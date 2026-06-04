Wakacje nie oznaczają spokoju od urzędów. Fiskus baczniej patrzy na przelewy i dochody
Wakacje to nie tylko czas urlopów, ale również okres wzmożonej aktywności fiskusa. Urzędnicy coraz częściej wykorzystują nowoczesne systemy analizy danych, które pozwalają wychwycić nieprawidłowości bez wychodzenia z biura. Eksperci ostrzegają, że szczególną uwagę zwracają na rozbieżności między deklarowanymi dochodami a rzeczywistymi przepływami finansowymi, a konsekwencje wykrytych błędów mogą być kosztowne.
Fiskus rusza z wakacyjnymi kontrolami. Urzędnicy zwracają uwagę na jedną rzecz
Lato wielu osobom kojarzy się z urlopem, wyjazdami i odpoczynkiem. Dla Krajowej Administracji Skarbowej to jednak okres wzmożonej aktywności. Coraz więcej kontroli odbywa się dziś bez wizyty urzędnika i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Wystarczy analiza danych, aby podatnik znalazł się pod lupą fiskusa. Eksperci zwracają uwagę, że w 2026 roku administracja skarbowa dysponuje narzędziami, które pozwalają wychwytywać nieprawidłowości szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Kontrole wyglądają dziś zupełnie inaczej niż kilka lat temu
Jeszcze niedawno kontrola skarbowa kojarzyła się przede wszystkim z wizytą urzędników, przeglądaniem dokumentów i wielotygodniowym postępowaniem. Obecnie coraz większą rolę odgrywa analiza danych przesyłanych elektronicznie.
Krajowa Administracja Skarbowa korzysta z systemów analitycznych, które porównują informacje pochodzące z deklaracji podatkowych, rachunków bankowych, plików JPK oraz innych źródeł. Dzięki temu urzędnicy mogą typować do kontroli osoby i firmy, których aktywność finansowa odbiega od deklarowanych dochodów lub wzorców uznawanych za typowe.
Na co fiskus zwraca szczególną uwagę?
Eksperci podatkowi wskazują, że w 2026 roku szczególne znaczenie mają rozbieżności pomiędzy deklarowanymi dochodami a rzeczywistymi przepływami finansowymi. Pod uwagę brane są między innymi częste przelewy od osób trzecich, niezgłoszone darowizny, działalność prowadzona za pośrednictwem platform internetowych czy obrót kryptowalutami.
Coraz większą rolę odgrywa również analiza danych przesyłanych przez przedsiębiorców w ramach elektronicznych systemów raportowania. Administracja skarbowa może porównywać informacje z wielu źródeł niemal w czasie rzeczywistym.
Nie każda kontrola oznacza wizytę urzędnika
W praktyce coraz częściej pierwszym etapem weryfikacji są tzw. czynności sprawdzające. Podatnik może otrzymać wezwanie do wyjaśnienia określonych transakcji lub korekty dokumentów jeszcze przed formalnym wszczęciem kontroli. Organy podatkowe coraz częściej wykorzystują dane elektroniczne, zanim podejmą bardziej zaawansowane działania.
Dla wielu osób oznacza to, że o zainteresowaniu fiskusa mogą dowiedzieć się dopiero wtedy, gdy urząd poprosi o wyjaśnienia dotyczące konkretnych operacji finansowych.
Kary mogą być wyższe niż wcześniej
Wysokość wielu sankcji skarbowych jest powiązana z poziomem minimalnego wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również potencjalne grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Eksperci przypominają, że nawet pozornie drobne błędy mogą oznaczać dotkliwe konsekwencje finansowe.
Jednocześnie od 2026 roku obowiązują rozwiązania mające zwiększyć przejrzystość postępowań kontrolnych. Organy muszą dokładniej określać zakres kontroli i uzasadniać podejmowane działania.
Warszawa szczególnie pod lupą
Warszawa pozostaje największym centrum biznesowym w kraju. To właśnie tutaj działa najwięcej przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów prowadzących handel internetowy. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy stolicy częściej niż przeciętnie mają kontakt z obowiązkami podatkowymi i sprawozdawczymi.
Eksperci podkreślają jednak, że nowoczesny system analityczny nie koncentruje się na konkretnej lokalizacji, lecz na danych. O kontroli coraz częściej decydują algorytmy analizujące informacje z różnych baz, a nie przypadkowy wybór podatnika.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto sprawdzić dokumenty przed wakacjami
– upewnij się, że wszystkie deklaracje podatkowe zostały złożone prawidłowo;
– sprawdź, czy darowizny i większe przelewy zostały odpowiednio udokumentowane;
– zachowuj potwierdzenia transakcji i umowy dotyczące sprzedaży internetowej;
– reaguj szybko na wezwania urzędu skarbowego;
– w przypadku błędu rozważ jego samodzielne skorygowanie przed wszczęciem kontroli.
Wakacje nie oznaczają przerwy dla fiskusa. Wręcz przeciwnie – w dobie cyfrowej analizy danych kontrole mogą rozpocząć się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a największym sprzymierzeńcem podatnika pozostaje przejrzystość własnych rozliczeń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.