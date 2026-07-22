Gminy wysyłają drony nad działki. Potem do drzwi zapuka kontrola. Zapytają o podatek
Zdjęcie satelitarne działki, czerwony obrys budynku, pismo z urzędu – coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce, także na Mazowszu, styka się dziś z kontrolą podatku od nieruchomości prowadzoną z powietrza. Mało kto wie jednak, kto faktycznie stoi za takim pismem i co się dzieje, zanim padnie ostateczna decyzja o dopłacie.
Kto naprawdę prowadzi taką kontrolę
Pierwsza rzecz, która zaskakuje właścicieli nieruchomości: kontrolę podatku od nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a nie urząd skarbowy. Wynika to wprost z art. 1c ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 707 ze zm.). Dla wielu podatników jest to zaskoczenie, ponieważ kontrola podatkowa kojarzy się głównie z administracją skarbową – zwraca uwagę Agnieszka Ławnicka, radca prawny i doradca podatkowy, Managing Associate w zespole postępowań podatkowych warszawskiej kancelarii Tomczykowski Tomczykowska, w tekście opublikowanym w „Rzeczpospolitej”. Kontrole gminne najczęściej dotyczą właściwej kwalifikacji obiektu – czy dana konstrukcja w ogóle jest budynkiem lub budowlą w rozumieniu ustawy, jaka jest jej powierzchnia i do czego faktycznie służy.
Co dzieje się krok po kroku po wykryciu rozbieżności
Samo porównanie mapy ewidencyjnej ze zdjęciem lotniczym to dopiero sygnał do sprawdzenia sprawy, nie gotowa decyzja podatkowa. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 111 ze zm.) nakłada na organ obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, zanim wyda jakąkolwiek decyzję – to jedna z podstawowych zasad postępowania podatkowego. W praktyce oznacza to sięgnięcie po dokumentację techniczną, projekty budowlane, ewidencję gruntów i budynków oraz księgi wieczyste, a przede wszystkim przeprowadzenie oględzin, czyli wizji lokalnej na miejscu. To właśnie podczas oględzin urząd gromadzi materiał, który realnie przesądza o kwalifikacji obiektu i wysokości podatku – zdjęcie z drona jest tu punktem wyjścia do dalszych ustaleń, a nie ich zastąpieniem.
Co faktycznie podlega opodatkowaniu, a co nie
Granica bywa cieńsza, niż się wydaje. Otwarty taras, bez ścian i dachu, nie jest powierzchnią użytkową i nie podlega podatkowi – wystarczy jednak zadaszenie i przeszklenie, by w oczach gminy stał się dodatkową częścią budynku. Altana o powierzchni do 35 m² w ogrodzie działkowym zwykle korzysta ze zwolnienia, o ile faktycznie pełni funkcję rekreacyjną – fundament, instalacja elektryczna i stałe wyposażenie mieszkalne mogą jednak przesądzić o innej kwalifikacji. Blaszany garaż trwale związany z gruntem, nawet postawiony bez pozwolenia i traktowany przez lata jako „tymczasowy”, dla urzędu pozostaje budynkiem podlegającym opodatkowaniu według stawki właściwej dla budynków pozostałych.
Jak wygląda to na Mazowszu?
Rada m.st. Warszawy od kilku lat konsekwentnie przyjmuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości dopuszczone przez ministerstwo finansów, co dotyczy również gmin ościennych, które w podobny sposób szukają dodatkowych wpływów do lokalnych budżetów. Niezgłoszone garaże, zabudowane tarasy czy rozbudowane poddasza na terenach o intensywnej zabudowie jednorodzinnej – a takich w powiatach wokół stolicy nie brakuje – stanowią dla gmin łatwy do zidentyfikowania cel kontroli, bo różnica między stanem zadeklarowanym a rzeczywistym jest tam często największa.
Sprawdź, jak reagować na wezwanie z gminy
Otrzymanie pisma z załączonym zdjęciem lotniczym oznacza rozpoczęcie postępowania, w którym właściciel ma prawo aktywnie uczestniczyć – przedstawiać własną dokumentację, wyjaśniać datę powstania obiektu i jego rzeczywiste przeznaczenie oraz domagać się przeprowadzenia oględzin, zanim zapadnie ostateczna decyzja. Osoba, która dostała takie wezwanie, przygotowuje dokumenty potwierdzające historię obiektu – projekty, zgłoszenia budowlane, zdjęcia z poprzednich lat – zamiast zakładać z góry, że sprawę przesądza już samo zdjęcie z drona.
Właściciel, który samodzielnie zauważy u siebie niezgłoszony obiekt, zanim otrzyma jakiekolwiek wezwanie, zyskuje realną przewagę – dobrowolna korekta deklaracji IN-1 złożona z własnej inicjatywy, przed formalnym wszczęciem postępowania, ogranicza konsekwencje do zaległego podatku z odsetkami, bez ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej za zatajenie danych. Własną działkę najprościej sprawdzić na geoportal.gov.pl, nakładając warstwę ewidencji gruntów i budynków na aktualną ortofotomapę – to ten sam zestaw danych, którym dysponuje gmina, więc rozbieżność widoczna dla właściciela będzie widoczna również dla urzędu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.