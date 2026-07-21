Warszawa płaci za to z własnej kasy. Sprawdź, z czego skorzystasz za darmo w 2026 roku. Opcji jest mnóstwo
Ponad 17 tysięcy bezpłatnych miejsc w miejskich żłobkach, darmowa pomoc prawna w każdej dzielnicy i zniżki na basen, teatr czy kurs językowy dla każdego, kto rozlicza tu podatki. Warszawa od lat finansuje z własnego budżetu świadczenia, o których wielu mieszkańców po prostu nie wie. Sprawdzamy, z czego można skorzystać w 2026 roku i jak to zrobić krok po kroku.
Karta Warszawiaka daje więcej niż tańszy bilet – teatr, basen, a nawet stomatologia i gabinet kosmetyczny
Większość mieszkańców kojarzy Kartę Warszawiaka wyłącznie z tańszym biletem miesięcznym na komunikację. To rzeczywiście prawda – dorośli jeżdżą ze sporą zniżką, a uczniowie całkowicie za darmo. Jednak katalog zniżek obejmuje kilkaset punktów w całym mieście – baseny miejskie, siłownie, teatry, kina, szkoły językowe, a nawet gabinety dentystyczne i kosmetyczne. W miejskich pływalniach posiadacz karty płaci za godzinę pływania 18 złotych zamiast pełnej ceny, a Teatr Studio oferuje zniżkę do 50 procent na bilety. Osobna wersja karty – Karta młodego warszawiaka – obejmuje dzieci oraz studentów do 26. roku życia, którzy sami płacą podatki w stolicy albo robią to ich rodzice, i daje jeszcze niższe stawki za wejściówki na basen czy siłownię.
Realne oszczędności robią też umowy z prywatnymi partnerami, o których wie zaskakująco niewielu posiadaczy karty. Szkoła językowa Linguis daje 10 procent zniżki na kursy językowe oraz zajęcia gry na gitarze i pianinie, a platforma Cambridge – 10 procent na kursy online i 5 procent na lekcje z lektorem. W dwudziestu trzech warszawskich centrach Medicover Stomatologia posiadacz karty dostaje bezpłatny przegląd zębów oraz zniżkę 150 złotych na higienizację – wystarczy podać hasło „Karta warszawiaka” przed płatnością, bez wcześniejszej rejestracji do programu. Do tego dochodzą dziesiątki mniejszych gabinetów kosmetycznych i stomatologicznych w poszczególnych dzielnicach, gdzie zniżki sięgają od 5 do nawet 50 procent – pełną, aktualizowaną listę partnerów z podziałem na dzielnice i kategorie usług miasto publikuje w katalogu na stronie karta.um.warszawa.pl.
Kartę może wyrobić każdy, kto mieszka w Warszawie lub rozlicza tu podatek dochodowy – także osoby bezrobotne zarejestrowane w stołecznym urzędzie pracy. Nie trzeba niczego udowadniać dokumentem: weryfikacja odbywa się elektronicznie po podaniu numeru PESEL. Kartę odbiera się w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM albo w Wydziale Obsługi Mieszkańców swojej dzielnicy, a pełny katalog partnerów i aktualnych zniżek publikowany jest na stronie karta.um.warszawa.pl.
Żłobek za darmo – miasto płaci za miejsce, rodzic tylko za obiad
Od lutego 2019 roku Rada m.st. Warszawy w całości finansuje opiekę żłobkową dla dzieci mieszkających, pracujących lub uczących się rodziców, którzy rozliczają podatki w stolicy. Miasto dysponuje dziś ponad 17 tysiącami miejsc – zarówno w żłobkach miejskich, jak i wykupionych u prywatnych operatorów. Od września 2023 roku każde zgłoszone dziecko ma zagwarantowane miejsce, więc rodzice nie muszą już rywalizować w loterii zapisów. Jedynym kosztem pozostaje wyżywienie – stawka 15,87 złotych dziennie obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku.
„Program żłobkowy to nasze oczko w głowie” – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, podsumowując rozwój programu do obecnych 17 tysięcy miejsc. Warszawski model różni się od ogólnopolskiego świadczenia „Aktywnie w żłobku”, które ZUS wypłaca bezpośrednio placówkom prywatnym poza stolicą – w Warszawie rodzic po prostu nie widzi rachunku za pobyt dziecka, bo miasto pokrywa go z góry.
