Warszawa bije na głowę Paryż i Berlin. Luksusowe marki znalazły nowy eldorado

11 czerwca 2026 09:45 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Polska wyrasta na niekwestionowanego lidera pod względem tempa bogacenia się najzamożniejszych obywateli na Starym Kontynencie. Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Knight Frank wynika, że nadwiślański rynek dóbr luksusowych przeżywa bezprecedensowy boom. Skalę tych zmian dostrzegły już prestiżowe media skandynawskie, wskazując Warszawę jako nowy punkt strategiczny dla globalnych marek premium.

Ścisłe centrum Warszawy niedaleko ronda Dmowskiego. Na pierwszym planie widać Pałac Kultury i Nauki. W tle warszawskie wieżowce, po prawej Muzeum Sztuki Współczesnej. Fot. Warszawa w Pigułce.
Ścisłe centrum Warszawy niedaleko ronda Dmowskiego. Na pierwszym planie widać Pałac Kultury i Nauki. W tle warszawskie wieżowce, po prawej Muzeum Sztuki Współczesnej. Fot. Warszawa w Pigułce.

Warszawa przed Paryżem i Berlinem. Maybach i Rolls-Royce stawiają na Polskę

Swoistym symbolem transformacji polskiego rynku stała się niedawna decyzja o otwarciu w Warszawie ekskluzywnego salonu samochodowego marki Maybach. Szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet” (SvD) z ogromnym zaskoczeniem zauważa, że na lokalizację tego prestiżowego punktu wybrano właśnie stolicę Polski, a nie tradycyjne europejskie metropolie, takie jak Paryż, Berlin czy Londyn. Podobny showroom od 2022 roku funkcjonuje jedynie w Szanghaju, mieście zamieszkiwanym przez blisko setkę miliarderów z listy magazynu „Forbes”.

To jednak dopiero początek motoryzacyjnej ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zagraniczni korespondenci donoszą o zaawansowanych planach jednego z kluczowych dealerów, który zamierza otworzyć w Warszawie oficjalne salony takich motoryzacyjnych ikon jak Rolls-Royce, McLaren oraz Aston Martin. Co ciekawe, Rolls-Royce ma już za sobą rekordowy rok pod względem wolumenu sprzedaży nad Wisłą, co potwierdza gigantyczny apetyt Polaków na luksus.

Prognozy Knight Frank na najbliższe lata: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych pięciu lat (do 2031 roku) liczba dolarowych miliarderów w Polsce wzrośnie o astronomiczne 123 procent. Oznacza to ponad dwukrotne powiększenie tego elitarnego grona – z obecnych 13 do aż 29 osób. Pod tym względem Polska dystansuje całą Europę, w tym zajmującą drugie miejsce Szwecję (prognozowany wzrost o 81 procent). W ujęciu globalnym szybsze tempo przyrostu najbogatszych ludzi zanotuje jedynie Arabia Saudyjska.

Szwedzki kapitał wierzy w Polskę. Trzy dekady nieustannego rozwoju

Imponujący skok cywilizacyjny Polski przyciąga pod Waweł i nad Wisłę także zagraniczny kapitał instytucjonalny. Z cyklicznego badania przeprowadzonego przez rządową agencję Business Sweden wynika, że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw ze Szwecji zamierza w najbliższym czasie realnie zwiększyć swoje nakłady inwestycyjne w naszym kraju.

Dziennikarze „Svenska Dagbladet” przypominają swoim czytelnikom, że w ciągu nieco ponad trzydziestu lat od upadku komunizmu, Polska przeobraziła się w jedną z 20 największych gospodarek globu. Według prognoz Komisji Europejskiej, polskie PKB utrzymujące się na poziomie 3,5–3,6 procent ustępuje dynamice rozwoju jedynie Malcie. Dodatkowymi filarami stabilności są rekordowo niskie bezrobocie oraz stale rosnący poziom konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Wskaźnik Bogactwa Narodów. Sukces ekonomiczny kontra efektywność państwa

Choć prywatne majątki Polaków rosną w imponującym tempie, eksperci rzucają na sytuację nieco więcej światła, analizując jakość zarządzania państwem. Warsaw Enterprise Institute zaprezentował najnowszą edycję Wskaźnika Bogactwa Narodów – indeksu stworzonego przez ekonomistę Karola Zdybla, który oprócz czystego PKB mierzy m.in. jakość i celowość wydatków publicznych w krajach UE oraz OECD.

Tabela: Dynamika bogactwa i pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Obszar analizy gospodarczej Dane statystyczne i pozycja w rankingu Kluczowy trend rynkowy
Przyrost liczby miliarderów (do 2031 r.) +123% Najszybszy wzrost w Europie; skok z 13 do 29 osób.
Wzrost PKB (prognoza KE) 3,5% – 3,6% Drugi najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej (tuż za Maltą).
Pozycja we Wskaźniku Bogactwa Narodów 27. miejsce (na 38 państw) Polska utrzymała ubiegłoroczną lokatę w zestawieniu UE i OECD.
Punktacja efektywności wydatków WEI Spadek z 68,6 do 66,2 pkt Niepokojący trend obniżania jakości zarządzania finansami publicznymi.

W ogólnym zestawieniu indeksu WEI na podium niezmiennie plasują się Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia (która wyprzedziła Stany Zjednoczone). Polska obroniła swoją 27. pozycję wśród 38 badanych państw. Niepokój analityków budzi jednak fakt, że ogólna ocena punktowa naszego kraju zauważalnie spadła – z poziomu 68,6 do 66,2 punktu. Wnioski płynące z raportu są jednoznaczne: o ile prywatna przedsiębiorczość i skok zamożności obywateli zasługują na najwyższe uznanie, o tyle stale pogarszająca się efektywność wydatkowania publicznych pieniędzy przez państwo może w dłuższej perspektywie stać się hamulcem dla dalszego rozwoju kraju.

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnego raportu bogactwa firmy doradczej Knight Frank, analiz geopolityczno-gospodarczych szwedzkiego dziennika „Svenska Dagbladet”, Business Insider.

 

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