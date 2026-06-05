Wakacyjny hit PKP. Podróżni mogą zaoszczędzić nawet 21 proc.
PKP Intercity uruchomiło kolejną wakacyjną promocję, dzięki której pasażerowie mogą kupić bilety nawet o 21 proc. taniej. Tym razem obniżki objęły popularną trasę między Wrocławiem a Szczecinem, a ceny zaczynają się już od 52,50 zł. Chętni muszą jednak się pospieszyć, ponieważ liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona, a najtańsze bilety szybko znikają z systemu sprzedaży.
PKP przeceniło bilety nawet o 21 proc. Ruszył wakacyjny hit, ale trzeba się pospieszyć
Polacy coraz częściej wybierają kolej zamiast samochodu, zwłaszcza podczas wakacyjnych wyjazdów. PKP Intercity postanowiło wykorzystać ten trend i uruchomiło kolejną odsłonę swojej jubileuszowej promocji. W ramach akcji można kupić bilety tańsze nawet o 21 proc., jednak oferta ma kilka ważnych ograniczeń. Najtańsze miejsca szybko znikają, a liczba promocyjnych biletów jest ograniczona.
Kolej wraca do łask. Polacy coraz chętniej zostawiają samochody
Rosnące koszty paliwa, opłaty za autostrady oraz coraz większe korki sprawiają, że wielu podróżnych szuka tańszych i wygodniejszych alternatyw. Jedną z nich jest kolej, która od kilku lat notuje rekordowe wyniki przewozowe.
Według danych Urzędu Transportu Kolejowego liczba pasażerów korzystających z pociągów systematycznie rośnie. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się połączenia między największymi miastami oraz popularnymi kierunkami turystycznymi.
Dla wielu osób istotne znaczenie ma również komfort podróży. W pociągu można pracować, odpoczywać czy korzystać z internetu, unikając jednocześnie wielogodzinnego stania w korkach.
PKP Intercity uruchomiło kolejną promocję
Przewoźnik kontynuuje jubileuszową akcję „Szlaki z Rodowodem”, przygotowaną z okazji 25-lecia działalności PKP Intercity. W ramach programu co tydzień pojawiają się nowe trasy objęte specjalnymi zniżkami.
Tym razem promocja obejmuje przejazdy na trasie Wrocław – Szczecin oraz w kierunku powrotnym. Oferta została ogłoszona 3 czerwca i będzie dostępna do 9 czerwca 2026 roku.
Pasażerowie mogą liczyć na zniżki wynoszące od 21 proc. w stosunku do standardowych cen biletów.
Tyle można zaoszczędzić
Przykładowo bilet z Wrocławia do Szczecina Głównego kosztował w promocji od 52,50 zł, podczas gdy standardowa cena wynosiła 73 zł.
Oferta obejmuje nie tylko oba miasta końcowe, ale również stacje znajdujące się na trasie przejazdu. Dzięki temu z promocji mogą skorzystać również pasażerowie podróżujący na krótszych odcinkach.
|Trasa
|Standardowa cena
|Cena promocyjna
|Wrocław – Szczecin
|73 zł
|od 52,50 zł
Jest jeden haczyk. Liczba biletów jest ograniczona
Największym ograniczeniem promocji jest dostępność miejsc. Tańsze bilety można znaleźć wyłącznie w specjalnej ofercie „Łowcy Promo”, dostępnej na stronie internetowej przewoźnika.
Jak podkreśla PKP Intercity, liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona. Oznacza to, że osoby planujące podróż powinny działać szybko. Wraz ze wzrostem zainteresowania najtańsze pule biletów są wyprzedawane, a ceny wracają do standardowych poziomów.
Nie tylko taniej. Ta trasa uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce
Promocja obejmuje przejazdy legendarną linią kolejową nr 273, znaną jako „Nadodrzanka”. Trasa prowadzi z Dolnego Śląska na Pomorze Zachodnie i biegnie wzdłuż Odry.
Podróżni mogą podziwiać liczne mosty, rozlewiska oraz krajobrazy zachodniej Polski. To właśnie dlatego wielu miłośników kolei uważa tę trasę za jedną z najbardziej malowniczych w kraju.
Po „Nadodrzance” kursują również popularne pociągi dalekobieżne, takie jak TLK Zielonogórzanin, TLK Bachus, TLK Stoczniowiec czy IC Wawel.
Warszawiacy również mogą skorzystać
Mieszkańcy Warszawy nie zostali objęci bezpośrednio najnowszą promocją, jednak przewoźnik zapowiada kolejne odsłony akcji. W poprzednich tygodniach tańsze bilety dotyczyły między innymi połączeń z Warszawy do Wrocławia, Poznania oraz Trójmiasta.
Oznacza to, że w kolejnych tygodniach również pasażerowie ze stolicy mogą doczekać się nowych okazji cenowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Możesz sporo zaoszczędzić
– PKP Intercity przeceniło wybrane bilety nawet o 21 proc.;
– promocja dotyczy obecnie trasy Wrocław – Szczecin;
– najtańsze bilety kosztują od 52,50 zł;
– liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona;
– oferta obowiązuje do 9 czerwca 2026 roku.
Dla osób planujących wakacyjne wyjazdy może to być jedna z najciekawszych kolejowych promocji początku sezonu. Warto jednak pamiętać, że najtańsze bilety zwykle znikają najszybciej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.