Prawnik za darmo – i to nie tylko dla najuboższych
W każdej warszawskiej dzielnicy działa co najmniej jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, a w Śródmieściu dodatkowo punkty specjalistyczne z zakresu prawa rodzinnego i mediacji. Podstawą działania systemu jest ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wielu warszawiaków wciąż uważa, że pomoc przysługuje tylko wąskim grupom – seniorom, kombatantom czy posiadaczom Karty Dużej Rodziny, jak było na starcie programu w 2016 roku. Od kolejnej nowelizacji przepisów zasada jest prostsza: z porady może skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie stać go na płatnego prawnika – bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodach. Poradę można umówić telefonicznie lub osobiście w punkcie, a pełny harmonogram dyżurów w poszczególnych dzielnicach publikuje warszawa19115.pl.
Opieka wakacyjna – Lato w Mieście dla 39 tysięcy dzieci
Tegoroczna edycja akcji „Lato w Mieście” trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku w ponad 160 warszawskich szkołach, w tym placówkach specjalnych. Miasto przygotowało w tym roku ponad 39 tysięcy miejsc na tygodniowych turnusach opieki i zajęć sportowo-edukacyjnych, przeznaczając na program około 10 milionów złotych rocznie. Rodziny korzystające w roku szkolnym z darmowych lub częściowo płatnych posiłków mają zagwarantowane bezpłatne wyżywienie także podczas wakacji.
Elektroniczna rekrutacja na tegoroczną edycję zakończyła się w maju, ale rodzice planujący przyszłe wakacje powinni zapamiętać rytm zapisów: nabór zwykle rusza w połowie maja i trwa około dwóch tygodni, a miejsca w popularnych placówkach znikają błyskawicznie.
Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi
Do 2028 roku na bezpłatne szkoły rodzenia miasto przeznaczyło ponad 16 milionów złotych – z zajęć może skorzystać ponad 10 tysięcy warszawianek rocznie, bez żadnej dodatkowej opłaty. Rada m.st. Warszawy przyjęła też kontynuację programu WAWA-TUS-y, czyli Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w stolicy – uchwała z 16 stycznia 2025 roku zapewniła realizację warsztatów na kolejne trzy lata, choć liczba chętnych regularnie przekracza dostępne miejsca.
Przedszkole prawie za darmo – tylko złotówka za dodatkową godzinę
Pięć godzin dziennie w publicznym przedszkolu jest całkowicie bezpłatne – to realizacja podstawy programowej, do której prawo mają wszystkie dzieci od 3 do 6 lat. Za każdą kolejną godzinę pobytu Warszawa pobiera zaledwie 1 złoty, czyli o 30 procent mniej niż ustawowe maksimum 1,44 złotego, które stosuje większość innych dużych miast. Przy typowym dziewięciogodzinnym dniu w przedszkolu rodzic płaci więc raptem kilkanaście złotych miesięcznie za same godziny, do tego dochodzi jedynie wyżywienie w cenie do 17 złotych dziennie. W stolicy działa ponad 350 przedszkoli publicznych z ponad 43 tysiącami miejsc, a rekrutacja na kolejny rok szkolny odbywa się co roku w marcu przez system elektroniczny Nabór Warszawa.
Co to oznacza dla Ciebie? Warszawski przewodnik po zapisach
Karta Warszawiaka i bezpłatne miejsce żłobkowe wymagają jednego wspólnego warunku – rozliczania podatku dochodowego w Warszawie lub stałego zameldowania w stolicy. Osoby, które płacą PIT gdzie indziej, choć faktycznie mieszkają w Warszawie, tracą dostęp do obu programów, dopóki nie zmienią urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.
Przy nieodpłatnej pomocy prawnej wystarczy dowód osobisty i gotowe, krótkie oświadczenie o braku możliwości opłacenia prawnika – formularz dostaje się na miejscu, w punkcie. Warto dzwonić z wyprzedzeniem, bo część punktów przyjmuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu.
Rodzice planujący zapis dziecka do żłobka powinni zgłosić się przez system elektroniczny na stronie miasta możliwie szybko po urodzeniu dziecka – kolejność zgłoszeń nie decyduje już o przyznaniu miejsca, ale wpływa na wybór konkretnej, dogodnie położonej placówki. Rekrutacja do przedszkoli rządzi się inną logiką: wniosek składa się raz w roku, w marcu, a pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo już uczęszcza do wybranej placówki – warto to uwzględnić, planując zapisy z wyprzedzeniem.
Pełne listy partnerów Karty Warszawiaka, punktów prawnych, żłobków i przedszkoli aktualizowane są na bieżąco na stronach um.warszawa.pl i warszawa19115.pl.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.