy z zabawkami, nie musi oznaczać, że uczestniczy w akcji.
Można sporo zaoszczędzić, ale trzeba dobrze dobrać produkty
Mechanizm 3+3 gratis jest szczególnie korzystny wtedy, gdy ceny wszystkich 6 wybranych artykułów są do siebie zbliżone.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze 6 produktów kosztujących po 20 zł każdy, ich standardowa wartość wyniesie 120 zł. Przy założeniu, że wszystkie kwalifikują się do promocji, rabat za 3 z nich wyniesie 60 zł.
Jeżeli natomiast w jednym zestawie znajdą się 3 drogie produkty i 3 bardzo tanie, gratisem zostaną objęte właśnie te najtańsze. Oszczędność będzie wtedy proporcjonalnie mniejsza.
Przy większych zakupach opłaca się więc zwracać uwagę nie tylko na liczbę produktów, ale również na ich ceny.
Dobry moment na wyprawkę szkolną
Promocja pojawia się w okresie, gdy rodzice coraz intensywniej przygotowują dzieci do powrotu do szkoły.
Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostaje jeszcze kilka tygodni, ale właśnie w sierpniu wiele rodzin zaczyna kompletować zeszyty, przybory oraz inne potrzebne rzeczy.
Objęcie akcją artykułów szkolnych może więc pozwolić połączyć zwykłe zakupy spożywcze z kompletowaniem wyprawki.
Jednocześnie promocja obejmuje książki, zabawki, tekstylia i artykuły przemysłowe, dlatego nie jest skierowana wyłącznie do rodziców uczniów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli chcesz skorzystać z akcji, środa 12 sierpnia jest ostatnim dniem promocji 3+3 gratis.
Wybierz 6 produktów objętych ofertą. Możesz mieszać artykuły z różnych kategorii zgodnie z warunkami promocji. Po zeskanowaniu karty Moja Biedronka lub aplikacji rabat obejmie 3 najtańsze produkty.
Przed podejściem do kasy sprawdź jednak, czy wszystkie wybrane rzeczy rzeczywiście uczestniczą w promocji. Lista wyłączeń jest dość długa.
Pamiętaj również o limicie. Jednego dnia na jedną kartę można kupić maksymalnie 24 produkty w ramach tej akcji, co oznacza maksymalnie 12 najtańszych produktów gratis.
Jeżeli zależy Ci na największej oszczędności, dobieraj produkty o zbliżonych cenach. Przy odpowiednim zestawieniu zakupów promocja może oznaczać bardzo duży rabat.
Czasu zostało jednak niewiele. Po zamknięciu sklepów w środę 12 sierpnia trzydniowa akcja Biedronki dobiegnie końca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.