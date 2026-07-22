Warszawa. Remont ul. Hanki Ordonówny rusza 23 lipca. Autobusy pojadą objazdami
Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej na warszawskiej Białołęce muszą przygotować się na utrudnienia. Od czwartku, 23 lipca, rozpocznie się frezowanie nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny. W związku z pracami zmienią się trasy autobusów linii 211 oraz N63.
Remont obejmie odcinek ulicy Hanki Ordonówny pomiędzy ulicami Mehoffera i Strumykową. W czasie prowadzonych robót przejazd będzie utrudniony, dlatego Warszawski Transport Publiczny wprowadzi czasowe zmiany w kursowaniu autobusów.
Autobusy pojadą objazdami
Linia 211 zostanie skierowana na trasę objazdową ulicami Mehoffera i Światowida. Z kolei nocna linia N63 ominie remontowany fragment, kursując ulicą Mehoffera.
Część przystanków zostanie zawieszona
Na czas prowadzonych prac autobusy nie będą obsługiwały przystanków:
- Nowodwory 04,
- Strumykowa 01 i 02,
- Ćwiklińskiej 01 i 02,
- Leśnej Polanki 01 i 02.
Dla osób wybierających się na Cmentarz Tarchomiński przygotowano przystanki zastępcze Leśnej Polanki 51 i 52, zlokalizowane przy ulicy Mehoffera.
Od kiedy obowiązują zmiany?
Nowa organizacja ruchu dla autobusów linii 211 zacznie obowiązywać od początku kursowania w czwartek, 23 lipca. Natomiast autobusy nocnej linii N63 pojadą objazdem od nocy z 23 na 24 lipca.
Pasażerowie planujący podróż w tej części Białołęki powinni uwzględnić zmiany i sprawdzić aktualne trasy przed wyjazdem. Remont ma poprawić stan nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny, jednak przez czas jego trwania kierowcy i podróżni muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.