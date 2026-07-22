Grzybowska znów przejezdna od piątku. Ale w weekend kierowcy staną w innych częściach Warszawy

22 lipca 2026 12:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Jeden problem znika, cztery kolejne się pojawiają – tak w skrócie wygląda ten weekend na warszawskich drogach. Od piątku, 24 lipca, kierowcy wracają na wyremontowany fragment Grzybowskiej, ale w tym samym czasie drogowcy zamykają Wólczyńską na Bielanach, wracają do prac w Powsinie i szykują się na wizytę ekipy filmowej na Kasprowicza.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Remont drogowy. Zdjęcie przedstawia rozstawione barierki.
Remont drogowy. | Fot. Shutterstock.

Grzybowska w jednym kierunku

Na pierwszym przebudowanym odcinku Grzybowskiej zakończyły się prace pod ziemią, a na jezdni leży już nowy asfalt. Od piątku, 24 lipca, kierowcy ponownie przejadą Siedmiogrodzką i Grzybowską pomiędzy Karolkową a Przyokopową – na razie jednak wyłącznie w stronę Przyokopowej. W przeciwnym kierunku trasę wyznaczono przez Kasprzaka do Skierniewickiej. Ruch na pozostałych odcinkach przebudowywanej ulicy na razie pozostaje bez zmian.

Zobacz również:

Grzybowską w jednym kierunku. | Fot. Infoulice.
Grzybowską w jednym kierunku. | Fot. Infoulice.

Weekendowe frezowanie Wólczyńskiej

Popularny skrót przy Cmentarzu Północnym przejdzie tymczasem szybki remont. Roboty na Wólczyńskiej mają potrwać dokładnie 54 godziny – drogowcy zaczynają frezowanie w piątek o godzinie 22:00, a w poniedziałek, 27 lipca, o godzinie 4:00 kierowcy powinni już jechać po nowej nawierzchni. Przez ten czas Wólczyńska będzie zamknięta między ulicą Estrady a Wóycickiego, zamknięte będzie też samo skrzyżowanie z Wóycickiego. Objazd poprowadzono ulicami Estrady, Arkuszową, Wólczyńską, Opłotek i Palisadową, a drugi wariant – przez Estrady i Trenów, dalej Brukową i Kolejową w Łomiankach, z powrotem do Warszawy ulicami Pułkową, Wóycickiego, Palisadową oraz Opłotek. W tym czasie inaczej pojadą też autobusy linii 181, 250 i 409.

Weekendowe frezowanie Wolczyńskiej. | Fot. Infoulice.
Weekendowe frezowanie Wolczyńskiej. | Fot. Infoulice.

Nowy asfalt na Przyczółkowej i Gronowej

W weekend drogowcy wracają również do Wilanowa, gdzie naprawiają nawierzchnię po budowie kanalizacji. W sobotę i niedzielę w Powsinie zamknięta będzie ulica Przyczółkowa na odcinku między Czekoladową a Rosochatą oraz cała ulica Gronowa, a Czekoladowa straci na ten czas bezpośrednie połączenie z Przyczółkową. Objazd wyznaczono ulicami Rosochatą, Przyczółkową, Przekorną i Drewny. Zmienią się też trasy autobusów linii 139, 239, 251, 519 i N50.

Nowy asfalt na Przyczółkowej i Gronowej | Fot. Infoulice.
Nowy asfalt na Przyczółkowej i Gronowej | Fot. Infoulice.

Filmowcy na Kasprowicza

W niedzielę na ulicy Kasprowicza kierowcy napotkają zupełnie inny rodzaj utrudnienia – ekipę filmową. O godzinie 6:00 filmowcy zamkną jezdnię w kierunku Młocin na odcinku między Przybyszewskiego a Oczapowskiego, przepuszczając wyłącznie mieszkańców posesji pod numerami 58, 60, 62, 64 i 66. Autobusy linii 156 jadące w stronę Metra Młociny pojadą tego dnia objazdem przez Żeromskiego i Aleję Reymonta. Koniec zdjęć zaplanowano na godzinę 20:00.

Asfaltują Antyczną i Frygijską

Dzielnica Bielany wyremontuje też ulice Antyczną i Frygijską, zastępując starą, połataną nawierzchnię nowym asfaltem. Prace zaczną się w poniedziałek, 27 lipca, o godzinie 22:00 – na ten czas zamknięta zostanie Antyczna oraz fragment Frygijskiej przy boisku szkolnym. Kierowcy powinni przejechać po nowej nawierzchni w piątek, 31 lipca, około godziny 0:30.

Sprawdź trasę, zanim wyjedziesz w weekend

Kierowca planujący przejazd przez Wolę, Bielany czy Wilanów w najbliższych dniach sprawdza aktualną sytuację na konkretnej ulicy przed wyjazdem, a nie dopiero po dotarciu na miejsce zamkniętej jezdni – wszystkie pięć utrudnień nakłada się częściowo w czasie, więc objazd zaplanowany z wyprzedzeniem oszczędza realny czas, zwłaszcza w rejonie Wólczyńskiej, gdzie zamknięcie obejmuje też skrzyżowanie z Wóycickiego. Pasażer korzystający z linii 181, 250, 409, 139, 239, 251, 519, N50 oraz 156 weryfikuje przed podróżą tymczasowe trasy objazdowe na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, bo w tym okresie te linie nie kursują swoimi standardowymi trasami.

Zobacz również:

Najbardziej aktualne informacje o każdej z tych zmian, wraz z mapami objazdów, publikuje miejski serwis infoulice.um.warszawa.pl – to źródło aktualizowane na bieżąco, w przeciwieństwie do ogólnych map nawigacyjnych, które czasem nie nadążają z odwzorowaniem tymczasowych zamknięć trwających jedynie kilkadziesiąt godzin, tak jak w przypadku Wólczyńskiej czy Przyczółkowej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna