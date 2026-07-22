Warszawa. Remont ul. Hanki Ordonówny rusza 23 lipca. Autobusy pojadą objazdami

22 lipca 2026 11:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej na warszawskiej Białołęce muszą przygotować się na utrudnienia. Od czwartku, 23 lipca, rozpocznie się frezowanie nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny. W związku z pracami zmienią się trasy autobusów linii 211 oraz N63.

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Autobus Fot. Warszawski Transport Publiczny
Autobus Fot. Warszawski Transport Publiczny

Remont obejmie odcinek ulicy Hanki Ordonówny pomiędzy ulicami Mehoffera i Strumykową. W czasie prowadzonych robót przejazd będzie utrudniony, dlatego Warszawski Transport Publiczny wprowadzi czasowe zmiany w kursowaniu autobusów.

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Autobusy pojadą objazdami

Linia 211 zostanie skierowana na trasę objazdową ulicami Mehoffera i Światowida. Z kolei nocna linia N63 ominie remontowany fragment, kursując ulicą Mehoffera.

Część przystanków zostanie zawieszona

Na czas prowadzonych prac autobusy nie będą obsługiwały przystanków:

  • Nowodwory 04,
  • Strumykowa 01 i 02,
  • Ćwiklińskiej 01 i 02,
  • Leśnej Polanki 01 i 02.

Dla osób wybierających się na Cmentarz Tarchomiński przygotowano przystanki zastępcze Leśnej Polanki 51 i 52, zlokalizowane przy ulicy Mehoffera.

Od kiedy obowiązują zmiany?

Nowa organizacja ruchu dla autobusów linii 211 zacznie obowiązywać od początku kursowania w czwartek, 23 lipca. Natomiast autobusy nocnej linii N63 pojadą objazdem od nocy z 23 na 24 lipca.

Pasażerowie planujący podróż w tej części Białołęki powinni uwzględnić zmiany i sprawdzić aktualne trasy przed wyjazdem. Remont ma poprawić stan nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny, jednak przez czas jego trwania kierowcy i podróżni muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami.

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