Wakacyjna pułapka na urlopowiczów. Bank Pekao ostrzega przed cyberprzestępcami
Sezon urlopowy to żniwa dla oszustów. Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A. wydało pilny komunikat, w którym ostrzega przed wzmożoną aktywnością cyberprzestępców w okresie letnim. Eksperci wskazują, jak nie dać się oszukać podczas rezerwacji noclegów, poszukiwania pracy sezonowej oraz korzystania z bankowości elektronicznej poza domem
Planując wyjazd, często skupiamy się na pakowaniu walizek i trasie podróży, zapominając o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa. Tymczasem chwila nieuwagi może kosztować nas utratę oszczędności życia. Bank Pekao podkreśla, że zachowanie ostrożności podczas płatności i logowania do konta to klucz do bezpiecznych wakacji.
Fałszywe kwatery i superoferty. Jak bezpiecznie rezerwować nocleg?
Oszuści chętnie kuszą wyjątkowo tanimi ofertami luksusowych domków czy apartamentów. Bank Pekao radzi, aby każdą ofertę dokładnie zweryfikować przed wpłatą jakichkolwiek środków:
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Sprawdzaj wiarygodność stron: Rezerwuj pobyty przez sprawdzone i renomowane serwisy lub oficjalne biura podróży.
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Czytaj opinie: Zawsze szukaj recenzji o danym miejscu lub organizatorze w niezależnych źródłach.
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Unikaj podejrzanych płatności: Bank zdecydowanie odradza przelewanie całej kwoty za pobyt bezpośrednio na prywatne konta bankowe usługodawców, którzy unikają standardowych systemów rezerwacyjnych.
Praca sezonowa? Uważaj na złodziei tożsamości
Lato to także czas, w którym młodzież i studenci masowo szukają zatrudnienia. Przestępcy wykorzystują to, tworząc fikcyjne oferty pracy. Pekao przypomina: przed podpisaniem umowy zawsze sprawdź firmę lub agencję w oficjalnych rejestrach, takich jak CEIDG, KRS czy ich zagraniczne odpowiedniki.
Ważne! Legalny pracodawca nigdy nie wymaga opłat za sam proces rekrutacji. Pod żadnym pozorem nie wysyłaj też skanów dowodu osobistego ani paszportu na etapie rozmów kwalifikacyjnych – to prosta droga do kradzieży tożsamości i wyłudzenia kredytu.
Bezpieczna bankowość w podróży
Logując się do banku poza domem, musimy zachować podwójną czujność. Eksperci Pekao przypominają o fundamentalnej zasadzie: nigdy i nikomu nie przekazuj swojego loginu oraz hasła.
Zanim wpiszesz dane logowania na komputerze czy telefonie, upewnij się, że korzystasz z szyfrowanego połączenia i oficjalnego, prawidłowego adresu strony: www.pekao24.pl/logowanie.
Warto również aktywować w telefonie powiadomienia PUSH oraz SMS. Dzięki temu natychmiast dowiesz się o każdym ruchu na koncie i szybko wykryjesz ewentualną, nieautoryzowaną transakcję.
Co zrobić w sytuacji zagrożenia? Liczą się sekundy
Jeśli zorientujesz się, że padłeś ofiarą oszustwa, zgubisz kartę płatniczą lub stracisz telefon, kluczowa jest natychmiastowa reakcja. Czas działa na Twoją korzyść.
Dostęp do konta możesz błyskawicznie zablokować samodzielnie w aplikacji PeoPay lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię Banku Pekao pod specjalny numer: 519 222 222. Szybkie zgłoszenie pozwala zminimalizować ryzyko strat i zablokować dalsze próby wyłudzenia pieniędzy.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.