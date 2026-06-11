Warszawa bije na głowę Paryż i Berlin. Luksusowe marki znalazły nowy eldorado

Warszawa przed Paryżem i Berlinem. Maybach i Rolls-Royce stawiają na Polskę

Swoistym symbolem transformacji polskiego rynku stała się niedawna decyzja o otwarciu w Warszawie ekskluzywnego salonu samochodowego marki Maybach. Szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet” (SvD) z ogromnym zaskoczeniem zauważa, że na lokalizację tego prestiżowego punktu wybrano właśnie stolicę Polski, a nie tradycyjne europejskie metropolie, takie jak Paryż, Berlin czy Londyn. Podobny showroom od 2022 roku funkcjonuje jedynie w Szanghaju, mieście zamieszkiwanym przez blisko setkę miliarderów z listy magazynu „Forbes”.

To jednak dopiero początek motoryzacyjnej ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zagraniczni korespondenci donoszą o zaawansowanych planach jednego z kluczowych dealerów, który zamierza otworzyć w Warszawie oficjalne salony takich motoryzacyjnych ikon jak Rolls-Royce, McLaren oraz Aston Martin. Co ciekawe, Rolls-Royce ma już za sobą rekordowy rok pod względem wolumenu sprzedaży nad Wisłą, co potwierdza gigantyczny apetyt Polaków na luksus.