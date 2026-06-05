Wakacje 2026. Za te rzeczy na plaży możesz zapłacić więcej niż za hotel
Wakacyjny wypoczynek może zakończyć się nie tylko opalenizną, ale również mandatem. Wielu turystów nie zdaje sobie sprawy, że za niektóre zachowania na plaży grożą kary sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Problemy mogą pojawić się m.in. za wjazd na wydmy, rozpalanie ogniska w niedozwolonym miejscu czy niszczenie chronionych terenów. Przed wyjazdem warto sprawdzić obowiązujące przepisy, aby uniknąć kosztownych niespodzianek.
Wakacje 2026. Za te rzeczy na plaży możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych kary
Sezon wakacyjny dopiero się rozpoczyna, ale służby już przypominają o przepisach obowiązujących na plażach i w nadmorskich kurortach. Wielu turystów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre pozornie niewinne zachowania mogą zakończyć się mandatem, a w skrajnych przypadkach nawet karą liczoną w tysiącach złotych. Dotyczy to zarówno plaż nad Bałtykiem, jak i terenów jezior, parków krajobrazowych czy obszarów chronionych.
Rozpalanie grilla i ogniska może słono kosztować
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest rozpalanie grilla lub ogniska poza wyznaczonymi miejscami. Wiele osób zakłada, że skoro znajduje się na otwartej przestrzeni, może swobodnie przygotować posiłek. Tymczasem w pobliżu lasów, wydm czy terenów chronionych obowiązują szczególne ograniczenia.
Za złamanie przepisów straż miejska lub policja może nałożyć mandat, a jeśli działanie stworzy zagrożenie pożarowe, sprawa może trafić do sądu.
Wjazd na plażę autem lub quadem
Niektóre osoby próbują dojechać jak najbliżej brzegu samochodem, motocyklem lub quadem. To jeden z najprostszych sposobów na spotkanie z patrolem.
Wjazd pojazdem na plażę lub wydmy jest w większości miejsc zabroniony. Oprócz mandatu kierowca może zostać obciążony kosztami usunięcia pojazdu lub odpowiadać za zniszczenie chronionego środowiska.
Zaśmiecanie plaży nadal jest karane
Pozostawione butelki, puszki, opakowania po jedzeniu czy niedopałki papierosów to problem, z którym samorządy walczą każdego lata.
Za zaśmiecanie miejsc publicznych grozi mandat do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może być znacznie wyższa.
Wydmy pod szczególną ochroną
Wiele osób traktuje wydmy jak naturalny punkt widokowy. Tymczasem wchodzenie na wydmy poza wyznaczonymi przejściami jest zabronione.
Powód jest prosty – wydmy stanowią naturalną ochronę wybrzeża przed erozją i są objęte szczególną ochroną przyrodniczą. Za naruszenie zakazów można otrzymać mandat.
Alkohol na plaży? Nie wszędzie jest dozwolony
Choć wakacje kojarzą się z relaksem, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych nadal podlega ograniczeniom.
W wielu miejscowościach obowiązują lokalne przepisy zakazujące picia alkoholu na plażach, promenadach czy w parkach. Mandat może wynieść nawet 100 zł, a przy odmowie jego przyjęcia sprawa może zostać skierowana do sądu.
Plażowanie z psem wymaga ostrożności
Nie wszystkie plaże są dostępne dla zwierząt. W sezonie letnim wiele gmin wprowadza ograniczenia dotyczące wprowadzania psów na kąpieliska strzeżone.
Przed wyjazdem warto sprawdzić lokalne regulaminy. Nieprzestrzeganie zakazów może skutkować mandatem.
Najwyższe kary dotyczą środowiska
Najbardziej dotkliwe konsekwencje finansowe grożą osobom niszczącym chronione siedliska, roślinność wydmową lub obszary objęte ochroną przyrodniczą.
W takich przypadkach grzywny mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, szczególnie gdy sprawa trafi do sądu. W niektórych sytuacjach możliwe jest również nałożenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody.
Warszawiacy również powinni uważać
Choć temat kojarzy się głównie z Bałtykiem, podobne zasady obowiązują także nad Zalewem Zegrzyńskim, nad Wisłą czy na terenach rekreacyjnych wokół Warszawy. Straż miejska regularnie prowadzi tam kontrole podczas sezonu letniego.
Oznacza to, że mandat można dostać nie tylko podczas urlopu nad morzem, ale również podczas weekendowego wypoczynku w okolicach stolicy.
Co to oznacza dla Ciebie? Lepiej sprawdzić przepisy przed urlopem
– nie rozpalaj ognisk i grilli poza wyznaczonymi miejscami;
– nie wjeżdżaj samochodem ani quadem na plaże i wydmy;
– nie pozostawiaj śmieci na plaży;
– przestrzegaj lokalnych zasad dotyczących alkoholu;
– sprawdź, czy na daną plażę można wejść z psem;
– unikaj niszczenia wydm i chronionej roślinności.
Jedna chwila nieuwagi może zamienić spokojny urlop w kosztowną lekcję przepisów. Warto więc przed wyjazdem sprawdzić lokalne regulaminy i obowiązujące ograniczenia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.