W trzy godziny sześciu kierowców wpadło w pułapkę policyjnego drona. Szokujące nagranie spod Sochaczewa!
Pod Sochaczewem policjanci wykorzystali drona do obserwacji kierowców na drodze wojewódzkiej nr 577. W ciągu kilku godzin zarejestrowano sześć niebezpiecznych manewrów, w tym wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Wszyscy kierowcy zostali ukarani, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne kontrole z powietrza.
Policyjny dron uchwycił kierowców wyprzedzających na przejściu pod Sochaczewem
Pod Sochaczewem policjanci wykorzystali drona, by obserwować kierowców łamiących przepisy. W ciągu zaledwie trzech godzin zarejestrowali sześć niebezpiecznych manewrów — głównie wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i tuż przed nim.
Funkcjonariusze z sochaczewskiej drogówki, wspierani przez policjantów z Radomia, prowadzili działania w Sarnowie. Dron patrolował odcinek drogi wojewódzkiej numer 577, gdzie często dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Z powietrza widać było wszystko — każdy manewr, który mógł skończyć się tragedią.
Sześciu ukaranych kierowców
Pierwsze wykroczenia zarejestrowano niemal natychmiast po rozpoczęciu akcji. Kierowcy wyprzedzali na przejściu dla pieszych, rozpoczynali manewr tuż przed nim, łamali zakaz na skrzyżowaniu i przekraczali linię podwójną ciągłą. Jak poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, wszyscy sprawcy zostali ukarani mandatami.
Policja apeluje o rozsądek
Policjanci przypominają, że wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych jest jednym z najgroźniejszych wykroczeń. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.
„Kierowca może nie dostrzec pieszego wchodzącego na przejście, a konsekwencje jego manewru mogą być tragiczne” – podkreślają funkcjonariusze.
Działania z wykorzystaniem dronów pozwalają szybko reagować na łamanie przepisów i poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Policja zapowiada kontynuację takich kontroli w całym regionie.
Funkcjonariusze apelują, by w rejonie przejść dla pieszych zachować szczególną ostrożność i obserwować otoczenie. Nawet niewielkie przekroczenie przepisów może mieć poważne skutki.
Podobne akcje będą prowadzone także w innych miejscowościach powiatu sochaczewskiego — tam, gdzie ruch jest największy, a piesi najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.
