Grzybowska znów przejezdna od piątku. Ale w weekend kierowcy staną w innych częściach Warszawy
Jeden problem znika, cztery kolejne się pojawiają – tak w skrócie wygląda ten weekend na warszawskich drogach. Od piątku, 24 lipca, kierowcy wracają na wyremontowany fragment Grzybowskiej, ale w tym samym czasie drogowcy zamykają Wólczyńską na Bielanach, wracają do prac w Powsinie i szykują się na wizytę ekipy filmowej na Kasprowicza.
Grzybowska w jednym kierunku
Na pierwszym przebudowanym odcinku Grzybowskiej zakończyły się prace pod ziemią, a na jezdni leży już nowy asfalt. Od piątku, 24 lipca, kierowcy ponownie przejadą Siedmiogrodzką i Grzybowską pomiędzy Karolkową a Przyokopową – na razie jednak wyłącznie w stronę Przyokopowej. W przeciwnym kierunku trasę wyznaczono przez Kasprzaka do Skierniewickiej. Ruch na pozostałych odcinkach przebudowywanej ulicy na razie pozostaje bez zmian.
Weekendowe frezowanie Wólczyńskiej
Popularny skrót przy Cmentarzu Północnym przejdzie tymczasem szybki remont. Roboty na Wólczyńskiej mają potrwać dokładnie 54 godziny – drogowcy zaczynają frezowanie w piątek o godzinie 22:00, a w poniedziałek, 27 lipca, o godzinie 4:00 kierowcy powinni już jechać po nowej nawierzchni. Przez ten czas Wólczyńska będzie zamknięta między ulicą Estrady a Wóycickiego, zamknięte będzie też samo skrzyżowanie z Wóycickiego. Objazd poprowadzono ulicami Estrady, Arkuszową, Wólczyńską, Opłotek i Palisadową, a drugi wariant – przez Estrady i Trenów, dalej Brukową i Kolejową w Łomiankach, z powrotem do Warszawy ulicami Pułkową, Wóycickiego, Palisadową oraz Opłotek. W tym czasie inaczej pojadą też autobusy linii 181, 250 i 409.
Nowy asfalt na Przyczółkowej i Gronowej
W weekend drogowcy wracają również do Wilanowa, gdzie naprawiają nawierzchnię po budowie kanalizacji. W sobotę i niedzielę w Powsinie zamknięta będzie ulica Przyczółkowa na odcinku między Czekoladową a Rosochatą oraz cała ulica Gronowa, a Czekoladowa straci na ten czas bezpośrednie połączenie z Przyczółkową. Objazd wyznaczono ulicami Rosochatą, Przyczółkową, Przekorną i Drewny. Zmienią się też trasy autobusów linii 139, 239, 251, 519 i N50.
Filmowcy na Kasprowicza
W niedzielę na ulicy Kasprowicza kierowcy napotkają zupełnie inny rodzaj utrudnienia – ekipę filmową. O godzinie 6:00 filmowcy zamkną jezdnię w kierunku Młocin na odcinku między Przybyszewskiego a Oczapowskiego, przepuszczając wyłącznie mieszkańców posesji pod numerami 58, 60, 62, 64 i 66. Autobusy linii 156 jadące w stronę Metra Młociny pojadą tego dnia objazdem przez Żeromskiego i Aleję Reymonta. Koniec zdjęć zaplanowano na godzinę 20:00.
Asfaltują Antyczną i Frygijską
Dzielnica Bielany wyremontuje też ulice Antyczną i Frygijską, zastępując starą, połataną nawierzchnię nowym asfaltem. Prace zaczną się w poniedziałek, 27 lipca, o godzinie 22:00 – na ten czas zamknięta zostanie Antyczna oraz fragment Frygijskiej przy boisku szkolnym. Kierowcy powinni przejechać po nowej nawierzchni w piątek, 31 lipca, około godziny 0:30.
Sprawdź trasę, zanim wyjedziesz w weekend
Kierowca planujący przejazd przez Wolę, Bielany czy Wilanów w najbliższych dniach sprawdza aktualną sytuację na konkretnej ulicy przed wyjazdem, a nie dopiero po dotarciu na miejsce zamkniętej jezdni – wszystkie pięć utrudnień nakłada się częściowo w czasie, więc objazd zaplanowany z wyprzedzeniem oszczędza realny czas, zwłaszcza w rejonie Wólczyńskiej, gdzie zamknięcie obejmuje też skrzyżowanie z Wóycickiego. Pasażer korzystający z linii 181, 250, 409, 139, 239, 251, 519, N50 oraz 156 weryfikuje przed podróżą tymczasowe trasy objazdowe na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, bo w tym okresie te linie nie kursują swoimi standardowymi trasami.
Najbardziej aktualne informacje o każdej z tych zmian, wraz z mapami objazdów, publikuje miejski serwis infoulice.um.warszawa.pl – to źródło aktualizowane na bieżąco, w przeciwieństwie do ogólnych map nawigacyjnych, które czasem nie nadążają z odwzorowaniem tymczasowych zamknięć trwających jedynie kilkadziesiąt godzin, tak jak w przypadku Wólczyńskiej czy Przyczółkowej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.