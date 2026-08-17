Wakacje zmierzają ku końcowi, ale letnie porządki w Warszawie trwają nadal. Sprzątają aż 900 km
Wakacje to szczyt sezonu rowerowego w Warszawie – z tras korzystają zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający stolicę turyści, a system rowerów miejskich Veturilo bije kolejne rekordy popularności. Za to, żeby jazda po mieście pozostała bezpieczna i wygodna, odpowiada jednak znacznie więcej instytucji niż tylko jeden miejski wydział – i warto wiedzieć, do kogo zgłosić problem, jeśli na swojej trasie natrafisz na zanieczyszczenie.
Rekordowy sezon dla Veturilo
Popularność roweru jako środka transportu w stolicy rośnie z roku na rok. W 2025 roku warszawskie rowery miejskie Veturilo wypożyczono ponad 4,6 miliona razy, a liczba zarejestrowanych użytkowników systemu wzrosła do niemal 535 tysięcy. Już na początku tegorocznego sezonu odnotowano rekordową liczbę wypożyczeń – to pokazuje, że dla coraz większej liczby warszawiaków rower przestał być wyłącznie rekreacyjnym dodatkiem, a stał się realnym środkiem codziennego przemieszczania się po mieście.
Jak dokładnie sprząta się trasy rowerowe
Zarząd Oczyszczania Miasta kilka razy w roku prowadzi kompleksowe porządkowanie tras dla jednośladów, zamiatając nawierzchnię na całej jej szerokości – zarówno tradycyjnymi miotłami, jak i mechanicznymi zamiatarkami. Inaczej wygląda to w przypadku pasów rowerowych wydzielonych bezpośrednio w jezdniach – te są sprzątane razem z całą ulicą, zamiatane na mokro i zmywane co tydzień. Same trasy są też na bieżąco sprawdzane przez kontrolerów ZOM, a gdy pojawi się nieoczekiwane zanieczyszczenie – liście, piasek naniesiony po opadach czy inne przeszkody utrudniające jazdę – do akcji wkraczają brygady interwencyjnego sprzątania, reagujące zarówno na własne obserwacje służb, jak i na zgłoszenia od mieszkańców.
Sieć liczy 883,5 kilometra, a odpowiedzialność jest podzielona
Mało kto zdaje sobie sprawę, że za czystość warszawskiej sieci tras rowerowych, liczącej łącznie 883,5 kilometra, odpowiada nie jedna, a kilka różnych instytucji, w zależności od tego, gdzie dokładnie przebiega dany odcinek. Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się główną częścią sieci, ale trasy biegnące wzdłuż ulic gminnych są w gestii urzędów poszczególnych osiemnastu dzielnic. W Śródmieściu za utrzymanie tras odpowiada Zarząd Terenów Publicznych, a na Pradze-Północ – Zarząd Praskich Terenów Publicznych. Ścieżki prowadzące przez parki i w ich bezpośrednim sąsiedztwie utrzymują wspólnie Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic. Osobną kategorię stanowią trasy rowerowe biegnące wzdłuż dróg ekspresowych na terenie miasta oraz na dwóch dużych mostach – Południowym imienia Anny Jagiellonki i imienia generała Stefana Grota-Roweckiego – tam za czystość odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Jeśli podczas przejażdżki natrafisz na zaśmiecony odcinek trasy rowerowej, uszkodzoną nawierzchnię czy inną przeszkodę utrudniającą bezpieczną jazdę, warto to zgłosić, zamiast po prostu ją ominąć i zapomnieć o sprawie. Najprościej zrobić to przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – telefonicznie, mailowo, przez stronę internetową warszawa19115.pl albo dedykowaną aplikację. Nie musisz przy tym samodzielnie ustalać, która z kilku wymienionych instytucji odpowiada akurat za dany fragment trasy – zgłoszenie przyjęte przez 19115 trafi do właściwego zarządcy automatycznie, bez konieczności szukania odpowiedniego adresata na własną rękę.
Warto zgłaszać nie tylko duże, oczywiste przeszkody, ale też mniejsze usterki – piasek pozostały po zimowym utrzymaniu, liście zalegające po jesiennych opadach czy pojedyncze uszkodzenia nawierzchni, które w połączeniu z deszczem czy zmierzchem mogą stać się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa rowerzystów. Regularne zgłoszenia od mieszkańców to, obok własnych kontroli służb, główne źródło informacji o miejscach wymagających interwencyjnego sprzątania poza standardowym, kilkukrotnym w ciągu roku cyklem porządkowania tras.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.