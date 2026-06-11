Warszawa bije na głowę Paryż i Berlin. Luksusowe marki znalazły nowy eldorado
Warszawa przed Paryżem i Berlinem. Maybach i Rolls-Royce stawiają na Polskę
Swoistym symbolem transformacji polskiego rynku stała się niedawna decyzja o otwarciu w Warszawie ekskluzywnego salonu samochodowego marki Maybach. Szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet” (SvD) z ogromnym zaskoczeniem zauważa, że na lokalizację tego prestiżowego punktu wybrano właśnie stolicę Polski, a nie tradycyjne europejskie metropolie, takie jak Paryż, Berlin czy Londyn. Podobny showroom od 2022 roku funkcjonuje jedynie w Szanghaju, mieście zamieszkiwanym przez blisko setkę miliarderów z listy magazynu „Forbes”.
To jednak dopiero początek motoryzacyjnej ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zagraniczni korespondenci donoszą o zaawansowanych planach jednego z kluczowych dealerów, który zamierza otworzyć w Warszawie oficjalne salony takich motoryzacyjnych ikon jak Rolls-Royce, McLaren oraz Aston Martin. Co ciekawe, Rolls-Royce ma już za sobą rekordowy rok pod względem wolumenu sprzedaży nad Wisłą, co potwierdza gigantyczny apetyt Polaków na luksus.
Prognozy Knight Frank na najbliższe lata: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych pięciu lat (do 2031 roku) liczba dolarowych miliarderów w Polsce wzrośnie o astronomiczne 123 procent. Oznacza to ponad dwukrotne powiększenie tego elitarnego grona – z obecnych 13 do aż 29 osób. Pod tym względem Polska dystansuje całą Europę, w tym zajmującą drugie miejsce Szwecję (prognozowany wzrost o 81 procent). W ujęciu globalnym szybsze tempo przyrostu najbogatszych ludzi zanotuje jedynie Arabia Saudyjska.
Szwedzki kapitał wierzy w Polskę. Trzy dekady nieustannego rozwoju
Imponujący skok cywilizacyjny Polski przyciąga pod Waweł i nad Wisłę także zagraniczny kapitał instytucjonalny. Z cyklicznego badania przeprowadzonego przez rządową agencję Business Sweden wynika, że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw ze Szwecji zamierza w najbliższym czasie realnie zwiększyć swoje nakłady inwestycyjne w naszym kraju.
Dziennikarze „Svenska Dagbladet” przypominają swoim czytelnikom, że w ciągu nieco ponad trzydziestu lat od upadku komunizmu, Polska przeobraziła się w jedną z 20 największych gospodarek globu. Według prognoz Komisji Europejskiej, polskie PKB utrzymujące się na poziomie 3,5–3,6 procent ustępuje dynamice rozwoju jedynie Malcie. Dodatkowymi filarami stabilności są rekordowo niskie bezrobocie oraz stale rosnący poziom konsumpcji w gospodarstwach domowych.
Wskaźnik Bogactwa Narodów. Sukces ekonomiczny kontra efektywność państwa
Choć prywatne majątki Polaków rosną w imponującym tempie, eksperci rzucają na sytuację nieco więcej światła, analizując jakość zarządzania państwem. Warsaw Enterprise Institute zaprezentował najnowszą edycję Wskaźnika Bogactwa Narodów – indeksu stworzonego przez ekonomistę Karola Zdybla, który oprócz czystego PKB mierzy m.in. jakość i celowość wydatków publicznych w krajach UE oraz OECD.
Tabela: Dynamika bogactwa i pozycja Polski na arenie międzynarodowej
|Obszar analizy gospodarczej
|Dane statystyczne i pozycja w rankingu
|Kluczowy trend rynkowy
|Przyrost liczby miliarderów (do 2031 r.)
|+123%
|Najszybszy wzrost w Europie; skok z 13 do 29 osób.
|Wzrost PKB (prognoza KE)
|3,5% – 3,6%
|Drugi najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej (tuż za Maltą).
|Pozycja we Wskaźniku Bogactwa Narodów
|27. miejsce (na 38 państw)
|Polska utrzymała ubiegłoroczną lokatę w zestawieniu UE i OECD.
|Punktacja efektywności wydatków WEI
|Spadek z 68,6 do 66,2 pkt
|Niepokojący trend obniżania jakości zarządzania finansami publicznymi.
W ogólnym zestawieniu indeksu WEI na podium niezmiennie plasują się Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia (która wyprzedziła Stany Zjednoczone). Polska obroniła swoją 27. pozycję wśród 38 badanych państw. Niepokój analityków budzi jednak fakt, że ogólna ocena punktowa naszego kraju zauważalnie spadła – z poziomu 68,6 do 66,2 punktu. Wnioski płynące z raportu są jednoznaczne: o ile prywatna przedsiębiorczość i skok zamożności obywateli zasługują na najwyższe uznanie, o tyle stale pogarszająca się efektywność wydatkowania publicznych pieniędzy przez państwo może w dłuższej perspektywie stać się hamulcem dla dalszego rozwoju kraju.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.